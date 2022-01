Dresden

Weihnachtlich geschmückt ist es in dem Arbeitszimmer von Jörg Bretschneider. Traditionelle Erzgebirgskunst in Form eines Schwibbogens und eines Bergmanns steht auf einem alten, kleinen Schrank und auf dem Fensterbrett im Raum im ersten Stockwerk. „Alles Heimaterinnerungen“, erklärt uns der aus Geyer im Erzgebirge stammende Bretschneider. „Den Bergmann hat mein Großvater geschnitzt. Je nachdem, wie das Kerzenlicht auf sein Gesicht fällt, schielt er manchmal“, teilt er lachend mit.

Blick bis Altenberg

Vor dem Fenster im Garten des Hauses in Pappritz, in dem Bretschneider seit anderthalb Jahren mit seiner Lebensgefährtin wohnt, liegt ein Hauch von Schnee. „Wenn es nicht so neblig ist, kann ich bis Altenberg schauen. Man darf sich nur nicht davon ablenken lassen beim Arbeiten“, gibt er schmunzelnd zu. Wenn das doch mal vorkommen sollte, hilft es ihm, im Haus auf und ab zu gehen, um den Kopf freizubekommen.

Ein paar Puppen weisen auf die Tätigkeit des Mannes mit den klaren, stahlblauen Augen hin. Eine kleine Tischmarionette in einem gelben Kleid hängt von der einen Seite des Schranks. Auf einer angrenzenden Kommode stehen zwei circa 50 Centimeter große Puppen. Jörg Bretschneider ist Puppenspieler und Gründer des Dresdner Figurentheaters.

Mutter und Sohn aus dem Märchen „Knüppel aus dem Sack“. Die Puppen wurden von Puppenspieler und Bühnenbildner Gottfried Reinhardt (1935-2013) entworfen und gebaut. Sie haben einen festen Platz in seinem Arbeitszimmer. Quelle: Anja Schneider

Der Mann mittleren Alters hat ein freundliches Gesicht mit einer Brille sowie eine angenehme, beruhigende Stimme. Er erzählt, dass die beiden Puppen dem Märchen „Knüppel aus dem Sack“ entstammen und durch die Hände des Puppenbauers Gottfried Reinhardt entstanden. Gemeinsam mit Volkmar Funke aus Coswig ließ er die Frau und den Sohn aus dem Stück zum Leben erwecken. Des Weiteren steht noch ein Schreibtisch aus dunklem Holz in dem Zimmer. Darauf eine Tastatur, Monitor und ein paar Schriftblätter. Der Arbeitsplatz verrät wenig über seine Tätigkeit. Und doch wird er hier kreativ und schreibt seine Stücke.

Jörg Bretschneider kam 1978 zum Studieren nach Dresden. An der Verkehrshochschule machte er sein Diplom in Verkehrswissenschaften. Jedoch fasste er kurz darauf den Entschluss, einen zweiten Bildungsweg einzuschlagen. Während er nebenbei am Staatlichen Puppentheater arbeitete und in Dresden wohnte, trat er ein vierjähriges Fernstudium an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin an.

Eine Pinnwand rechts neben dem Schreibtisch an der Wand zeigt Bretschneider mit seinen Schauspielkollegen vor ein paar Jahren. Jedes Foto ist auf einer anderen Tournee entstanden und erzählt einen Abschnitt aus seinem Leben. Auf eine Kohlezeichnung im Raum ist unsere Fotografin schon zu Beginn aufmerksam geworden. Sie zeigt Jörg Bretschneider circa 2015 und entstammt der Feder des französischen Künstlers Roger Bonnard.

Über eine Treppe geht es nach unten in den Wohnraum mit angrenzender Küche. Wie schon beim Eintreten ins Haus fällt uns die Wärme des Zimmers auf. Der Raum ist in gelb, orange und hellen Erdtönen gehalten. Trotz der zwei bis zum Boden reichenden Fenster kommt an diesem Dezembertag das Licht nur spärlich herein.

An der Wand zieht ein Bild in warmen Tönen und nur vereinzelt eingesetztem grün und blau unsere Blicke auf sich. Das hat seine Lebensgefährtin, selbst gebürtige Ungarin, einer ungarischen Malerin abgekauft. Es stellt einen Platz in Budapest dar, an dem sich die Straßenbahnen aneinander vorbeischlängeln. Durch die Farben entsteht der Eindruck, als ob die Stadt bei den heißen Temperaturen zerfließen würde.

Ganz so sommerlich heiß ist es im Wohnzimmer von Jörg Bretschneider nicht. Auch hier entdecken wir noch eine Puppe. „Das ist der Vater aus der Geschichte von Knüppel aus dem Sack“, nimmt Bretschneider uns die Überlegungen ab. Auch der Vater wurde von Gottfried Reinhardt gebaut. Bretschneider erklärt, dass er beim Puppenspiel durch die Tiefe des Profils im Gesicht der Puppen im Zusammenspiel mit dem Licht den Gesichtsausdruck variieren kann. Deshalb sei das Licht auch in jeder Inszenierung anders und fester Bestandteil dieser.

Schräg unterhalb der Figur steht ein weiteres Indiz für sein früheres Leben im Erzgebirge – eine mehrstöckige Weihnachtspyramide ganz in weiß. „Auf der können sogar noch echte Kerzen stehen“, verkündet Bretschneider stolz.

Vor einer langen, hohen Schrankwand bleiben wir als nächstes länger stehen. „,Über Menschen‘ und ,Unter Leuten‘ haben mir am besten gefallen“, sagt Bretschneider, der unseren Blick zu den Werken von Juli Zeh bemerkt hat. Nach einer Weile setzen wir uns an den Tisch vor dem schönen Gemälde von Budapest. Der Schnee draußen, die Ruhe drinnen und die erzgebirgischen Dekorationen lassen Weihnachtsstimmung aufkommen.

Als Bretschneider noch Kind war, ging es im heimatlichen Geyer am 24. Dezember nachmittags auf den Friedhof. Es wurde eine Kerze angezündet und der Verstorbenen gedacht. „Vom Kirchturm spielte Musik“, erinnert er sich. Der erste Weihnachtsfeiertag startete mit der Frühmette. Erst danach wurde der Stollen angeschnitten und es gab Geschenke. Diese Tradition endete mit dem seinem Umzug nach Dresden.

„Die meisten verbinden Puppenspiel mit Kaspertheater“

Seit mittlerweile acht Jahren trifft er sich mittags mit dem Schauspieler Tom Pauls, um gemeinsam ein Glas Glühwein zu trinken. Abends geht es für ihn in die Kirche, wo er das Krippenspiel aufführt – dieses Jahr in der Kirche in Struppen. Die Geschichte wird dabei aus der Sicht eines freundlichen Wirtes gespielt. Die Figuren für das Krippenspiel habe er selbst aus Holz herausgearbeitet, erklärt uns Bretschneider. Danach fährt er seine Tochter und Enkeltochter besuchen. Zurück im Haus in Pappritz klingt der Abend mit einer ungarischen Weihnachtstradition aus – zum Abendessen gibt es Fisch. Dieses Jahr hat er sogar mal einen ruhigen ersten Weihnachtsfeiertag, verrät er. Er hat Zeit, um Bekannte zu treffen und auf weihnachtliche Spaziergänge zu gehen. Früher hatte er vor allem an diesem Tag viel mit Aufführungen zu tun.

Jörg Bretschneider hat 14 Inszenierungen für Kinder und vier für Erwachsene im Repertoire. Für ihn ist das Spiel mit Puppen ebenso wie das Theaterspielen eine Form, das Leben zu spiegeln und sich auszudrücken. In seinen Stücken ist Bretschneider so gut wie immer zu sehen. Er verkörpert eine Rolle und ist damit das Element zwischen Schauspiel und Figur. Er erzählt, dass es ihm sehr viel Freude bereite, vor Erwachsenen zu spielen. „Ich hoffe, dass der Erwachsene in meinen Inszenierungen das Kind wieder in sich entdecken, schätzen und lieben lernt“. Nur leider gäbe es wenige, die sich Puppenspiel für Erwachsene vorstellen können. „Die meisten verbinden Puppenspiel mit Kaspertheater, deshalb habe ich da weniger Auftritte“.

Bei den Kinderinszenierungen gefalle ihm, dass er durch das Puppenspiel „das Kind in sich selbst ausleben kann“. Er versucht, vorher mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was sie derzeit beschäftigt. Für eine Inszenierung, die im letzten Jahr entstand, hat er mit einem Kind gesprochen, welches sehr schlecht träume. Mit diesem Wissen machte er sich auf die Suche, ob es bereits Stücke gab, die sich mit dem Thema beschäftigten. Ansonsten beginnt er selbst von der Problematik aus ein Stück entstehen zu lassen.

Bretschneider stellt klar, dass die Produktion für die Kinderinszenierungen ebenso ernsthaft wie die für Erwachsene abläuft. Die Inszenierungen für Kinder seien eben nur ein bisschen kürzer. „Wichtig ist, dass es für die Kinder die ganze Zeit spannend bleibt und die Problematik des Kindes im Auge behalten wird. Denn das Puppenspiel prägt sich bei den Kindern ein und kann ihnen helfen, Erlebtes zu verstehen und zu verarbeiten.“

Er verrät weiter, dass jede Inszenierung ein eigenes Bühnenbild und eigene Figuren hat. Diese bewahrt er in seinem Atelier im Künstlerhaus auf. Den Charakter der jeweiligen Puppe entwickelt er aus der Figur heraus. In seiner Tätigkeit als Puppenspieler musste er lernen, wie im Schauspiel in den Figuren zu denken und ihr Handeln in bestimmten Situationen nachzuvollziehen. Gleichzeitig muss er, wenn er die Geschichten schreibt, den Blick einem Regisseur gleich auf die Geschehnisse behalten. Manchmal, wenn Bretschneider neue Puppen bekommen hat, nimmt er sie mit und zeigt ihnen sein Zuhause, um sich in sie hineinzuversetzen. Erst beim Proben merkt er dann auch, wie sich die Figuren bewegen. „Die Produktion einer Inszenierung ist ein Prozess. Durch die hinzukommenden Elemente wie das Bühnenbild und die Musik wird immer wieder etwas verändert. Auch, wenn die Premiere schon durch ist, verändere ich wieder einige Details, da ich dann weiß, wie beispielsweise die Kinder auf Situationen reagieren.“

Durch seine Tätigkeit als Puppenspieler ist Jörg Bretschneider viel herumgekommen. So spielte er bei verschiedenen Festivals in Asien, Amerika und Europa. „Doch umso mehr ich unterwegs war, desto schöner wurde Dresden für mich“, erzählt er. Vor allem die Gegend um das Künstlerhaus in Loschwitz, in dem er schon seit sieben Jahren ein Atelier besitzt und arbeitet, hat es ihm angetan. So hat er schon in der Neustadt, in Bühlau und jetzt eben in Pappritz gewohnt. Bei dem eingeworfenen Hinweis, dass es sich dabei nur um Orte auf der rechten Elbseite handelt, muss er lachen. „So habe ich das noch nie gesehen.“

Für nächstes Jahr hat Bretschneider auch schon einige Pläne. In diesem Jahr hat er ein Stück für Erwachsene geschrieben, welches im nächsten Jahr inszeniert werden soll. Dabei geht es um einen Landarzt und was dieser alles so erlebt. Die Kinderinszenierung über Träume, Ängste in Träumen und die Bewältigung dieser soll auch 2022 aufgeführt werden. Ganz besonders freut er sich auf die Festivals im Sommer, die für 2020 geplant waren und coronabedingt ausfallen mussten.

Von Clarissa Seiferheldt