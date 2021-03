Dresden

Dresden und die Schokolade haben eine lange gemeinsame Geschichte. Diese begann schon im 18. Jahrhundert, als August der Starke von einer Frankreichreise Trinkschokolade mitbrachte und beim Sächsischen Adel beliebt machte. Nach den ersten öffentlichen Kakaostuben eröffnete in Dresden bald die erste Schokoladenfabrik Deutschlands – in der die Hersteller Jordan und Timaeus die erste Vollmilchschokolade der Welt entwickelten. Anfang des 20. Jahrhunderts kam bereits ein Drittel der im Deutschen Reich verzehrten Schokolade aus Dresden, viele andere Industriezweige der Stadt profitierten von der Schokoherstellung. Die Landeshauptstadt wurde also stark von der Süßigkeit geprägt.

Diese Figur aus Meißner Porzellan steht im Dresdner Museum für Quelle: Mdr Fernsehen

Über Dresden als „vergessene Schokoladenhauptstadt“ berichtet am Dienstag die Reihe „Der Osten – Entdecke, wo du lebst“ des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) mit dem Film „Das süße Geheimnis von Dresden“. Es werden Dresdner Persönlichkeiten vorgestellt, die alle irgendwie von Schokolade besessen sind: Susan Tutzschky zum Beispiel, die gemeinsam mit ihrem Mann alte Dresdner Schokoladenmaschinen in Bulgarien aufspürte, restaurierte und jetzt zur Schokoladenherstellung nutzt. Oder der ehemalige Obermeister des VEB Elbflorenz, der noch heute Treffen mit den ehemaligen Lehrlingen des Süßwarenbetriebs veranstaltet.

Außerdem vorgestellt werden ein Hobbyhistoriker, der seit Jahrzehnten zur Schokoladenvergangenheit der Stadt forscht und ein Geschäftsmann, der zu dem Thema sogar ein Museum eröffnet hat. Und es wird die Geschichte der Urenkelin von Anton Reiche erzählt, der um 1900 Schokoladenformen aus Weißblech in alle Welt exportierte – und seiner Nachfahrin damit eine Schatzsuche hinterließ. Der MDR zeigt den Film am Dienstag ab 21 Uhr. Er ist außerdem in der ARD-Mediathek zu finden.

Von DNN