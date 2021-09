Dresden: Wohnungsgenossenschaft Johannstadt vermittelt Nachbarschaftshilfe

Dresden

Als soziale Kümmerin ist Claudia Windisch schon seit Mai 2015 bei der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) zuständig für die alltäglichen Probleme der Mitglieder. Von Anfang an hat die Sozialarbeiterin dabei das Thema Alltagshilfe für Senioren auf der Agenda. Immerhin sind mit 4580 der 7988 Mitglieder der WGJ (Stand Ende 2020) deutlich mehr als die Hälfte älter als 60 Jahre. Mit dem Alter geht oft ein Verlust sozialer Kontakte einher und es gelingt zunehmend weniger, alle Dinge des Alltags ohne Hilfe zu verrichten.

Förderung für Alltagsbegleitung und Nachbarschaftshilfe

Der Freistaat Sachsen fördert die Unterstützung im häuslichen Umfeld in zwei Formen. Bei der Alltagsbegleitung geht es um Menschen ohne Pflegegrad. Das Land zahlt 80 Euro monatlich für 32 Stunden. Diese Aufwandsentschädigung von 2,50 Euro pro Stunde wird immer wieder als zu niedrig kritisiert. Für Claudia Windisch relativiert sich das durch die eigene Erfahrung. „Die meisten Menschen, die bei mir Alltagsbegleitung anbieten“, sagt sie, „wollen sich ehrenamtlich engagieren. Denen geht es gar nicht vorrangig ums Geld.“ Viele seien sogar froh über den kleinen zusätzlichen Betrag.

Nachbarschaftshilfe für Menschen mit Pflegegrad kann in Sachsen leisten, wer eine entsprechende Schulung absolviert. Für Nichtfachkräfte orientiert sich die Vergütung am gesetzlichen Mindestlohn. Die Pflegekasse zahlt dafür maximal 125 Euro pro Monat. Claudia Windisch registriert zurzeit eine höhere Nachfrage nach dieser Form der Hilfe. „Am Anfang“, erzählt sie, „hatte ich bis zu 16 Alltagsbegleiter gleichzeitig unter Vertrag.“ Später seien zu Informationsveranstaltungen nur noch zwei, drei Leute gekommen. Für die Nachbarschaftshilfe bekommt sie inzwischen jeden Monat drei bis fünf Anfragen. „Das liegt vielleicht auch daran“, vermutet die Sozialarbeiterin, „dass Menschen, die bereits einen Pflegegrad haben, sich selbst eher eingestehen, dass sie Hilfe brauchen.“

„Das größte Problem im Alter ist die Einsamkeit“

Die meisten Menschen, sagt Claudia Windisch, wünschten sich neben der Hilfe bei Arbeiten im Haushalt mit wachsendem Vertrauen dann auch Gesellschaft für Gespräche, beim Kaffeetrinken und Spazierengehen oder auch mal Hilfe bei der Neugestaltung des Balkons. Das größte Problem im Alter sei die Einsamkeit.

Immer wichtiger wird auch die Beratung zu Fördermöglichkeiten für die häusliche Pflege. Wie läuft die Abrechnung zwischen Helfern, Pflegekasse und jenen, die Hilfe in Anspruch nehmen, was wird wie gefördert, was bezahlt die Kasse und wer kann wann zum Beispiel Verhinderungspflege abrechnen? „Wenn diese Fragen nicht im Vorfeld geklärt sind“, warnt die Sozialarbeiterin, „kann es passieren, dass Menschen – ohne darauf vorbereitet zu sein – plötzlich auf hohen Kosten sitzenbleiben.“

Dresdner Netzwerk für Menschen, die helfen wollen oder Hilfe suchen

Den wirklichen Bedarf an Nachbarschaftshilfe schätzt Claudia Windisch höher ein, als es die Anfragen bei ihr ausdrücken. Deshalb hat die WGJ eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verein „Alt werden in Gemeinschaft“ (AWIG) geschlossen, der in einer Datenbank Menschen listet, die Nachbarschaftshilfe anbieten. Um ihr eigenes Angebot an Vermittlung und Beratung noch stärker publik zu machen, beteiligt sich die WGJ mit einem Stand am „Marktplatz“ des Dresdner Netzwerkes Nachbarschaftshilfe am 8. September im Elsa-Fenske-Park, Freiberger Str. 18.

Von Holger Grigutsch