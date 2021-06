Dresden

Im „Kurländersaal“ der Polizeidirektion Dresden geht es zu wie im Taubenschlag. Polizisten in Zivil sitzen vor Computern, sprechen miteinander, telefonieren, verlassen den Raum mit Akten unter dem Arm. Die Sonderkommission „Hauptallee“ er­mittelt zu den Vorfällen am 16. Mai, als das Geschehen rund um den Aufstieg von Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga eskalierte. Kriminalrat Enrico Lange leitet die Sonderkommission. Im DNN-Interview erklärt er die Ermittlungsarbeit der fast 50 Beamten.

Kriminalrat Enrico Lange leitet die Sonderkommission „Hauptallee“ der Polizeidirektion Dresden. Quelle: Anja Schneider

Herr Lange, warum gab es am 16. Mai diesen massiven Polizeieinsatz?

Heute ist es nur noch schwierig nachzuvollziehen, aber vor vier Wochen hatten wir eine andere Coronasituation. Die damals gültige Corona-Schutz-Verordnung gestattete keine Sportveranstaltungen mit Zuschauern. Unser Auftrag war es, keine Zuschauer in die Nähe des Stadions zu lassen. Verein, Stadt und Polizei haben kommuniziert: Liebe Fans, bitte feiert den Aufstieg zu Hause, im Garten, aber kommt nicht zum Stadion.

War Ihnen klar, dass das nicht funktionieren würde?

Im Vorjahr kamen am letzten Spieltag 2000 Personen vor das Stadion – unter Missachtung aller Coronaregeln. Das war unsere Prognose für den 16. Mai. Im Vorgespräch hat der Verein gesagt, dass bis zu 10 000 Fans kommen könnten. Darauf haben wir uns eingestellt, aber gleichzeitig gedacht: Es geht um den Aufstieg, das ist ein erfreuliches Ereignis. Wir sind von einem friedlichen Verlauf ausgegangen. Das war für uns der Unterschied zu „Querdenken“ am 15. Mai. „Querdenker“ setzen den gezielten Verstoß als Protestmittel ein. Das haben wir bei Dynamo nicht erwartet.

Kollegen massiv mit Pyrotechnik beschossen worden

Welche Taktik hat die Polizei am 16. Mai gewählt?

Eine kommunikative, deeskalierende, defensive Strategie. Wir haben Verstöße als solche erst einmal hingenommen und sind nur mit Lautsprecherdurchsagen aktiv geworden. Gleichzeitig haben wir intensiv videografiert, um im Nachhinein Verstöße ahnden zu können. Vor dem Stadion haben wir eine Fahrzeugsperre aufgebaut.

Wann ist die bis dahin – von Böllerwürfen und gezündeten Nebeltöpfen mal abgesehen – friedliche Situation gekippt?

Mit dem 3:0 bildeten sich auf der Hauptallee zwei Gruppen. Es gab wechselseitige Sprechchöre, es wurde massiv Pyrotechnik gezündet. Daneben bildete sich unter Bäumen eine etwa 500 Personen starke Gruppe, die ganz massiv Pyrotechnik gezündet hat. Da war ein Feuerschein von vorne bis hinten zu sehen.

War das der Grund für das Eingreifen der Beamten?

Nein. Die Gruppe bewegte sich als Formation in Richtung Trainingsgelände, um dann zur Lennéstraße zum K-Block zu schwenken. Eine Polizeieinheit wollte sich an die Spitze setzen und wurde von der Gruppe an den Zaun des Trainingsgeländes gedrängt. Dort sind die Kollegen massiv mit Pyrotechnik beschossen worden. Es gibt Augenzeugen, die berichten, dass eine Batterie in Richtung der Beamten abgefeuert wurde. Eine zweite Gruppe hat die unbesetzten Fahrzeuge auf der Lennéstraße massiv mit dem Ziel beworfen, die Sperre zu durchbrechen.

Im Vorfeld klar kommuniziert: Stadionumfeld tabu

Wie hat der Polizeiführer reagiert?

Wir sind zu einem offensiven Vorgehen übergegangen. Der Polizeiführer hat den Einsatz der Mehrzweckpistole freigegeben, mit der sich Reizstoff großflächig versprühen lässt.

Wie viele Polizisten waren eingekesselt?

Das war ein Zug, bestehend aus 30 Beamten. Sie standen 500 Personen gegenüber und haben um ihre Gesundheit fürchten müssen. Da sie sich nicht befreien konnten, hat der Polizeiführer den Wasserwerfereinsatz freigegeben.

Viele friedliche Dynamo-Fans haben diesen Einsatz kritisiert und darüber geklagt, dass Unbeteiligte, darunter sogar Kinder, Reizgas abbekommen haben. Wäre das zu verhindern gewesen?

Im Vorfeld ist klar kommuniziert worden, dass das Stadionumfeld tabu ist. Für mich ist es verantwortungslos, trotz großen Polizeiaufgebots mit Kindern dahin zu kommen und selbst dann nicht zu gehen, wenn ein Wasserwerfer um die Ecke biegt. Bei vielen Personen hat dieser Anblick gewirkt, denn ein Großteil der Gruppierung bewegte sich dann in Richtung Straßburger Platz. Das Geschehen verlagerte sich auf die Lennéstraße.

„Wir haben reagiert und nicht agiert“

Die Polizei rückte auf der Lennéstraße vor und zog sich wieder zurück, um wieder vorzurücken. Was war das Ziel?

Wir wollten die Gruppierung zum Straßburger Platz drängen und damit erreichen, dass sich die Ansammlung zerstreut. Aber sobald wir uns zurückgezogen haben, sind die Personen wieder vorgerückt. Wir wurden massiv beworfen. Flaschen, Steine, Holzpfähle, Eisenstangen, es war fast alles dabei.

Wurden nur Polizisten verletzt?

Teilweise sind Störer verletzt worden, die in der ersten Reihe standen, weil Steine auch aus der vierten Reihe geworfen worden sind. Diese Personen melden sich natürlich nicht, wir fahnden ja gezielt nach denjenigen, die in der ersten Reihe gestanden haben. Aber wir führen die Verletzten nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer. Außerdem haben wir inzwischen einige Medienvertreter als verletzte Personen erfasst, die gezielt angegriffen wurden.

Was sagen Sie zu Vorwürfen, die Gewalt sei von der Polizei ausgegangen?

Wir haben reagiert und nicht agiert. Unsere Maßnahmen waren zielgerichtet auf die Störer ausgerichtet. Ein Wasserwerfereinsatz kommt nicht von ungefähr. Davor gibt es klare Ansagen. Spätestens nach dieser Ansage wäre für friedliche Menschen der Moment gekommen, den Ort zu verlassen. An der Lennéstraße standen sehr viele Personen am Rand. Gegen diese Menschen hat sich keine Maßnahme gerichtet.

Auch vereinzelt Angehörige der Ultras

Können Sie sich den Grund für die Eskalation erklären?

Nein, darüber habe ich noch keine gesicherten Erkenntnisse. Auch diejenigen, die wir schon vernommen haben, haben sich zu ihrer Motivation nicht geäußert. Die Leute konnten ein Jahr lang nicht ins Stadion. Viele hatten vielleicht die Hoffnung, an diesem Tag etwas erreichen zu können. Sicher haben einige versucht, den Weg zum Stadion vielleicht doch zu finden. Aber das war ein aussichtsloses Unterfangen.

Sie haben fast 100 Täter identifizieren können. Woher kommen diese Menschen?

Es sind nahezu ausschließlich Dynamo-Anhänger aus Dresden und dem Umland.

Es war zu hören, Hooligan-Gruppierungen aus ganz Deutschland seien für die Eskalation verantwortlich gewesen. Gibt es dafür Belege?

Bisher nicht. Hooligan-Gruppierungen treten üblicherweise geschlossen auf. Dazu haben wir keine Erkenntnisse.

Gibt es „alte Bekannte“ unter den Identifizierten, Fußball-Gewalttäter?

Es sind nur wenige Personen dabei, die mit szenetypischen Delikten in Verbindung gebracht werden können. Es gibt auch vereinzelt Angehörige der Ultras. Aber auch eine Gruppierung wie die Ultras tritt geschlossen auf. Dazu haben wir keine Erkenntnisse.

„Wir haben sehr viel Material aufzuarbeiten“

War das eine geplante Eskalation? Oder eine Folge von gruppendynamischen Prozessen?

Das können wir im Moment noch nicht sicher sagen. Aber es gibt gravierende Dinge, die dagegen sprechen, dass es im Vorfeld geplant war. Am Tag selbst gab es schon so etwas wie Rädelsführer, die die Masse angestachelt haben.

Was wollen Sie mit der Sonderkommission erreichen?

Wir wollen möglichst viele Gewalttäter aus der Anonymität holen und den Sachverhalt ausermitteln. Wir haben zwei Zwischenziele: Nächste Woche wollen wir eine Öffentlichkeitsfahndung starten mit dem Ziel, zunächst 20 Personen zu identifizieren, die sich durch besondere Gewalttätigkeit hervorgetan haben. Zweitens wollen wir unseren Beitrag leisten, damit sich solche Szenen zu Beginn der kommenden Saison nicht wiederholen.

Waren die Personen vermummt? Wie schwer ist es, Täter zu identifizieren?

Die meisten haben Schals genutzt, aber auch Mund-Nase-Bedeckungen. Einige trugen Halbmasken. Andere waren gar nicht vermummt. Wir haben sehr viel Material aufzuarbeiten.

Sie haben auch die friedlichen Dynamo-Fans aufgerufen, Bildmaterial zu schicken. Mit welchem Erfolg?

Wir haben bisher 98 Hinweise erhalten und Bilder und Videomaterial in einem Umfang von 7,4 Gigabyte.

Stadionverbot für 58 Personen

Wann sind die Ermittlungen abgeschlossen?

Wir werden mindestens bis Ende des Jahres brauchen. Allein unsere eigenen Videoaufnahmen haben ei­nen Umfang von 82 Stunden. Dazu kommt Material von 17 Presseagenturen im Umfang von 39 Gigabyte. In den sozialen Medien haben wir 49 Gigabyte sichergestellt. Dann gibt es noch externe Überwachungsvideos von Bahnhöfen und Verkehrsmitteln mit 3,4 Terabyte.

Sitzen Personen in Untersuchungshaft?

Nein. Noch nicht.

Noch – wollen Sie Personen in Untersuchungshaft nehmen?

Wir werden für einzelne Personen Haftantrag stellen. Zunächst müssen wir aber den vollständigen Tatnachweis führen. Wir wollen den Tatverdächtigen alle Delikte nachweisen, die sie an diesem Tag begangen haben.

Das Verfahren zur Gruppierung „Faust des Ostens“ hat sieben Jahre gelegen, bevor es vom Landgericht verhandelt wurde. Was erwarten Sie von der Justiz?

Dass die Verfahren schnell und konsequent bearbeitet werden.

Was erwarten Sie vom Verein Dynamo Dresden?

Wir haben für 58 identifizierte Personen ein Stadionverbot angeregt. Das geht, wenn ein Anfangsverdacht besteht. Auch die Gerichte können übrigens in den Urteilen Stadionverbote aussprechen.

Hinweise zum Geschehen am 16. Mai können - auch anonym - unter sn.hinweisportal.de gegeben werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig