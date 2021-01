Dresden: Winterdienst schickt gesamte Flotte raus

Dresden

In Dresden hat es am Dienstag geschneit. Der Dresdner Winterdienst ist deshalb seit 4 Uhr in voller Besetzung im Stadtgebiet unterwegs – 50 Arbeitskräfte und 42 Fahrzeuge sollen die Straßen vom Schnee befreien, zunächst im Hauptstreckennetz.

Die wichtigsten Verkehrsadern werden geräumt, außerdem die Höhenlagen, Gefällestrecken, Buslinien und Brücken. Feierabend ist um 21 Uhr, so zumindest der Plan. Dieser werde aber an die aktuellen Wettervorhersagen angepasst.

Die Nebennetze werden am heutigen Dienstag voraussichtlich noch nicht vom Winterdienst abgefahren werden können, teilt die Stadt mit. Fahrer sollten sich deshalb auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen und insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen vorsichtig fahren.

Von fkä