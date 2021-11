Dresden

Vor der Dresdner Tafel ist an diesem Freitag um 14.30 Uhr schon einiges los. Eine kleine Traube von Menschen hat sich auf dem Parkplatz vor dem Eingang der Essensausgabe gebildet und wartet geduldig.

An der Hausseite, die der Straße zugewandt ist, steht Stefanie Nünchert vor dem Mitarbeitereingang. Sie ist die Initiatorin des Projekts „Zur Tonne“ und setzt sich aktiv mit einem kleinen Team gegen Lebensmittelverschwendung ein. Nünchert geht durch das Treppenhaus voran bis zu ihrem Büro im ersten Stock. Hier weisen ein ausgestanztes Schild mit dem Projektnamen und Karten zur Lebensmittelverschwendung auf ihre Tätigkeit hin. Neben der Tür steht ein Fahrrad, welches fester Bestandteil des Projekts ist, wie sie im Gespräch verrät.

Im Rahmen der „Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung“ betreute Stefanie Nünchert einen sogenannten „Fair-Teiler“ im Dresdner Stadtzentrum. Zusammengesetzt aus „fair“ und „Verteiler“ handelt es sich dabei um einen freizugänglichen (Kühl-) Schrank. In diesem können Menschen ihre nicht mehr gebrauchten Lebensmittel einlagern und andere dürfen sich mitnehmen, was sie davon benötigen. Quelle: Stefanie Nünchert

Ursprünglich als Restaurant mit dem einprägsamen Namen „Zur Tonne“ geplant, entwickelte sich die Idee im Laufe der Jahre zu einer mobilen Küche auf Rädern hin zu einem frei zugänglichen Bildungsangebot. Doch der Kern der Idee blieb – das Kochen mit geretteten Lebensmitteln. Hinter dieser Idee steckt eine Geschichte.

Es begann mit dem Containern

Mit ihrer Arbeit als Schneiderin und Kostümassistentin an verschiedenen Theatern in Deutschland bis 2016 und regelmäßig Dienstschluss um 22/23 Uhr blieb abends oft keine Zeit mehr, um einkaufen zu gehen. Ihre Kollegen nahmen sie mit zum Containern und retteten so Mengen an noch genießbaren Lebensmitteln. „Das war total erstaunlich für mich, was wir da an Qualität aus den Mülltonnen geholt haben“, fasst sie zusammen.

Stefanie Nünchert verarbeitete die geretteten Lebensmittel und kochte mehrmals Mittagessen für ihre Kollegen. Das stieß auf Anklang und mit der Zeit merkte sie, dass sie ein Händchen dafür hatte, aus Lebensmitteln, die sie zu Hause hatte und die gerettet wurden, Mahlzeiten zu kreieren. Sie fing an, sich immer mehr mit den Themen Lebensmittel und Ernährung auseinanderzusetzen. Umso tiefer sie in die Materie einstieg, sich informierte und Zahlen verglich, desto mehr fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmt.

Unmengen an Lebensmitteln werden jährlich in Deutschland weggeworfen. Es fehlen verlässliche Zahlen und Daten. – „Bis 2030 wollen wir die Lebensmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbieren“, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, 2019 – Studie des WWF von 2015: 18 Mio. Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll, 39 Prozent davon sind auf den Endverbraucher zurückzuführen – von der Bundesrepublik aufgegebene Studie des Thünen Instituts von 2019: 12 Mio. Tonnen landen jährlich im Müll, knapp 55 Prozent sind auf den Endverbraucher zurückzuführen – große Uneinigkeit bei den Daten

Wie viele Lebensmittel an den verschiedenen Stellen in Dresden weggeworfen werden, kann niemand genau sagen. Die Abfallbilanz der Stadt Dresden von 2020 beziffert den Bioabfall auf 26 363 Tonnen. Doch auch da ist zum Beispiel der Abfall der Supermärkte nicht mit einberechnet, da dieser von anderen Abfallentsorgern abgeholt wird und der Handel nicht verpflichtet ist zu dokumentieren, wie viel er wegwirft.

Teil der Zukunftsstadt Dresden

Stefanie Nünchert sah Handlungsbedarf und mit dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung ergab sich, kaum wieder in Dresden, eine Möglichkeit dazu. Über einen Freund erfuhr sie von dem Projekt Zukunftsstadt Dresden, welches immer wieder neue Ideen für eine bessere, klimafreundlichere Stadt sucht. Mit dessen Unterstützung entstand 2017 die Projektskizze für „Zur Tonne“.

Mit im Boot sitzt die Dresdner Tafel. Von dieser bekommt sie auch die übrig gebliebenen Lebensmittel. Obst, Gemüse und Brot verarbeitet sie hier regelmäßig mit Interessierten an sogenannten Verarbeitungssonntagen zu einem Mittagessen für die ehrenamtlichen Helfer der Tafel. Dabei können die Menschen einiges dazulernen – über die richtige Lagerung der Lebensmittel bis hin zu Tipps für den Alltag, die sich leicht integrieren lassen und trotzdem einen Teil zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beitragen.

„Es gibt Grenzen für das eigene Handeln.“

Bei Workshops, die sie für Jugendliche und in entsprechenden Einrichtungen anbietet, fällt Nünchert auf, dass die Kinder vor allem an praxisorientierten Dingen interessiert sind. So möchten sie wissen, was sie aktiv tun können und was alles bei den Lebensmitteln zu verwenden sei, um möglichst wenig wegzuwerfen.

Dass damit die Lebensmittelverschwendung nur zu einem Teil reduziert werden kann, weiß Stefanie Nünchert: „Es gibt Grenzen für das eigene Handeln.“ Deshalb sei sie Mitglied im Bündnis Lebensmittelrettung, welches sich monatlich mit seinen Mitgliedern aus ganz Deutschland trifft und Projekte sowie gemeinsame Aktionen bespricht. Auf der Website des Bündnisses finden sich Tipps und viele Informationen.

Jedoch geht es noch weiter und hat direkte Forderungen an die Politik formuliert. Eine davon, die sich auch Stefanie Nünchert als Ziel für ihr Projekt gesteckt hat, ist das verbindliche Angebot, Ernährungsbildung in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen zu stärken. Damit soll die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln wieder steigen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein „Verfallsdatum“

Ein weiteres großes Problem sei der Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Zu viele, noch genießbare Lebensmittel werden weggeworfen, weil sie einen bestimmten Tag überschreiten. Laut Verbraucherzentrale gibt das MHD den Zeitpunkt an, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das ungeöffnete Lebensmittel bei durchgehend richtiger Lagerung seine spezifischen Eigenschaften behält. Bis zu diesem Tag übernimmt der Produzent die Haftbarkeit für das Produkt. „Das bedeutet aber nicht, dass es ab diesem Tag nicht mehr genießbar oder gar verderblich ist“, so Nünchert.

Der Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums ist in die Diskussion gekommen, da viele Verbraucher Lebensmittel nach Ablauf der Frist wegschmeißen, obwohl diese noch einwandfrei sind. Quelle: Inga Kjer/dpa

Auch hier greift das Bündnis Lebensmittelrettung und fordert eine Anpassung des MHDs, um unnötige Lebensmittelverluste zu vermeiden. Davon ausgenommen seien jedoch Frischfisch und -fleisch, betont Nünchert. Diese Lebensmittel haben ein „Zu verbrauchen bis“-Datum.

Stefanie Nünchert hofft, mit ihren Projekten Menschen für das Thema der Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren. Gleichzeitig wünscht sie sich von der Stadt Dresden, dass sie sich überlegen sollte, wie sie ihre Bevölkerung in Zukunft regional, für alle zugänglich, gesund und klimaneutral ernähren kann. „Es sollte weniger importiert und dafür mehr im eigenen Umland angebaut werden“, schlägt Nünchert vor.

Von Clarissa Seiferheldt