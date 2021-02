Dresden

Überraschende Wende beim Altmarkt: Das Stadtplanungsamt hat jetzt doch eine Variante gefunden, den zentralen innerstädtischen Platz barrierefrei umzugestalten. Das geht aus internen Unterlagen hervor. Danach favorisiert die Verwaltung eine Variante, bei der neues geschnittenes Pflaster verlegt werden soll. Das Stadtplanungsamt habe auch eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden, heißt es. Am Mittwoch soll die Variante im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vorgestellt werden.

Großer Fortschritt für Senioren

Die Sanierung des Altmarkts drohte zu einer unendlichen Geschichte zu werden: Das Leitungsnetz unter dem holprigen Pflaster ist zerschlissen und für den heutigen Bedarf viel zu klein dimensioniert. Der Platzanlage fehlt eine vernünftige Drainage, bei Regen laufen die Kabelkästen voll. Wenn der Platz schon saniert werden muss, dann richtig, fordert die CDU-Stadtratsfraktion. Dann soll fußgängerfreundliches geschnittenes Pflaster verlegt werden. Das wäre auch für Senioren und Menschen mit Behinderung ein großer Fortschritt.

Die Stadtverwaltung verwies auf fertige Planungen für die Altmarktsanierung, die den Einbau des alten Holperpflasters vorsahen – und auf enorme Kosten für neues glattes Pflaster. 6,5 Millionen Euro zusätzlich müssten eingeplant werden. Ein Preis, den Fachleute durchaus kritisch hinterfragen. Im Oktober beschloss der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit eine barrierefreie Sanierung des Altmarkts. Doch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kassierte den Beschluss mit einem Veto. Die Zusatzkosten könne die Stadt in der Coronakrise nicht schultern.

Straßen- und Tiefbauamt prüft Komplettlösung

Seitdem prüft das Stadtplanungsamt Varianten. So soll Freiburg, die Modellstadt für Nachhaltigkeit, holpriges Pflaster mit einem Kugelstrahlverfahren geglättet haben. Das ist nach Recherchen der Stadtverwaltung allerdings nicht ganz richtig. Freiburg hat vorhandenes Pflaster ausgebaut, gesägt, geflammt und wieder eingebaut. „Dies ist ein sehr aufwendiges Verfahren“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder des Bauausschusses. Deshalb prüfe das Straßen- und Tiefbauamt derzeit die Finanzierung einer Komplettlösung mit neuem geschnittenem Pflaster. Offenbar mit Erfolg.

CDU: Barrierefreiheit muss eine Rolle beim Umbau spielen

„Wenn der Umbau mit geschnittenem Pflaster kommen sollte, wäre das ein großer Erfolg“, erklärte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. „Das Thema Barrierefreiheit muss beim Umbau des Altmarkts eine Rolle spielen. Wir müssen den Belangen von älteren und gehbehinderten Menschen gerecht werden.“

Der Altmarkt soll in zwei Etappen saniert werden: Von April bis Oktober 2021 sowie von März bis Oktober 2022. Nach Abschluss der Bauarbeiten in diesem Jahr soll der Platz eine provisorische Asphaltdecke erhalten, damit der Striezelmarkt an seinem gewohnten Standort stattfinden kann.

Von Thomas Baumann-Hartwig