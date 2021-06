Dresden: Wohin mit der Dissidentenfraktion?

Dresden

Die Zukunft des Städtischen Klinikums? Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen? Der Stadtrat hatte am Donnerstagnachmittag Wichtigeres zu diskutieren: Wo soll die Dissidentenfraktion sitzen?

Kein Platz in der ersten Reihe

Die neue Fraktion hat einen Anspruch auf einen Platz in der ersten Reihe. Doch das funktionierte nicht, weil die Linken in der Messehalle nicht nach außen rücken wollten, wie Dissidenten-Fraktionsvorsitzender Martin Schulte-Wissermann erklärte. Die Dissidenten setzten sich nicht auf hintere Plätze, sondern standen. Und standen, als Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Sitzung eröffnete. „Das will ich jetzt aber nicht sieben Stunden tun“, erklärte der Fraktionsvorsitzende. „Wir bestehen aber auf unserem Recht, einen Platz vorne zu erhalten.“

Hilbert rief die Fraktionsvorsitzenden nach vorne, um das Sitzproblem zu lösen. Schließlich räumten Mitarbeiter der Stadt eine Reihe ganz links außen für die Dissidenten frei. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Linken nicht mehr die Linken sein wollen“, erklärte Schulte-Wissermann zur neuen Sitzordnung. Die Dissidentenfraktion nehme die Plätze aber nur unter Protest ein und hoffe auf eine Lösung für die nächste Sitzung.

Linke: OB hat willkürlich entschieden

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach erklärte, die Frage der Sitzordnung sei am Montag vom Oberbürgermeister im Ältestenrat mit den Fraktionsvorsitzenden nicht erörtert worden. „Das Problem liegt nicht bei uns. Herr Hilbert hat völlig willkürlich etwas entschieden, das wir uns nicht gefallen lassen haben und sich die Dissidenten sich nicht gefallen lassen haben.“ Die Verwaltung hätte einen Sitzplan vorlegen und mit den Fraktionen abstimmen müssen, so der Linke-Fraktionsvorsitzende.

35 Minuten Zeitverzug

Der Stadtrat konnte sich nach vorläufiger Lösung des Platzproblems – 35 Minuten nach Beginn der Sitzung – der Tagesordnung widmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig