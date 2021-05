Dresden

„Lisa“ und „Jasmin“ steht an der Kinderzimmertür, kleine Bettchen sind mit Kuscheltieren bestückt und an der Wand hängen Fotos. Es ist ruhig in dem dreistöckigen Haus in Dresden-Striesen. Es ist Mittagszeit, die Kinder schlafen. Das Wohnhaus wirkt gewöhnlich, doch das ist es bei Weitem nicht. Die Kinder und Erwachsenen, die hier leben, bilden ein Zuhause auf Zeit, das Kinderhaus Wolkenstein.

Kinder sind bei Aufnahme nicht älter als drei

Sie ist die neueste Einrichtung des privaten Trägers der Kinder- und Jugendhilfe Burmeister & Luding und wurde Anfang des Monats bezogen. Das Haus ist speziell auf Babys und Kleinkinder ausgerichtet. Bei ihrer Aufnahme sind die Kinder nicht älter als drei Jahre. Ihre Schicksale sind unterschiedlich, doch oft sind es Alkohol- und Drogenmissbrauch der Eltern, weswegen sich das Jugendamt um die Aufnahme der Kinder im Haus Wolkenstein kümmert. Damit einher geht meist latente bis akute Kindeswohlgefährdung. Manchmal sind es aber auch Familien mit Migrationshintergrund, die aus Eigeninitiative um Unterstützung bitten, beispielsweise bei Sprach- und Integrationsproblemen.

„Den Kindern hier soll es genauso gut gehen wie anderen Kindern bei ihren Familien“

So normal, wie das Haus eingerichtet ist, soll auch die Betreuung der Kinder erfolgen, sagt Geschäftsführer Thomas Luding. Gemeinsam mit Kollege Ralph Burmeister leitet er die Einrichtung. „Den Kindern hier soll es genauso gut gehen wie anderen Kindern bei ihren Familien“. Das Team aus Sozialpädagogen beschreibt das Miteinander der zehn Kinder als einen „Mix aus Freunden und Geschwistern“. Zwölf Frauen und ein Mann kümmern sich schichtweise rund um die Uhr um die Kleinen.

Im Vergleich zu Wohngruppen mit älteren Kindern sehen sich die Erzieherinnen im Haus Wolkenstein mit besonderen Herausforderungen konfrontiert: Säuglinge und Kleinkinder zu betreuen bedeutet mehr Personal- und Pflegeaufwand. Zusätzlich hätten sie ganz andere Bedürfnisse, die es erstmal zu erkennen gelte, sagt Hausleiterin Marianne Biele. Das Schwierigste sei allerdings, das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz zu wahren. „Wir wollen uns auch nicht als die besseren Eltern fühlen“, stellt die 32-Jährige klar, die selbst erst Mutter geworden ist. Gerade deshalb lautet die Unternehmensphilosophie des Trägers: „Erziehung gemeinsam gestalten“. In diesem Motto ist eine zentrale Rolle der betroffenen Eltern inbegriffen. „Wenn es den Eltern gut geht, geht es meist auch den Kindern gut“, erklärt Thomas Luding seine pädagogische Auffassung. „Wenn es geht, möchten wir innerhalb eines Jahres die Perspektive der Kinder klären. Am besten ist natürlich, sie in ihre Familie zurückzuführen“.

Rund ein Drittel der Kinder findet zurück in seine Familie

In Ausnahmefällen dauert es länger bis die Eltern für diesen Schritt bereit sind. Doch grundsätzlich hat die pädagogische Arbeit Erfolg: Rund ein Drittel aller aufgenommenen Kinder findet wieder zurück in ihre Herkunftsfamilie. Wenn ein Umzug nach Hause ansteht, muss sich das Team ganz sicher sein, dass die Wiedereingliederung in die Familie funktioniert. „Wir wollen ein Hin und Her für die Kinder unbedingt vermeiden. Und in der Regel ist ein frei gewordener Platz sofort neu besetzt“, begründet Hausleiterin Marianne Biele das Vorgehen.

Bevor die Kinder wieder nach Hause kommen können, muss viel passieren. Die Eltern erhalten ein umfangreiches Coaching mit einer eigenen Ansprechperson. Auf dieser Vertrauensbasis reflektieren die Eltern in regelmäßigen Gesprächen ihre Fortschritte und besprechen den weiteren Weg. Im Haus Wolkenstein haben Erziehungsberechtigte zudem die Möglichkeit, im Wohnhaus zu übernachten. So können die Eltern ganz intensiv Zeit mit ihren Kindern verbringen und Selbstständigkeit in der Erziehung üben, beispielsweise beim Zubettgehen und bei der Morgenroutine.

Den Eltern auf Augenhöhe begegnen

Während die Pädagogen den Eltern auf Augenhöhe begegnen, vermitteln sie ihnen auch klare Regeln: „Die Eltern sind immer willkommen und können ihr Kind so oft sie wollen besuchen. Aber dafür müssen sie sich in einer angemessen Verfassung befinden. Alkoholisiert oder aggressiv können wir niemanden reinlassen.“ Die oberste Priorität des Wohnhauses ist schließlich, den Kindern Schutz zu bieten.

Ungefähr 300 Kinder hat das Team von Burmeister & Luding seit seiner Gründung 2007 schon betreut, schätzt Thomas Luding. Insgesamt 75 Sozialpädagogen arbeiten in sieben Kinder- und Jugendhäusern in Dresden und Freital. Der Bedarf an Wohnangeboten für ganz kleine Kinder sei groß und durch die Pandemie sogar noch gewachsen, erklärt der Leiter. „Uns haben weitaus mehr Anfragen erreicht, als wir aufnehmen können“.

Das Kinderhaus freut sich über Geld- und Zeitspenden. Mehr Infos zu den Einrichtungen im Internet unter www.burmeister-luding.de

Kontakt: Burmeister & Luding GmbH, Geschäftsstelle: Naumannstr. 8, 01309 Dresden, Tel: 0351/314 14 11, info@burmeister-luding.de

Von Hanna Kazmirowski