Ihr Auftritt im Amtsgericht war schon ein „Hingucker“, übersehen konnte man Jenny P. und Nadine S. beim besten Willen nicht. Auffällige Erscheinungen und das im Doppelpack – geteiltes Leid ist halbes Leid. Die beiden sind Zwillingsschwestern und sich, was das Temperament betrifft, ziemlich ähnlich. Ob sie sich auch äußerlich gleichen, konnte man der vielen Tattoos wegen nicht recht erkennen – da müssen einige Studios richtig Geld verdient haben. Und die 34-Jährigen sind keine Kinder von Traurigkeit, eher „Powerfrauen“ – zumindest wurden sie wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Sie sollen gemeinsam im April 2019 die damals 15-jährige Tochter von Jenny P. verletzt haben. Das Mädchen lebte seit geraumer Zeit in einer betreuten WG, war dort abgehauen und zu einem Freund nach Gorbitz geflüchtet. Die beiden Frauen holten sie aus der Wohnung – oder besser, sie sollen sie „rausgehauen“ haben. Laut Anklage wurde die 15-Jährige gegen die Wand und zu Boden gestoßen, geschlagen, an den Haaren aus der Wohnung gezerrt und zu ihrer Mutter gebracht. In deren Wohnung soll Jenny P. ihre Tochter aufs Sofa gestoßen, sich auf sie gesetzt und gewürgt haben.

Der Ton war wohl generell etwas rauer. „Bleib stehen du Schlampe, sonst schieß ich dir eine“, soll Jenny P. ihrer Tochter in einem gut gefüllten Einkaufszentrum zugerufen haben. „Stimmt nicht. Ich habe nur gesagt, sie soll warten, ich will mit ihr reden“, erklärte die Mutter. Die hat noch weitere Kinder und war mit dem Mädchen total überfordert. „Ich kam mit ihr nicht mehr zurecht. Da war immer was. Ständig haute sie zu dem Kerl ab.“ Die 34-Jährige hat kein Sorgerecht mehr für ihre Tochter, die steht jetzt unter Amtsvormundschaft – seit wann, war ihrer Mutter entfallen.

Die Angeklagten erzählten jeweils ihre Version von dem Vorfall. Das es sehr lautstark war, räumten beide ein, ansonsten hatten sie jeweils andere Erinnerungen und schoben sich, was die Vorwürfe betrifft, gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Schwesternliebe dürfte am Mittwoch einen Riss bekommen haben.

Licht ins Dunkle hätte die 15-Jährige bringen können, doch sie machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Der Prozess wird fortgesetzt.

