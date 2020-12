Dresden

Von 112 auf 439: Zum Jahresbeginn 2021 erwirbt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) 327 Wohnungen und 30 Gewerbeeinheiten im Stadtteil Pieschen. Das sieht der Übertragungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der WiD vor, der jetzt beim Notar unterzeichnet wurde.

Mieterbüro in der Markusstraße bleibt bestehen

Sozialbürgermeisterin und WiD-Aufsichtsratsvorsitzende Kris Kaufmann erklärte: „Das ist ein weiterer Schritt für ein gesundes Wachstum des jungen städtischen Wohnungsunternehmens. Bei der WiD sind die bezahlbaren Pieschener Wohnungen in guten Händen.“ Für die Mieter ändert sich nichts. Ihre Mietverträge mit der bisher zuständigen Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft (PSG) gelten weiter und sie behalten ihre Ansprechpartner. Das Mieterbüro an der Markusstraße 8 bleibt bestehen. Es wird zur Außenstelle der WiD, die ihren Hauptsitz am Schützenplatz 14 hat.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Büro in Pieschen betreut künftig alle WiD-Immobilien im Dresdner Norden. Die Wohnungen sollen vorwiegend an Wohnungssuchende mit geringem Einkommen vermietet werden. Auch Haushalte mit mittleren Einkommen, sogenannte Schwellenhaushalte, bekommen die Chance auf bezahlbaren Wohnraum, erklärte Kaufmann.

Stadtrat hat Übertragung an die WiD beschlossen

Die PSG wurde 1992 gegründet, um kommunale Grundstücke im Sanierungsgebiet Pieschen als Treuhandvermögen zu entwickeln und zu verwalten. Das Unternehmen sanierte die meist heruntergekommenen Wohnhäuser und vermietete die Wohnungen zu günstigen Konditionen.

Inzwischen ist der Bestand saniert und so geht das Treuhandvermögen der PSG zurück an die Landeshauptstadt Dresden. Der Stadtrat hat am 14. Mai die Übertragung der Grundstücke von der Stadt an die WiD beschlossen. Die Stadt hätte die Grundstücke auch auf dem Immobilienmarkt meistbietend verkaufen können.

WiD baut an 13 Standorten 645 neue Wohnungen

Die WiD wurde am 19. September 2017 gegründet. Ein Jahr darauf startete das kommunale Unternehmen die ersten Bauprojekte an der Ulmenstraße in Kleinzschachwitz und am Nickerner Weg. Die Neubauten mit 70 Wohneinheiten wurden im Sommer fertig. 2019 übernahm die WiD 42 Wohnungen in Pillnitz. Zum 1. Januar 2021 verfügt die kommunale Wohnungsbaugesellschaft über 439 Wohnungen.

Aktuell plant und baut die WiD an 13 Standorten in Dresden 645 neue Wohneinheiten und saniert am Standort Gret-Palucca-Straße das ehemalige Feierabendheim „ Anton Saefkow“. Hier entstehen 95 Wohnungen.

Vincent Drews, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, erklärte, je mehr die WiD wachse, um so handlungs- und zukunftsfähiger werde sie. „Nur so haben wir die Chance, den Kampf gegen die steigenden Mieten in unserer Stadt zu gewinnen.“ Stefan Engel, SPD-Stadtrat für Pieschen und Sprecher für Stadtentwicklung, sagte, die Übertragung der Wohnungen sichere bezahlbare Wohnungen in Pieschen. „Der zusätzliche Wohnungsbestand ist über den ganzen Stadtteil verteilt. Diese Durchmischung sollte Vorbild für den Rest der Stadt sein.“

Weitere Infos zur WiD, ihren Wohnungsangeboten und Bauprojekten unter www.wid-dresden.de

Von Thomas Baumann-Hartwig