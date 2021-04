Dresden

Aller guten Dinge sind zwölf. Am Mittwochvormittag hat der zwölfte Wochenmarkt in Dresden auf dem Bönischplatz eröffnet. „Wochenmärkte bieten den Anwohnern die Möglichkeit, an der frischen Luft Lebensmittel oder Blumen zu kaufen“, erklärte Robert Franke, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung. „Deshalb haben wir uns sehr damit beeilt, den neuen Wochenmarkt zu etablieren.“

Offenes W-Lan-Netz auf dem Bönischplatz

An zehn Ständen können die Kunden in Johannstadt mittwochs von 9 bis 14 Uhr einkaufen, teilweise wechselt das Angebot sogar alle zwei Wochen. „Einige Händler kommen 14-tägig. Da wir mehr Händler als Standplätze haben, können wir alle Plätze besetzen“, sagt der Amtsleiter. Das Amt für Wirtschaftsförderung hat den Bönischplatz mit einem offenen W-Lan-Netz ausgestattet, das den Händlern die Arbeit erleichtert und auch den Kunden den Zugang zum Internet ermöglicht.

Wochenmarkt Nummer elf wurde in diesem Jahr am Wasaplatz eröffnet und Wochenmarkt 13 ist längst in Planung. „Das wird im Gebiet rund um den Bahnhof Mitte sein“, kündigt Robert Franke an, „einen konkreten Zeitpunkt haben wir aber noch nicht.“ Die neuen Wochenmärkte in den Stadtteilen sollen auch ein Stück weit den Lingnermarkt entlasten, der von den Dresdnern überaus gut angenommen wird.

Textilien und Lederwaren sind tabu

Wegen der Coronakrise sind Textilien und Lederwaren auf den Wochenmärkten tabu. Nur Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, Kräuter und Blumen sind erlaubt, erläutert der Amtsleiter. Partner aus der Nachbarschaft wirken an der Ausgestaltung des Wochenmarkts mit, erläutert Madeleine Megyesi-Lukaß, Leiterin der Wochenmärkte in der Dresdner Niederlassung des Konzessionärs Deutsche Marktgilde eG. „Der Johannstädter Kulturtreff und wir organisieren gemeinsam wechselnde Höhepunkte.“ Am Mittwoch war Zafran Catering vor Ort, ein mehrsprachiges Team, das kaukasische und syrische Küche im Angebot hatte.

Hoffen auf geöffnete Wochenmärkte

„Erstmals ist auch die Verbrauchergemeinschaft als regionaler umweltgerechter Anbieter vertreten“, sagt Robert Franke, der darauf hofft, dass die Wochenmärkte auch bei steigenden Infektionszahlen geöffnet bleiben können. „Es ist bitter genug, den Frühlingsmarkt absagen zu müssen, obwohl wir ein gutes Konzept hatten. Der größte Rückschlag war aber die Absage des Striezelmarktes.“

Imker will die Besucher für Bienen sensibilisieren

Cityimker Ingolf Döhnert hat an mehreren Standorten in Dresden seine Bienenvölker platziert – auch in Johannstadt. „Ich möchte die Besucher für die bedrohten Bienen sensibilisieren und freue mich, meinen Honig nun auch direkt vor Ort in Johannstadt anbieten zu können“, erklärte er. Aber auch Eier von Hühnern, die Auslauf auf einer Streuobstwiese haben, bietet der Imker an.

Von Thomas Baumann-Hartwig