Dresden

Einwandern in ein anderes Land, eine fremde Sprache - und es dann zu literarischer Meisterschaft in ihr bringen. Diese grenzüberschreitende Leistung reflektierten Autoren bei der Chamisso-Poetikdozentur. Neun Jahre nach ihrem Ende soll es sie nun im Herbst in Dresden wieder geben, wie die Sächsische Akademie der Künste mitteilte. Die erste übernimmt Artur Becker. Drei Vorträge plant er: am 24. September, 1. und 22. Oktober in der Zentralbibliothek im Kulturpalast.

Woher das Böse kommt

Sprechen möchte der aus Polen stammende Schriftsteller über Literarisches, Soziologisches, Philosophisches, Publizistisches und Autobiografisches, wie er ankündigte. Erzählen will er auch, wie man sich als Autor zwischen zwei Sprachen bewegt, ein Leben führt „zwischen zwei Stühlen und Völkern“.

Geboren ist Artur Becker als Sohn polnisch-deutscher Eltern 1968 in Bartoszyce ( Masuren). Als er 17 war, emigrierten seine Eltern mit ihm nach Westdeutschland. Nachdem er schon 1984 erste Gedichte auf Polnisch veröffentlichte, schreibt er seit 1989 nur noch auf Deutsch. Er lebt im niedersächsischen Verden (Aller). Den Stoff für seine Literatur indes bezieht er aus den Masuren, aus den vielen Geschichten, die die Leute in dieser Gegend erzählen.

„Drang nach Osten“ (Verlag weissbooks) heißt sein jüngstes Buch, sein achtzehntes. In dem Roman geht es um einen in Bremen lebenden Historiker, der über seine Großeltern in den Masuren schreiben will. Die Verbrechen der Nachkriegszeit bewegen ihn, woher das Böse kommt und welchen Preis die Freiheit hat.

Dozentur als literarische Auszeichnung

Manche sagen über Artur Becker, er schreibe polnische Literatur auf Deutsch. Er selbst hat sich einmal als „Kosmopole“ bezeichnet. Tatsächlich beschäftigte er sich zunächst gründlich mit polnischer Literatur, wie er sich erinnert. „Ich musste für mich erst einmal ein Zuhause definieren.“ In Deutschland? Oder in einem Polen, das nur in seiner Vorstellung existiert? Leben in der Fremde, das bedeutet für Becker vor allem: „Du weißt als Autor plötzlich, du wirst mit dieser Identitätsfrage niemals fertig werden. Du wirst dich ständig fragen: Warum habe ich diese Identität? Welchen Einfluss hat die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf diese Identität?“

Die Dozentur ist eine literarische Auszeichnung. Wer sie hält, darüber hat eine Jury aus Vertretern der Sächsischen Akademie der Künste und des Dresdner Vereins „Bildung und Gesellschaft“ entschieden. Der verantwortet auch den Chamisso-Preis/Hellerau, der seit 2018 vergeben wird. Ausgezeichnet werden Autorinnen und Autoren, die aus der Erfahrung eines Sprach- oder Kulturwechsels heraus in ihren Werken Fragen der modernen, pluralen und globalisierten Welt reflektieren, wie es in der Ausschreibung heißt. Es geht um all die Themen, die aus der Erfahrung zwischen den Sprachen, zwischen Kulturen und der Geschichte unterschiedlicher Sprachräume entstehen.

Vorläufer war die „Dresdner Chamisso-Poetikdozentur für Migrantenliteratur“ der TU Dresden und der Robert Bosch Stiftung. Gehalten hatten die seit 2000 insgesamt zehn Schriftsteller, alle Adelbert-von-Chamisso-Preisträger. Begleitet war der Preis von Diskussionen darüber, ob er Autoren auf das Moment des Migrantischen reduziere. 2017 stellte die Bosch-Stiftung die Vergabe ein. Namensgeber des alten und neuen Chamisso-Preises und der Poetikdozentur ist Adelbert von Chamisso (1781 - 1838), ein deutscher Dichter französischer Herkunft.

24. September, 1. und 22. Oktober, 19.30 Uhr, Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden

Von Tomas Gärtner