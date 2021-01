Dresden

Kaum, dass wir in die gemütliche Fünf-Zimmer-Wohnung von Beate Pfefferkorn in Cotta buchstäblich hereingeschneit sind, schlüpft das jüngste Familienmitglied auch schon wieder zur Haustür hinaus – „Zum Frühsport“, erklärt die Schmuckdesignerin lächelnd die „Flucht“ des neunjährigen Moritz. Regelmäßig treffen sich die Kinder des Mehrfamilienhauses zum gemeinsamen Sporteln, auch Schnee gilt da nicht als Ausrede.

In der geräumigen Wohnküche fällt zuerst der riesige Eichenholztisch ins Auge – ein besonderes Stück, denn Pfefferkorn brachte ihn einst von einer Messe mit: „Die ist für mich überhaupt nicht gut gelaufen, ich musste deshalb etwas Schönes kaufen, um das Ganze wieder positiv zu besetzen“. Heute ist der 1,1 mal 2,6 Meter große Tisch Mittelpunkt des Familienlebens, auch wenn dieses durch den erneuten Lockdown nicht in den gewohnten Bahnen verläuft.

Anzeige

Kinderzimmer zum Homeoffice umfunktioniert

Ehemann Oliver steckt kurz den Kopf aus dem Kinderzimmer von Tochter Lena – seit die 16-Jährige im Sommer ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste angefangen hat, nutzt er ihr altes Reich in der Woche als Homeoffice. Der elfjährige Till lernt ebenfalls am Computer und so ist es ruhig in Küche und Wohnstube, auch wenn es nicht schwer fällt, sich den Trubel vorzustellen. „Meine Kinder haben mich schon im ersten Lockdown regelmäßig ins Atelier geschickt, weil ich nicht ausgeglichen genug sei, wenn ich nicht gearbeitet habe. Vermutlich lässt es sich aber einfach leichter vom Lernen ablenken, wenn ich nicht da bin“, sagt die 38-Jährige und lacht.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ins Atelier geht sie trotzdem, denn die Diplom-Keramikerin brennt für ihren Beruf – im wahrsten Sinne des Wortes. Beate Pfefferkorn macht Schmuck. Aus Porzellan. Gerade hat sie für ihre Arbeit „Rainfall“, ein Collier aus rund 60 trichterförmigen, blauen Porzellanglöckchen den „German Design Award“ für „Excellentes Produkt Design“ in der Kategorie „Luxury Goods“ bekommen. In welcher Form sie den Preis, dessen Verleihung im April im Rahmen der Ambiente verliehen werden sollte, erhalten wird, weiß sie noch nicht. Corona erwies sich auch hier als der buchstäbliche Elefant im Porzellanladen, denn eine Präsentation vor Ort wird es nicht geben. An alternativen Online-Lösungen wird noch gearbeitet, „das Echo wird aber wohl ein anderes sein“.

Pfefferkorns Schmuck lebt vom Augenblick

Pfefferkorns Stücke leben vor allem vom Live-Moment, wollen angefasst werden – und gehört, denn Porzellan, verrät sie, hat einen sehr feinen Klang, der die ohnehin besonderen Stücke noch einzigartiger macht. Online lässt sich ein Produkt, das so sehr auf Haptik ausgelegt ist, natürlich schwieriger an die Kunden bringen. Ob der Effekt des Preises durch die Pandemie deshalb aber auch verpufft, lässt sich nicht so sicher voraussagen. Die „Inkubationszeit“ zwischen „irgendwo entdeckt“ und einer Kauf- oder Kooperationsabsicht kann nämlich durchaus auch mal ein paar Jahre betragen, wie die Künstlerin aus Erfahrung weiß.

Spontankäufe sind eher selten, zumindest bei den größeren und ausgefalleneren Stücken: „Kleine Ohrstecker, Kettenanhänger und sowas werden schnell mal mitgenommen. Die großen Sachen liegen aber oft eine Weile, brauchen meist einen Anlass wie einen Ball, eine Feier, sind eher für den Abend als für den Alltag“. Kein Wunder, das Modell „Vlies“ etwa mutet mit seinen unzähligen farbigen Porzellanspitzen schon fast wie ein edler Pelz an, ist opulent und schwer zu übersehen – „das muss man wollen, weil man auch ein Stück weit hinter dem Schmuck zurücktritt“.

Geboren 1982 in Dresden als Kind zweier Informatikstudenten. 1986 Umzug nach Magdeburg, dort als erster Jahrgang 13 Schuljahre absolviert und nebenbei wie wild gezeichnet, gemalt und getöpfert um perfekt auf die Eignungsprüfung in Halle vorbereitet zu sein. 2001 Eignungsprüfung bestanden. 2002 Abitur und Studienbeginn in der „ Burg Giebichenstein – Hochschule für Kunst und Design“ in der Fakultät Kunst, Studiengang Plastik, Fachrichtung Keramik. Kind eins (Ehe und Umzug nach Dresden) vor dem Vordiplom, Kind zwei vor dem Diplom, Kind drei kurz nach dem Diplom (2011). Seit 2007 eigene Werkstatt in Dresden-Übigau. Umzug der Werkstatt 2017 in einen Eckladen in Cotta. Berufliche Highlights neben unzähligen Ausstellungen und Messen in Europa: 2014 Ausstellung im MAD in New York, 2016 Ausstellung im Musée des Beaux Arts in Montréal, 2017 Artist in Residence in Fuping/ China.

Zerbrechlichkeit macht die Schmuckstücke wertvoll

Die Schmuckstücke, die Beate Pfefferkorn in ihrem Laden-Atelier an der Rudolf-Renner-Straße fertigt, haben einen hohen Wiedererkennungswert, auch weil Porzellan aus nachvollziehbaren Gründen nicht unbedingt das klassische Material für Schmuckherstellung ist. Auch ihre Zerbrechlichkeit macht die Stücke wertvoll, runterfallen sollten die üppigen Colliers besser nicht, denn große Flächen bedeuten immer auch große Oberflächenspannung - und damit Bruchgefahr. Dafür sind kleinere Stücke aber doch deutlich robuster, wie eine Anekdote beweist, die Pfefferkorn zu einem Ohrring der Reihe „Bubbles“, der aus vielen farbigen Porzellankugeln besteht, erzählen kann: „Der ist einer Kundin runtergefallen und im Anschluss ist ein Auto drüber gefahren. Als sie ihn mir zur Reparatur gebracht hat, waren mehr als die Hälfte der Kugeln noch ganz“.

Viel Konkurrenz hat die Künstlerin nicht auf ihrem Gebiet, die guten Kollegen könne man, so sagt sie, an einer Hand abzählen. Ihr Beruf führte sie schon in viele Metropolen, ausgestellt hat sie in New York, Montréal, Amsterdam und London. Praktisch, wenn man wie sie das Reisen liebt und so beides verbinden kann.

Lachend erinnert sie sich an die Skepsis, mit der die Briten auf ihren Schmuck reagierten: „Die sind sehr konservativ, was das angeht, drücken sich eher über Kleidung aus. Die darf ruhig fancy sein, aber als Schmuck dann doch bitte die klassische Perlenkette dazu“.

Im chinesischen Fuping, wo sie erst einen Preis entgegen nehmen und dann als Artist in Residence vier Wochen leben und arbeiten durfte, hat Keramik eine lange Tradition. Als besonderes Erinnerungsstück hat Pfefferkorn eine kleine Kanne mitgebracht, die von unten befüllt werden muss. Sie steht im Wohnzimmerschrank, in Gesellschaft diverser Reiseführer und einem Whiskeyregal, das an die erste gemeinsame Reise als Paar erinnert – vor rund 20 Jahren.

Nach dem Abi: Backpacking in Schottland

Beate Pfefferkorn war gerade 19 Jahre jung, hatte das Abitur frisch in der Tasche und die Aufnahmeprüfung für ihren Traumstudiengang Kunst mit Fachrichtung Plastik und Keramik in Halle erfolgreich bestanden. „Oliver kannte ich da gerade mal drei Monate, aber wie das so ist nach dem Abi: Ich hatte viel Zeit, wenig Geld und Lust auf ein Abenteuer“. Mit Zelt und dem neuen Freund im Gepäck ging es also für drei Wochen nach Schottland, nicht die allerbeste Idee, was das Zelt angeht: „Es hat genau zwei Tage lang nicht geregnet – und auch Backpacking war nicht so richtig unser Ding“, erinnert sich die 38-Jährige lachend. Bei einer kostenlosen Brennereiführung tranken beide den ersten Whiskey ihres Lebens und lernten das Getränk lieben. Am Ende der Reise wussten sie drei Dinge: „Wir mögen Whiskey, weiterhin auch uns und Zelten finden wir doof!“. In diesem Jahr feiert das Paar, das sich damals, als das Internet noch ganz neu war, über eine Singleplattform kennenlernte, seinen 15. Hochzeitstag.

Nach Schottland ging es für Beate aber erstmal nach Halle zum Kunststudium, das sie als Diplom-Keramikerin abschloss. Dass sie sich auf Keramik festlegen würde, war früh klar, schon in der Schule hatte sie im Rahmen von AGs eine Begeisterung für das Material entwickelt. Zum Porzellanschmuck kam sie durch ihre Liebe zum Kleinteiligen: „Ich konnte Volumen im kleinen Maßstab schon immer besser denken. Das Problem bei Keramik ist aber, dass das dann schnell mal nach Puppenstube aussieht, es bekommt sowas Niedliches. Das hat meine Aussage dann aber auch nicht so richtig getroffen“.

Diplomarbeit über Schmuck aus Porzellan

Porzellan lässt sich viel kleiner, dünner und feiner bearbeiten, weswegen sie kurzerhand die Fusion Schmuck und Porzellan zum Thema ihrer Diplomarbeit machte. „Das war spannend, weil hier das Volumen durch den Körper der Trägerin vorgegeben wird und sich abhängig davon entwickelt, der Schmuck passt sich an, macht Rundungen mit“. Nach acht Jahren Studium, das durch die Geburt ihrer ersten beiden Kinder zwei Jahre länger brauchte als geplant, blieb sie dabei, eignete sich zusätzliches Wissen an. Gefäße aus klassischer Keramik entstehen trotzdem in ihrer Werkstatt, „allein um den Ofen optimal auszunutzen, das wäre sonst energetisch schwierig“.

Die Leidenschaft für das Material macht auch vor den eigenen vier Wänden nicht Halt, Keramik erspäht das aufmerksame Auge reichlich. Vieles davon stammt von Kollegen, da, wie wir lernen, A-Ware immer in den Verkauf und nicht mit nach Hause geht. Dort wird übrigens so gut wie nicht kreativ gearbeitet. Die Nähmaschine im Schlafzimmer wird von Pfefferkorn zwar rege genutzt, jedoch eher für Reparaturarbeiten an Kinderklamotten – und wegen des tollen Ausblicks über die Stadt. Bei gutem Wetter kann man bis zum Radebeuler Spitzhaus sehen.

Streng getrennt: Arbeit im Atelier, Familie in der Wohnung

Porzellan oder Ton sucht man in der Wohnung vergeblich: „Ich habe das früher gemacht ab und zu, bis ich dann mal meine Tochter mit dem falschen Löffel gefüttert habe“, lacht die dreifache Mutter. „Das ist zwar nicht giftig, schmeckt einfach nach Erde und nicht besonders gut, aber es war doch ein Grund, das Kreative komplett in die Werkstatt zu verlegen“. Keramiker wurden wegen der vielen giftigen Zusätze früher meist nicht alt, in den 1920ern wurde noch Uran in die Glasur gemischt, um einen tollen Gelbton zu erzeugen. Viele Stoffe sind inzwischen verboten, Pfefferkorn arbeitet mit vorgebrannten Farbkörpern, die weniger schädlich sind. Die Arbeit mit den Händen, das Rituelle von Wiederholungen liebt sie besonders, den Kopf abzuschalten bei der Arbeit ist teilweise sogar notwendig: „Gerade bei Kugeln darf man da absolut nicht drüber nachdenken, sonst werden es Eier“.

Bis ein größeres Schmuckstück fertig wird, kann es schon ein paar Monate dauern, Pfefferkorn arbeitet immer an mehreren Stücken parallel, da die unterschiedlichen Arbeitsschritte materialbedingt nie direkt aufeinander folgen können. Weil durch Corona Messen und Märkte erst einmal nicht stattfinden können, will sie die Zeit nutzen, um installativer zu arbeiten, an Stücken, die primär eher keinen Käufer finden, aber für Museen und Galerien interessant sein können – wenn sie denn wieder aufmachen dürfen.

Kinderzeichnungen auf Teller gedruckt – der Weg durch die Krise

Über die Krise gerettet haben die Keramikerin bisher unter anderem Drucke von Kinderzeichnungen auf Teller – „Wenn die Kinder zu Hause sind, wird ja extrem viel gemalt und so lassen sich besonders schöne Zeichnungen mit einem Nutzen verbinden, der gleichzeitig Erinnerungsstück ist“. Auch wenn sehr große Schmuckstücke schon mal bis zu 2000 Euro kosten können, beschert ihr Herzensberuf keine Reichtümer – auch ohne Corona. „Ich schaffe es in der Regel meine Miete, die durch den Brennofen recht hohen Stromkosten und Versicherungen zu bezahlen. Wenn ich das nur des Geldes wegen machen würde, hätte ich mir aber auch einen anderen Beruf gesucht“, sagt sie.

Zwar sind viele Leute bereit, viel Geld für schönen Schmuck auszugeben, jedoch sind Gold und Edelsteine als Wertanlage attraktiver als fragiles Porzellan. Maue Phasen sind deshalb in die Familienfinanzierung schon eingeplant, „ich bin nicht für das Familienleben zuständig, sondern für Luxus, das haben wir mal so definiert“. Trotzdem hofft sie, „nachdem das Weihnachtsgeschäft liebevoll abgebrochen wurde“, dass bald wieder Menschen ihren Schmuck anfassen, anprobieren und zum klingen bringen können – und es wieder Anlässe gibt ihn zu tragen.

Von Kaddi Cutz