Dresden belegt Notunterkünfte mit Kriegsflüchtlingen

Die Landeshauptstadt Dresden hat die erste Notunterkunft mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine belegt. In der Turnhalle des Gymnasiums Bürgerwiese hat die Verwaltung 60 Personen untergebracht, die in der Nacht zum Freitag nach Dresden gekommen sind. Auch am Freitagnachmittag befanden sich noch 60 Flüchtlinge in der Sporthalle, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz. Das ist die Situation:

Wie entwickelt sich der Zustrom von Flüchtlingen?

Über die Bahnverbindung Budapest – Prag – Dresden – Berlin kommen immer mehr Menschen aus der Ukraine an. Die Bundespolizei bittet die Flüchtlinge, in Dresden auszusteigen, weil die Kapazitäten in Berlin völlig überlastet sind. „Wir werden zu einer Transit-Stadt“, sagt Schulz. Viele Menschen würden in Dresden aussteigen, kurz zur Ruhe kommen wollen und dann überlegen, wohin die Reise weiter gehen soll.

Wie viele Flüchtlinge werden am Wochenende kommen?

Es gibt laut Schulz keine belastbaren Prognosen. „Die Situation ist dynamisch, wir rechnen mit sehr vielen Menschen, die in der Stadt ankommen werden“, so der Stadtsprecher.

Wie viele Quartiere hat Dresden?

Die Stadt verfügt inzwischen in Notunterkünften wie Turnhallen über 500 Plätze. Diese Kapazität soll weiter ausgebaut werden. „Aber die Zahl der Feldbetten und anderer Utensilien ist endlich“, sagt Schulz.

Wie viele Menschen werden Dresden zugewiesen?

Der Freistaat ist für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zuständig und verteilt die Menschen dann zur Unterbringung auf die Kommunen. Die Stadt hatte am Freitag mit 400 Menschen gerechnet, die zur Unterbringung zugewiesen werden. 312 Personen wurden Dresden tatsächlich zugewiesen, die nun in Hotels und angemieteten Wohnungen unterkommen sollen.

Wird Corona zum Problem bei der Unterbringung?

Ja. Von den 60 Personen, die in der Nacht angekommen sind, waren sieben laut Schnelltest positiv. Die Stadt richtet jetzt eine Notunterkunft für infizierte Flüchtlinge ein, kündigte Schulz an.

Wird es eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge geben?

Ja. Ab Dienstag soll in der Messe Dresden das zentrale Ankunftszentrum in Betrieb gehen. Dort sollen die Flüchtlinge registriert werden, Sozialleistungen beantragen können und einen Gesundheits-Check absolvieren. Im besten Fall können sogar Sozialleistungen ausgezahlt werden, die Stadt prüft laut Schulz diese Möglichkeit. Daneben sollen in der Messe Unterbringungsplätze für ein bis zwei Nächte geschaffen werden, ehe die Flüchtlinge auf andere Unterkünfte verteilt werden. Ziel sei es, so viele Funktionalitäten wie möglich ab Dienstag in der Messe zu vereinen.

Müssen sich Ukraine-Flüchtlinge registrieren?

Nein. Sie haben ein 90-tägiges Aufenthaltsrecht. Dresden will nur diejenigen Flüchtlinge registrieren, die sich dafür entscheiden, in Dresden zu bleiben. Wer zu Verwandten oder Bekannten weiterreisen will, wird gebeten, sich an seinem Zielort zu registrieren.

Werden Menschen auch am Wochenende aufgenommen?

Natürlich. Der Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse arbeitet am Wochenende, die Feuerwehr ist in den Nachtstunden im Einsatz und kümmert sich um die Menschen, kündigte Schulz an.

Von Thomas Baumann-Hartwig