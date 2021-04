Dresden baut Interimsradweg an der Fabrikstraße

Dresden

Damit die Fabrikstraße für Radfahrer sicherer wird, lässt die Stadt einen Interimsradweg zur Anbindung an die Oederaner Straße bauen. Die Fabrikstraße führt von Freital kommend in Richtung 26er Ring und ist Teil einer Hauptradroute, die in der Radverkehrskonzeption ausgewiesen ist.

Kurzfristige Öffnung nicht möglich

Auf dem Betriebsgelände von SachsenEnergie ist die Fabrikstraße jedoch nicht als öffentliche Straße gewidmet, wodurch der Radweg eine Lücke hat. Im September 2020 war es dort zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer gekommen. Deshalb soll der Interimsradweg nun als Übergangslösung dienen, erklärt die Stadtverwaltung. Bis Ende August soll er fertig sein. Die Baukosten liegen bei rund 60.000 Euro. Die öffentliche Beleuchtung kostet weitere 25.000 Euro.

Die Stadt hält weiter an einer dauerhaften Radroute über die Fabrikstraße fest, erklärt jedoch, dass eine regelkonforme Öffnung kurzfristig nicht möglich sei. Dies liege am Werksverkehr, der über die Fabrikstraße abgewickelt wird. Zudem seien für einen regelkonformen Radverkehr über die Fabrikstraße Baumaßnahmen notwendig. Bevor diese beginnen könnten, müssten die verkehrsrechtliche Einordnung und die öffentliche Widmung der Straße geklärt werden. Das Stadtplanungsamt will in Kürze mit der Planung des Vorhabens beginnen.

Von DNN