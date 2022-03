Dresden

Die Modernisierung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) läuft: In der Nacht von Montag zu Dienstag ist der zweite neue Stadtbahnwagen in der Landeshauptstadt eingetroffen. Wie die DVB selbst mitteilten, erfolgte der Transport, wie schon beim ersten Fahrzeug, wieder auf einem überlangen Tieflader vom Hersteller Alstom in Bautzen bis nach Dresden.

Nach der Ankunft am Friedrichstädter Güterverkehrszentrum wurde die knapp 45 Meter lange und rund 53 Tonnen schwere Stadtbahn abgeladen und noch in den frühen Morgenstunden in den Straßenbahnhof Gorbitz geschleppt. Dort prüfen Techniker zurzeit alle elektrischen Komponenten und stellen die Software ein. Sind alle Tests absolviert, soll es Ende Mai in den Probebetrieb gehen. Der zweite Wagen soll dabei der erste im regulären Liniendienst sein, während auf dem ersten zunächst die Fahrerbildung erfolgt.

Insgesamt haben die DVB 30 dieser neuen Bahnen bestellt, die mit jeder Menge Neuerungen daher kommen: So sind sie etwa 35 Zentimeter breiter als die alten Wagen, was für mehr Platz im Innenraum und eine Gesamtkapazität von 290 Passagieren sorgen soll. Mehr und größere Türen sollen den Einstieg erleichtern, eine neue Belüftungstechnik für angenehme Temperaturen im Sommer sorgen. Außerdem dürfen sich die Fahrgäste über kostenloses WLAN und Ladesteckdosen für Mobilgeräte freuen.

Von bw