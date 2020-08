Dresden

Dresden bekommt 27,9 Millionen Euro für die digitale Ausstattung von insgesamt 145 Schulen. Den Fördermittelbescheid überreicht Kultusminister Christian Piwarz am Donnerstag an den Ersten Bürgermeister Detlef Sittel (beide CDU). Das Geld soll für einen leistungsstarken Internetzugang in städtischen Schulgebäuden genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem sollen Lehrer und Schüler digitale Arbeitsgeräte erhalten.

Keine Obergrenze für Berufsschulen

Detlef Sittel verspricht sich viel von den Mitteln: „Mit den Fördergeldern von Bund und Freistaat entsteht eine flächendeckende, digitale Bildungsinfrastruktur in Dresden. Davon profitieren die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allen kommunalen Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zum Berufsschulzentrum.“ Allein das Vorhaben, an jeder Schule WLAN anzubieten, kostet insgesamt 15 Millionen Euro. Denn dafür muss erstmal eine strukturierte Datenvernetzung aufgebaut und erweitert werden.

Weitere 13 Millionen Euro sind für die IT-Ausstattung an allen kommunalen Schulen geplant. Dafür musste im Vorfeld jede Einrichtung ein Medienbildungskonzept einreichen. Nun kann jede Schule selbst auswählen, welche der förderfähigen digitalen Geräte sie für die Umsetzung ihres Konzepts brauchen.

Die Obergrenze für Grundschulen, Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien liegt bei je 25.000 Euro. Für Berufsschulen gibts keine Obergrenze. Außerdem haben diese die Möglichkeit, im Rahmen des Digitalpaktes Trainings- und Simulationsmodelle „Industrie 4.0“ als Bedarf zu melden. Das Berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik bestellte beispielsweise je ein Speziallabor für Elektrotechnik und Maschinentechnik.

In Sachsen wird die digitale Infrastruktur von Schulen nach der Richtlinie Digitale Schulen gefördert. Das Geld soll vorrangig für Verkabelung, Schulserver und WLAN-Netzwerke genutzt werden. Außerdem können von dem Geld interaktive Tafeln, Displays oder auch Laptops, Notebooks sowie Tablets angeschafft werden. Im gesamten Freistaat stehen im Rahmen der Richtlinie Digitale Schulen insgesamt rund 250 Millionen Euro zur Verfügung.

Von lml