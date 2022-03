Dresden

Sechs lange Tage hat es gedauert, bis Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erstmals auf Distanz zu Wladimir Putin gegangen ist. Was für ein Armutszeugnis! Die Schlagzeilen vor der eindeutigen Positionierung am Dienstag sind eine Demonstration des Versagens: „Kretschmer für weitere Gaslieferungen aus Russland“, hieß es, als schon lange Raketen und Bomben flogen. Sachsens Ministerpräsident warnte vor einem dramatischen Ansteigen der Getreidepreise, als Wohngebäude in den ukrainischen Großstädten brannten. Welche Prioritäten setzt der Mann an der Spitze des Freistaats Sachsen? Wen interessiert der Getreidepreis, wenn Menschen in einem Krieg sterben? Wer will Geschäfte machen mit einem Menschen, an dessen Händen das Blut ukrainischer Zivilisten und Soldaten genauso klebt wie das Blut der eigenen Soldaten, die in diesem Grauen ihr Leben lassen müssen?

Kretschmer setzt unverständliche Prioritäten

Welche Prioritäten setzte der Mann an der Spitze des Freistaats, als am Sonntag Tausende Menschen auf den Neumarkt kamen und sich solidarisch mit der Ukraine zeigten? Der Ministerpräsident schickte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) vor, der eine zugegeben starke Rede hielt. Aber wo war Kretschmer? Welcher Termin war wichtiger als dieser eine auf dem Neumarkt?

Bei einem Krieg ist Schluss mit Freundschaft!

Was immer auch für starke Verbindungen zwischen Sachsen und Russland bestanden haben und bestehen, wie tief die Freundschaft auch gewesen sein muss oder ist – bei einem Krieg ist Schluss! Wer Großstädte mit Raketen beschießt, wer mit seiner Militärmaschinerie in ein friedliches Land einmarschiert und Millionen Menschen zur Flucht zwingt, gehört geächtet. Es gibt kein Aber. Es gibt nur einen Stopp aller Verbindungen – bis die Waffen schweigen. Das hat selbst der Weltfußballverband hinbekommen, der nicht gerade als Hort von Transparenz gilt. Sachsens Ministerpräsident hat es viel zu lange nicht hinbekommen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Semperopernball-Verin blamiert sich erneut

Kretschmer hatte noch einen, wenn auch ramponierten, Ruf zu verlieren, der Verein Semperopernball ist da schon viel weiter. Die Verleihung des Karnevalsordens, äh St. Georgs Ordens, auf den Bällen war eine peinliche Angelegenheit. Noch peinlicher ist es, dass der Verein zunächst keine Möglichkeit sah, Putin den 2009 verliehenen Orden wieder abzuerkennen. Hier wäre eine Chance gewesen, direkt Haltung zu zeigen. Statt sich für etwas Blitzlichtgewitter an jede und jeden zu verkaufen.

Ein schönes Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig