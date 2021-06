Dresden

Reich geschmückte Fassaden, detailreiche Sandsteinskulpturen, barocke Brunnen: Die Dresdner Zwingerbauhütte feiert den Erhalt eines rund 300 Jahre alten Bauwerkes. Zu ihrem eigenen 30-jährigen Bestehen präsentiert sie nun seit Freitag ei­ne Open-Air-Ausstellung im Zwinger. Dieses informiert bis zum 12. September auf 15 Tafeln über die Geschichte sowie die Aufnahme der Zwingerbauhütte in das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe.

Jedes Jahr lockt der Dresdner Zwinger tausende Touristen aus aller Welt an, die die Barockzeit inmitten der prunkvollen Mauern nachempfinden. Was in der Begeisterung oft untergeht: Hinter dem barocken Baudenkmal steckt detaillierte Handwerkskunst, welche die Restaurierung und Erhaltung des Zwingers garantiert. Und die wird in der Zwingerbauhütte verrichtet, die am 18. Juni 1991, vor 30 Jahren, neu errichtet worden war.

Elf Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufen

Aktuell sind in dem Betrieb elf Mitarbeiter beschäftigt, darunter Diplom-Restauratoren, Steinbildhauermeister, Steinmetzgesellen und eine Bauingenieurin, angeleitet durch Zwingerbaumeister Kai-Uwe Beger und Hüttenmeister Ralf Schmidt.

Fähigkeiten von Generation zu Generation weiterzugeben, sei in der Handwerkskunst sehr wichtig, findet der sächsische Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU). Denn die Bauhütte ist auch ein Lehrbetrieb, in dem die Hüttenmeister derzeit zwei junge Frauen zu Steinmetzinnen ausbilden.

Die 18-jährige Lydia Zbanek, gekleidet in der traditionellen Handwerkskluft, ist gegenwärtig im zweiten Lehrjahr. „Der Zwinger hat einen großen Platz in meinem Herzen“, sagt die junge Dresdnerin. Durch ein Schulprojekt hat sie den Beruf kennen- und liebengelernt, erzählt die 18-Jährige. Die Tätigkeit erfordere Detailgenauigkeit und Geduld.

Bauhüttenwesen seit 2020 immaterielles Kulturerbe

Dass das Handwerk in der Zwingerbauhütte eine generationsübergreifende Aufgabe ist, sei auch ei­ner der Gründe, weshalb die Unesco das Bauhüttenwesen im Dezember 2020 als immaterielles Kulturerbe auserwählte. Die Zwingerbauhütte hat sich gemeinsam mit 18 weiteren Bauhütten aus fünf europäischen Ländern um die Eintragung beworben. Laut Unesco habe sie eine enorme Symbolwirkung für die Erhaltung und Wertschätzung des Dresdner Zwingers.

In den letzten 30 Jahren investierte der Freistaat Sachsen laut Finanzministerium rund 81,4 Millionen Euro in das prunkvolle Bauwerk, das als bemerkenswertes Zeugnis der Barockzeit gilt.

Aktuell arbeiten die Mitarbeiter an der Bogengalerie L und dem Französischen Pavillon. Da Elbsandstein ein sehr sensibles Material sei, sind hier Restaurationsmaßnahmen an den Fassaden notwendig. Einige Skulpturen befinden sich derzeit in der Werkstatt, wo die Steinmetze und Steinbildhauer sie entsalzen, reparieren und lasieren.

Die Schauwerkstatt ist an diesem Sonnabend und Sonntag jeweils von 10bis 14 Uhr geöffnet. Hier präsentieren die Mitarbeiter ihre Arbeiten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Von Mascha Becker