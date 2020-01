Dresden bekommt wieder ein Pantomime-Festival

Dresden

Neues Jahr, neues Glück. Viele Tage mussten 2020 nicht ins Land gehen, damit dieser Kalenderspruch sinnbildliche Erfüllung findet. Der Verein Mimenstudio Dresden, und damit nicht weniger als der Kern der hiesigen Pantomime-Szene, hat sich nach dem im Sommer 2018 verkündeten Ende der Mimenbühne (dessen Träger der Verein war) mittlerweile wieder sortiert und gefunden. Aufbruch statt Aufgeben lautet nun die Devise. Vor allem der neue Vereinsvorsitzende Michael Meinel, der 1994 als 19-Jähriger erstmals Kontakt zum Mimenstudio Ralf Herzogs hatte und den die Pantomime seither nicht losließ, steht sozusagen stellvertretend für den angestrebten Neustart.

Keine eigenen Spielstätte

Zwei Orte in der Stadt sind dafür besonders wichtig. Einerseits das Projekttheater in der Neustadt, wo es nun jeden Dienstag von 18.30 bis 20.30 Uhr einen offenen Pantomime-Kurs (ab 18 Jahren, Gebühr: 10 Euro pro Monat) geben soll. Andererseits das Theaterhaus Rudi in Kaditz, wo die beiden pantomimischen Jahreshöhepunkte über die Bühne gehen werden: ein mehrtägiger internationaler Workshop für Mimen, Tänzer und Schauspieler ab 23. März sowie das 36. Internationale PantomimeTheaterFestival vom 12. bis. 15. November.

Eine eigene permanente Spielstätte, wie sie die Mimenbühne in früheren Jahren immer hatte, ist dagegen kein Ziel mehr. Meinel sprach in diesem Zusammenhang von einem „Klotz am Bein“. Was gebraucht werde, sei auch da: Probenräume und Spielstätten.

Alle diese Pläne stehen und fallen aber mit dem Geld. Rund 20.000 Euro Förderung werde in diesem Jahr benötigt, sagte Meinel beim Pressetermin im Theaterhaus Rudi. Bislang sei etwa ein Viertel dieser Summe unter Dach und Fach. Weitere Anträge sind laut Meinel jedoch in der Pipeline, so bei der Kulturstiftung des Freistaates und bei der Stadt. Kommunal geht es dabei ausdrücklich um Projektförderung. Institutionelle Förderung sei über die Jahre nie drin gewesen, erklärte Altmeister Herzog, der auch weiterhin als Mentor und Akteur „seinem“ Kind, der 1992 von ihm gegründeten Mimenbühne, verbunden bleibt.

„Kleinkunstbühnen machen das Kulturleben erst interessant“

Die Wichtigkeit der Pantomime beschreibt Herzog dabei ganz unmissverständlich. Sie sei eine „Grundlagenkunst“, sagte er. „Wir müssen ein Vokabular entwickeln, das für jeden verständlich ist.“ Junge Leute sind in dieser Hinsicht doppelt wichtig. Sie sollen neugierig gemacht werden, um sich selbst in der Kunst der Pantomime auszuprobieren oder sich gleich in ihr ausbilden zu lassen. Und sie müssen als Zielgruppe angesprochen werden. Dafür will der Verein künftig auch neue Wege gehen, beispielsweise via Instagram, wie Meinel ankündigte, der im Hauptberuf selbstständiger Unternehmer ist.

Kontinuität zeigte sich am Dienstag an anderer Stelle. Jan Klemmer von der Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden übergab sozusagen urkundlich eine 3500 Euro umfassende Förderung. „In Dresden ist eine breite Kulturlandschaft wichtig“, begründete er das anhaltende Engagement der Stiftung in Sachen Pantomime. Und schob noch einen anderen Aspekt hinterher: „Kleinkunstbühnen machen das Kulturleben erst interessant.“

Den Verein mit seinen aktuell neun Mitgliedern bezeichnete Meinel als „geballte Mannschaft“. Er sei aber offen für alle, die sich für Pantomime interessieren oder das Genre einfach unterstützen wollen. Der Vereinsbeitrag liegt bei 5 Euro pro Monat – oder eine höhere Summe, die jeder selbst bestimmen kann.

Eigenes Ensemble bis November

Das Theaterhaus Rudi, sozusagen Doppel-Spielstätte für die Dresdner Pantomime in diesem Jahr, ist in den Augen der Beteiligten die beste Wahl. Was auch mit der guten Bühnengröße und der daraus resultierenden Nähe zum Publikum zu tun hat.

Vor allem aber ist mit dem Bekenntnis zum Weitermachen das Überleben einer Tradition wie einer traditionellen Einrichtung verbunden. So kommt es – wenn nicht alle Stricke reißen – im November zur besagten Fortsetzung des PantomimeTheaterFestivals. Vor allem die kompakte Form weniger Tage sowie die familiäre Atmosphäre galten als Markenzeichen des kleinen Branchentreffs. Das soll wieder so werden, versprach Meine. Auch ein eigenes Ensemble könnte bis dahin entstehen, gab sich Herzog optimistisch.

Im vergangenen Jahr hatte Jan Romberg ein über Wochen getrecktes Pantomime- und Puppentheaterfestival im August Theater organisiert, sozusagen als Interim-Rettung. Meinel bedankte sich susdrücklich für diesen Kraftakt. Nun aber stehen die Signale auf Grün für die Tradition.

www.mimedresden.de

Von Torsten Klaus