Dresden

Auf dem Weißen Hirsch sorgen gegenwärtig zwei Baustellen für Irrfahrten. Zum einen ist aufgrund einer Baumaßnahme die Ausfahrt vom Rißweg auf die Bautzner Straße gesperrt. Zum anderen kann man aufgrund einer anderen Baumaßnahme vom Lahmannring bzw. von der Hirschleite nicht auf den Rißweg.

Irrfahrten , um Ausfahrt zu finden

Das hat zur Folge, dass Fahrzeuge in den kleinen und vor allem schmalen Anwohnerstraßen beidseits des Rißweges, von denen manche auch noch Einbahnstraßen sind, lange herumirren, bis sie eine Ausfahrt finden.

Anzeige

Gerade wer von der Grundstraße auf die Steglichstraße abbiegt, um zum Weißen Hirsch nicht erst den Umweg über die Bautzner Landstraße zu nehmen, hat die Brille auf. Auch ein Lkw blieb schon auf der Sonnenleite stecken, weil der Fahrer nicht wusste wohin. Bleibt die Frage, ob die beiden Bauarbeiten aufeinander abgestimmt sind.

Weitere DNN+ Artikel

Stadt wollte wiederholte Sperrungen vermeiden

Ja, beteuert das Straßen- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung. „Die Maßnahmen sind aufeinander abgestimmt, um wiederholte Sperrungen zu vermeiden.“ Im Auftrag des Straßen- und Tiefbauamts werde durch die Firma SAZ der Kreuzungsbereich Rißweg/Lahmannring/Hirschleite saniert. Bis voraussichtlich 12. September bekomme dieser Bereich eine neue Fahrbahnoberfläche.

Auf der Bautzner Landstraße baue die Firma STRABAG im Auftrag der DREWAG an der Verlegung der Trinkwasser- und Gasleitung. Die Sperrung der Bautzner Landstraße zur Steglichstraße sei bis 3. September notwendig.

Sperrung der Zufahrt zu Bautzner Landstraße bis 3. September

„Die Zu- und Abfahrt ist nur von der Grundstraße über die Steglichstraße bis zu den Baufeldern möglich. Der Anliegerverkehr muss durch das Nebenstraßennetz zur Bautzner Landstraße geführt werden (Luboldstraße/ Lahmannring/ Plattleite und zur Collenbuschstraße)“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung weiter. Die Sperrung der Bautzner Landstraße zur Steglichstraße sei bis 3. September nötig.

Das ganze Gebiet zwischen Grundstraße und Bautzner Landstraße sei zudem nur für Lkw bis 12 Tonnen befahrbar, so dass größere Fahrzeuge keine Zufahrt hätten, so die Argumentation aus dem Straßen- und Tiefbauamt. „Der Anliegerverkehr sollte sich in den nächsten Tagen einspielen, wenn die Anwohner die Baustellen zugeordnet haben und durch die Ortskenntnis die entsprechenden Fahrtwege für sich finden.“

Von Catrin Steinbach