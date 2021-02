Dresden

Das ist ein Novum in der Dresdner Historie: Mit Rasha Nasr (SPD) und Kassem Taher Saleh (Bündnis 90/Die Grünen) wollen sich zwei nichtweiße Deutsche im Wahlkreis Dresden I für die Bundestagswahl als Direktkandidaten aufstellen lassen. Die überparteiliche Initiative „Brand New Bundestag“ unterstützt die Dresdnerin mit syrischen Wurzeln und den Dresdner mit irakischen Wurzeln. Die DNN führte ein Doppelinterview.

Frage: Wann werden Sie den wissen, ob Sie als Direktkandidaten im Wahlkreis Dresden I antreten können?

Rasha Nasr: Die Situation ist gerade sehr dynamisch. Der Zeitplan steht noch nicht fest, das wird der Unterbezirksvorstand im Februar beraten. Wir sind zuversichtlich, bald die Kandidaten aufstellen zu können.

Kassem Taher Saleh: Wir Grünen haben schon zwei Mal versucht, die Kandidaten zu nominieren. Aber das ging wegen Corona nicht. Jetzt planen wir aktuell für den 13. März den dritten Versuch.

„Das wird ein anderer Wahlkampf, als wir ihn kennen“

Sie haben ja Gegenkandidaten. Wie kommen Sie mit der Ungewissheit zurecht?

Kassem Taher Saleh: Das ist zwiespältig. Die Ungewissheit ist nicht schön. Wahlkampftermine und -konzepte lassen sich noch nicht planen. Es hat aber auch positive Seiten. Ich kann meine Meinung im Moment noch deutlicher artikulieren.

Rasha Nasr: Ich fand es immer schade, wenn nur eine Person ihren Hut in den Ring geworfen hat. Ich begrüße den innerparteilichen Wahlkampf. Das ist spannend und motiviert mich ein Stück weit mehr, meine Positionen herauszustellen. Mir ist es sehr ernst mit meiner Kandidatur.

Wie wird Corona den Wahlkampf verändern?

Kassem Taher Saleh: Das wird ein anderer Wahlkampf, als wir ihn kennen. Wir müssen kreativ sein, weil der Wahlkampf viel kürzer wird als früher.

Was motiviert Sie, Ihren Hut in den Ring zu werfen?

Rasha Nasr: Ich sehe es als ein sehr starkes Zeichen, wenn zwei nichtweiße Deutsche in Dresden für die Bundestagswahl nominiert werden wollen. Das kann sich sehen lassen. Das ist eine Botschaft, die unserer Zeit angemessen ist. Der Bundestag ist eine sehr homogene Gruppe in seiner Zusammensetzung, es dominieren weiße Männer. Das ist nicht mehr zeitgemäß.

„Wir sind nicht die Quotenausländer!“

Ich war schon immer mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Dabei fühle ich mich als ostdeutsche Frau und auch als Ossi. Ich will auf Missstände hinweisen, auf strukturellen Rassismus. Nichtweiße Deutsche verdienen weniger Geld, haben es schwerer bei der Wohnungssuche als weiße Deutsche. Ich will ein Zeichen setzen: Wir gehören zu Euch! Wir sind nicht die Quotenausländer! Der Bundestag braucht mehr Frauen und mehr ostdeutsche Biografien.

Kassem Taher Saleh: Ich bin im Irak geboren und in Plauen aufgewachsen. Ich war in meiner Klasse der Einzige, der nicht weiß war. Wir können als positive Beispiele in Sachsen und Deutschland agieren. Dresden ist nicht nur Pegida und Rechtsextremismus. Dresden ist nicht nur weiß, alt und männlich. Wir können mit so einem Mandat auch Strukturen ändern und für mehr Diversität eintreten. Migration macht Deutschland stark. Migranten bringen andere Perspektiven in die Debatten. Wir mussten uns unser Leben lang mehr beweisen, weil wir anders aussehen und einen anderen Namen haben als die weißen Deutschen.

Welche politischen Schwerpunkte wollen Sie im Bundestag setzen?

Rasha Nasr: Ich habe drei Schwerpunkte: Ich möchte die Bildungspolitik inklusiver gestalten, trete für eine faire Arbeitsmarktpolitik ein und fordere eine faire Innenpolitik. Es kann nicht sein, dass Menschen wie ich übermäßig häufig in Polizeikontrollen geraten. Wir brauchen mehr Tarifbindung in Sachsen und einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde. Ich werde mich auch für Landesaufnahmeprogramme für Geflüchtete einsetzen.

Kassem Taher Saleh: Mein Schwerpunkt ist die Asyl- und Integrationspolitik. Ich war im Januar auf Jobsuche und bin in einem Einstellungsgespräch für mein gutes Deutsch gelobt worden. Ist das ein Wunder bei einem deutschen Abitur und einem deutschen universitären Abschluss? Da haben wir strukturell noch ganz viel zu verändern. Ich will nicht nur meine fachliche Expertise, sondern auch meine persönlichen Erfahrungen in die Politik einbringen.

Wir müssen uns zum Antirassismus bekennen. Ich will in einer Welt ohne Rassismus leben. Die Zahl der Menschen, die vor Kriegen flüchten müssen, steigt. Diesen Menschen muss geholfen werden. Ich trete für eine Asylpolitik ein, die sich an Menschen orientiert und nicht an nationalen Grenzen. Als einen integrativen Lösungsansatz sehe ich den Sport.

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihren Entschluss zur Kandidatur reagiert?

Kassem Taher Saleh: Da bin ich ganz ehrlich: Die Palette reicht von „Super-Zeichen für Dresden und Sachsen“ bis hin zu: „Konzentriere Dich erst mal auf Deine berufliche Situation!“ Ich bin Bauingenieur und habe seit 1. Februar eine Stelle. Einige befürchten, dass ich zu einem von diesen Berufspolitikern werde. Ich will das nicht und fordere eine Begrenzung auf maximal drei Legislaturperioden für jeden Abgeordneten. Die meisten Reaktionen waren sehr positiv.

Rasha Nasr: Mir hat niemand ins Gesicht gesagt, dass er es doof findet. Ich habe allen meinen Mut zusammengenommen. Es ist ja nicht irgendetwas, für das größte deutsche Parlament kandidieren zu wollen. Meine Familie in Syrien freut sich, meine Schulfreunde und Lehrerinnen in Nossen auch. Krass ist auch die Unterstützung aus anderen Landesverbänden.

Haben Sie bereits Erfahrungen in der Politik sammeln können?

Rasha Nasr: Ich arbeite im Stadtbezirksbeirat Altstadt mit. Kommunalpolitik macht mir sehr viel Spaß. Ich will in Berlin viele Dinge für Dresden erreichen, da kann man auf Bundesebene sehr viel machen. Aktuell hat die SPD in Sachsen vier Bundestagsabgeordnete. Ich will für mehr Mandate kämpfen, damit wir eine Stimme in Berlin erhalten.

Kassem Taher Saleh: Ich habe kein politisches Mandat. Ich komme aus der Zivilgesellschaft und war in Plauen Bindeglied zwischen den Geflüchteten und der Stadtgesellschaft.

Von Thomas Baumann-Hartwig