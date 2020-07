Dresden

Die Planungen sind abgeschlossen, die Fördermittelverträge unterzeichnet, die ersten Aufträge ausgeschrieben. Im Oktober oder November sollen an der Parkstraße die Arbeiten am ehemaligen Feierabendheim „ Anton Saefkow“ beginnen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) betritt mit dem Vorhaben Neuland. Erstmals baut die WiD keine neuen Wohngebäude, sondern saniert Häuser.

35 bis 106 Quadratmeter große Wohnungen

Die korrekte Adresse lautet Paluccastraße, auch die Hausnummern hat die Stadtverwaltung schon vergeben: 2, 2a, 4, 4a und 6, 6a. 95 Wohneinheiten sollen in den drei Gebäuden entstehen, erklärt Claudia Herzog, Leiterin Finanzierung, Marketing und Akquise bei der WiD. Die kleinsten Wohnungen sind 35 Quadratmeter groß, die größten haben eine Fläche von 104 Quadratmetern. „Von Alleinstehenden bis zur sechsköpfigen Familie reicht das Angebot“, so die WiD-Leiterin.

Jedes Gebäude erhält einen Aufzug

Gut zwei Jahre Bauzeit plant das kommunale Unternehmen. „Vom Aufwand der Arbeiten gleicht das Vorhaben einem Neubau“, sagt Herzog. Fast alles müsse herausgerissen werden aus dem Gebäude, jede Leitung werde neu verlegt. Rund 13 Millionen Euro wird die WiD investieren.

Das Unternehmen hat sich neben den Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau finanzielle Unterstützung über zwei weitere Programme gesichert. Das Förderprogramm „Seniorengerechter Umbau“ der Sächsischen Aufbaubank sichert die Installation von drei Aufzügen in den drei Gebäuden. Die Schächte waren vorhanden, aus Kostengründen wollte die WiD aber nur ein Haus mit Aufzug ausstatten. „Jetzt können wir es in allen Häusern darstellen“, sagt Herzog.

Verglaste Gänge werden als Abstellfläche genutzt

In den Hausnummern mit dem „a“ können die Bewohner mit dem Aufzug alle drei Etagen erreichen. „Damit erfüllen die Hälfte der Wohnungen in dem Komplex den Standard seniorengerecht und barrierearm.“ Das, so die WiD-Leiterin, passe zur früheren Funktion des Gebäudekomplexes als Feierabendheim für Senioren. Fördermittel fließen auch für die energieeffiziente Sanierung aus einem Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mit ungefähr einer Million Euro pro Haus rechnet Herzog.

Früher standen auf dem Gelände noch ein Kultur- und Speisesaal und ein Verwaltungsgebäude. Beide wurden abgerissen, so dass jetzt Platz für großzügige Außenanlagen ist. Die Parkplätze werden vor den Gebäuden in Richtung Parkstraße angeordnet. Die verglasten Gänge, die die drei Gebäude verbinden, sollen als Abstellflächen für Kinderwagen, Rollatoren oder Fahrräder dienen. Auch Stellflächen für Carsharing-Fahrzeuge sind vorgesehen. Da die Häuser nicht unterkellert sind, bringt die WiD Abstellfläche für die Mieter in den Dachböden unter.

Früher beherbergte der Komplex 452 Bewohner

Der Gebäudekomplex an der Parkstraße, an dessen architektonischer Gestaltung auch Wolfgang Hänsch, der bekannteste Architekt der Dresdner Nachkriegsmoderne, mitgearbeitet hat, war der erste Altenheim-Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg in Dresden. Dieser beherbergte bis zu 452 Bewohner und erhielt den Namen des kommunistischen Widerstandskämpfers Anton Saefkow (1903-1944). Die Gebäude wurden 1960 in Betrieb genommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig