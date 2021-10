Dresden

Richtungsentscheidung für die Deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden: Das Traditionsunternehmen wird in eine gemeinnützige Stiftung umgewandelt. Darauf habe er sich mit seinem Partner geeinigt, kündigte der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Straub am Donnerstag an.

Fritz Straub Quelle: Dietrich Flechtner

Die Umwandlung sei für Anfang 2022 geplant. „Damit ist die Nachfolge geregelt“, erklärte Straub. Seine Nachfolge sei dann das Management. Die Stiftung sichere, dass es keine negativen Entwicklungen für das Unternehmen wie eine Kette von Verkäufen oder ähnliches geben wird.

Bemerkenswerter Wandel

Der 78-jährige Straub hatte zuvor eine Pressekonferenz zu einem Ausbildungsprojekt des Unternehmens mit benachbarten Oberschulen im Dresdner Norden für einen kleinen Abriss der Firmengeschichte genutzt.

Das Unternehmen war 1898 gegründet worden, gehörte in DDR-Zeiten zum Möbelkombinat der Republik und war bekannt für sein legendäres Möbelprogramm. Nach der Wende wurde es in eine GmbH umgewandelt und die Treuhandanstalt suchte einen Käufer.

1992 hatte der frühere Pharma-Manager das Werk in Dresden-Hellerau übernommen. Bei einem Besuch in Hellerau sei ihm sofort klar gewesen, wie es auf der Firmen-Präsentation heißt, „hier steht ein Denkmal deutscher Design-Geschichte, ein Unternehmen mit einer glorreichen Vergangenheit. Das kann man doch nicht vor die Hunde gehen lassen…“

Zum Überleben habe sich das Unternehmen zunächst auf den Innenausbau konzentriert und bis heute einen erheblichen Wandel vollzogen. Die Zahl der Mitarbeiter sei auf 400 gestiegen. Der Jahresumsatz liege bei 80 Millionen Euro. „Wir verdienen nicht sehr viel Geld, sind aber wahrscheinlich die Besten auf unserem Markt und investieren in die Zukunft – unsere Mitarbeiter.“

Von Ingolf Pleil