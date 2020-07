Dresden

Burkhard Jung, Insolvenz-Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschiffahrt, will das Unternehmen bis September an einen Investor verkauft haben. „Unser Wunsch und Ziel ist, dass im September alles geklärt ist“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. „Sollte es länger dauern, sind wir darauf vorbereitet.“

Weniger als zehn potenzielle Investoren

Die Sächsische Dampfschiffahrt musste Anfang Juni Insolvenz anmelden. Niedrigwasser in den Vorjahren, die coronabedingte Stilllegung der Elbeschifffahrt und unternehmerische Fehlentscheidungen hatten zur Zahlungsunfähigkeit geführt. Inzwischen haben sich laut dem Sprecher mehrere Interessenten oder potenzielle Investoren gemeldet. „Es sind weniger als zehn“, grenzt der Sprecher die Zahl ein.

Nach DNN-Informationen soll sich unter den Interessenten ein Unternehmen aus der Branche befinden, das erfolgreich Schiffstouren auf einem anderen Fluss anbietet. Auch eine große Brauereigruppe soll ein Angebot für die Dampfschiffahrt hinterlegt haben, wird in gut informierten Kreisen gemunkelt.

Konzept muss eine Perspektive aufzeigen

Jung wird die Kombination aus gebotenem Kaufpreis und dem Konzept für die Frage heranziehen, wer den Zuschlag erhält. „Beim Konzept ist es wichtig, dass die Zukunftsfähigkeit der Sächsischen Dampfschiffahrt gewährleistet ist, es muss also eine Perspektive aufzeigen“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Der Freistaat Sachsen, der im Verwaltungsrat die Mehrheit hatte, bleibe ein wichtiger Partner für das Unternehmen. „Die künftige Rolle des Freistaats hängt insbesondere auch vom Ergebnis des Investoren-Prozesses ab. Wir sind mit den Verantwortlichen in sehr gutem Kontakt“, so der Sprecher.

Verkehrsverbund Oberelbe ist als Investor willkommen

Der Vorschlag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), die Dampfschiffahrt in den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) einzugliedern, habe durchaus seine Berechtigung. Der VVO sei seit jeher ein wichtiger Partner für die Sächsische Dampfschiffahrt und soll dies auch bleiben. „Umso mehr ist der VVO als Investor herzlich willkommen“, erklärte der Sprecher. Ein von Hilbert vorgeschlagenes Linienangebot spiele aber aktuell keine Rolle für die Dampfschiffahrt.

Das Unternehmen könne und werde in einem Jahr ohne Corona und Niedrigwasser Gewinn erwirtschaften, erklärte der Sprecher. Gleiches gelte auch für die Gastronomie-Tochter „ Elbezeit“, die für das Catering auf den Dampfern, aber auch im Zoo und am Flughafen verantwortlich zeichnet. Das Geschäftsmodell könne in einem normalen Jahr und ohne Corona für schwarze Zahlen sorgen. Die Elbezeit soll zunächst im Verbund mit der Sächsischen Dampfschiffahrt angeboten werden. „Grundsätzlich könnte die Elbezeit aber auch allein übernommen werden“, erklärte der Sprecher.

Dampfschiffahrt hält ihren Betrieb aufrecht

Alle am Verfahren Beteiligten würden alles daran setzen, dass es nicht zu einer Betriebsstilllegung kommt. Bis Ende August zahlt der Staat Konkursausfallgeld für die Beschäftigten. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung – für die Dampfschiffahrt, für die Mitarbeiter, für die Menschen in Dresden und Sachsen.“ Über eine „rote Linie“, bis der die Übernahme abgeschlossen sein muss, sollte gegenwärtig nicht spekuliert werden, sagte der Sprecher.

Die Dampfschiffahrt hält ihren Betrieb aufrecht und den Fahrplan ein. „Zu unserer großen Freude sind die Schiffe meist gut gefüllt. Niemand ist mehr in Kurzarbeit, das Team ist enorm motiviert.“

