Dresden

Im Herbst 2017 wird die Leiche der jungen Irakerin Sozan A. in ihrer Wohnung in Dresden-Johannstadt entdeckt. Die Polizei steht zunächst vor einem Rätsel. Die Ermittlungen sind schwierig, die Erkenntnisse zur Todesursache unsicher – war es ein Unfall, ein Selbstmord oder doch ein Verbrechen? Es finden sich wenig Anhaltspunkte. Nach langen Ermittlungen steht dann fest – die junge Frau wurde ermordet! Nur von wem?

Die 22-Jährige hatte sich von ihrem gewalttätigen Mann – sie war oft in Frauenhäusern geflüchtet – scheiden lassen und nur wenige Tage vor ihrem Tod einen anderen Mann geheiratet. Nach langen Recherchen und Zeugenbefragungen geraten ihre Brüder ins Visier der Ermittler. Der Verdacht: Beide sollen am Morgen des 14. Oktober 2017 ihre Schwester Sozan in deren Wohnung auf der Dürerstraße erstickt haben.

Doch die mutmaßlichen Täter sind lange verschwunden. Dann werden beide im Ausland aufgespürt und im Juni 2021 Europäische Haftbefehle erlassen. Der 37-jährige Zairk A. wird im Juli in Finnland festgenommen. Sein 30-jähriger Bruder Sharat lebt in Italien, wird aber nicht ausgeliefert, da er dort derzeit in U-Haft sitzt und wegen Drogenhandels vor Gericht steht. Das Verfahren gegen ihn wurde abgetrennt.

So sitzt seit Zairk A. allein wegen Mordes auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts. Laut Anklage haben beide Brüder ihr ahnungslose und schlafende Schwester bei einem Besuch in deren Wohnung erstickt. Aus Wut und Verärgerung, weil sie nicht den moralischen Vorstellungen der Familie entsprach. Mit dem Tod der Schwester, so die Staatsanwältin, wollten sie die Ehre ihrer im Irak lebenden kurdischen Familie wiederherstellen. Ein „Ehrenmord“ also?

Der Angeklagte wollte sich weder zu den Tatvorwürfen, noch zu seiner Person äußern. Die Kammer hat zunächst neun weiteren Verhandlungstag angesetzt.

Von Monika Löffler