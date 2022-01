Dresden

Den niedlichen Nachwuchs bei den Kaiserschnurrbarttamarinen können die Besucher im Zoo Dresden derzeit leider nicht sehen. Denn die Primaten, deren „Schnurrbart“ jenem des deutschen Kaisers Wilhelm II. ähnelt und diesen Tieren schließlich den sogar wissenschaftlich anerkannten Namen einbrachte, leben im Brandes-Haus. Und das ist, wie die anderen Tierhäuser, wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegenwärtig wieder mal geschlossen.

Die Kaiserschurrbarttamarine im Zoo Dresden haben Nachwuchs. Quelle: Dietrich Flechtner

Zoo auch zwischen den Jahren gut besucht

Trotzdem halten viele ihrem Dresdner Zoo die Treue, kommen auch bei nicht so günstiger Witterung, um durch die Anlage zu spazieren und sich an dem zu freuen, was eben gerade zu sehen ist. Zwischen knapp 800 und 1000 Besuchern waren täglich zwischen Weihnachten und Neujahr im Zoo. „Das ist etwas schwächer als in den Vorjahren, aber nicht schlecht“, sagt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena.

Zoodirektor Karl-Heinz Ukena Quelle: Zoo Dresden (Anke Wolten-Thom)

Überhaupt ist er nicht unzufrieden mit dem Jahr 2021. „Mit knapp 600 000 Besuchern konnten wir trotz des Lockdowns an den sonst besucherstarken Zeiten Ostern und Pfingsten ein gutes Ergebnis erreichen im Vergleich zu normalen Jahren mit 900 000 Besuchern“, sagt Ukena.

Besucher stellten sich Wecker für Online-Ticket-Kauf

Zudem muss man sich vor Augen halten, dass der Zoo im vergangenen Jahr ja nach vier Monaten lockdownbedingter Schließung überhaupt erst am 15. März wieder öffnen durfte. Kaum zu glauben, aber wahr: In dieser Zeit hätten sich die Besucher für Mitternacht den Wecker gestellt, um ein Online-Ticket zu ordern. So etwas habe es bis dahin noch nicht gegeben, sagt Karl-Heinz Ukena. „Und es zeigt, wie groß der Wunsch der Dresdner war, wieder durch die Tieranlagen zu schlendern und etwas Normalität zu spüren.“

„Alles in allem haben wir 2021 rund eine Million Euro verloren“, zieht der Zoodirektor gegenüber DNN Bilanz. Doch diese Verluste seien zum einen durch einen Zuwendungsbescheid durch das Land Sachsen und zum anderen durch die Stadt Dresden ausgeglichen worden. „Wir haben hier einen starken Gesellschafter im Rücken, der uns nicht nur finanziell unterstützte, sondern auch die Investitionszusage für den Bau des neuen Orang-Utan-Hauses erteilte“, sagt Karl-Heinz Ukena.

Bislang 1,2 Millionen Euro Spenden für Orang-Utan-Haus

Er freut sich auch über die nicht nachlassende Spendenbereitschaft. Schließlich sollen rund zehn Prozent der insgesamt 17 Millionen Euro Baukosten über Spenden finanziert werden. „Wir sind sehr glücklich, dass schon 1,2 Millionen Euro Spenden für dieses Herzensprojekt zusammengekommen sind.“

Der Bau des Orang-Utan-Hauses läuft also trotz der Einnahmeausfälle im Zoo weiter. Die Baugrube ist ausgehoben. Die Kampfmittelsondierung habe sich etwas zeitaufwändiger gestaltet, als gedacht. „Was aber nicht verwundert“, weiß Ukena. Schließlich sei der Zoo bei den Bombenangriffen auf Dresden 1945 beinahe völlig zerstört worden, nur etwa ein Dutzend der Tiere überlebte damals. Es seien zwar Splitter und Bombenkrater gefunden worden, die aber einen zügigen Bauaufnahme im Januar nicht im Wege stünden.

Die Baustelle für das neue Orang-Utan-Haus. Bislang wurde die Fläche beräumt, die Kampfmittelbeseitigung war vor Ort, und die Baugrube wurde ausgehoben. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Januar geht es mit Bauen los

Gegenwärtig wird das Fundament vorbereitet. „Mit dem Einbau der Grundleitungen und dem Herstellen der Bodenplatte für das Untergeschoss sollten bald auch durch die Gucklöcher im Bauzaun die ersten Entwicklungen erkennbar sein“, kündigt der Dresdner Zoodirektor an. Und, dass der Zoo über den Fortgang der Bauarbeiten auf seiner Homepage berichten will.

Im Jahr 2022 nimmt der Zoo Dresden noch ein weiteres – wenn auch viel kleineres – Bauprojekt in Angriff. Die Riesenkängurus bekommen ein neues Zuhause. „Deren jetziges Gehege ist viel zu schattig und nicht optimal für die Tiere“, erklärt Ukena. Für die Riesenkängurus werde deshalb in der Nähe der Nilgauantilopen und Riesenschildkröten Platz geschaffen. Das Gehege, wo jetzt die Kängurus sind werde für eine neue Tierart umgestaltet. „Wir überlegen, ob wir dort Ameisenbären unterbringen“, verrät der Zoodirektor.

Von Catrin Steinbach