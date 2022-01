Dresden

Der 13. Februar steht vor der Tür und die traditionelle Menschenkette wird wohl zum zweiten Mal nach 2021 ausfallen. Das kündigte jetzt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) auf Anfrage der DNN an. Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen und der bevorstehenden Omikron-Variante, aber auch im Vorgriff auf die neue Sächsische Corona-Hygiene-Allgemeinverfügung – werde wahrscheinlich keine Menschenkette im innerstädtischen Bereich möglich sein, so die Bürgermeisterin, die die Verantwortung für die Erinnerungskultur von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übernommen hat.

Seit 2010 ziehen Menschen am 13. Februar einen symbolischen Ring um die Dresdner Innenstadt. Die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) hatte die Menschenkette als Reaktion auf die zunehmende Vereinnahmung des Gedenktages durch Rechtsextremisten ins Leben gerufen. Die Menschenkette hatte sich zu einem Bekenntnis der Stadtgesellschaft zu einem friedlichen Miteinander entwickelt. Obwohl der 13. Februar regelmäßig in den Winterferien liegt, fanden stets mehr als 10­ 000 Dresdner zur Menschenkette zusammen.

Noch immer kein neuer Moderator

Corona ist nicht das einzige Problem für die Arbeitsgruppe 13. Februar: Im März 2021 legte der Moderator Joachim Klose sein Amt nieder, und das beileibe nicht einvernehmlich. Ein Nachfolger ist bis heute nicht benannt worden, die Arbeitsgruppe ringt um eine Neuaufstellung, ohne dass Resultate bekannt geworden wären. Immerhin, so Klepsch, gebe es strukturelle Überlegungen, die in eine Beschlussvorlage für den Stadtrat münden sollen. „Die Vorlage befindet sich gegenwärtig in der finalen Abstimmung.“

Dank ihrer Initiativgruppen habe die Arbeitsgruppe ihre Handlungsfähigkeit ohne Moderator behalten, meinte Klepsch. Das Gremium habe im vergangenen Jahr mehrfach getagt – sowohl zur Vorbereitung des Gedenkens am 13. Februar 2022 als auch zu Fragen der künftigen Struktur und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung. „In drei verschiedenen Workshop-Phasen wurde die inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung der Arbeitsgruppe im Jahr 2021 vorangetrieben.“

Die Planungen für das aktuelle Gedenken würden sich an den am 13. Februar voraussichtlich geltenden Bestimmungen für Veranstaltungen und Versammlungen während der Coronapandemie orientieren, deshalb sei mit Einschränkungen zu rechnen. „Die AG 13. Februar und viele weitere Akteure der Zivilgesellschaft haben sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wie durch pandemietaugliche Konzepte in verschiedenen Formaten das Gedenken in der Stadt mit einer Vielzahl von Aktionen erlebbar gemacht werden kann“, so Klepsch. Die Veranstaltungen und Gedenkformate werde die Verwaltung in Kürze auf der Internetseite zum 13. Februar veröffentlichen.

Nach DNN-Informationen soll die informelle Arbeitsgruppe 13. Februar in einen Beirat für Erinnerungskultur umgewandelt werden. Beiräte sind beratende Gremien des Stadtrats, in denen Vereine, Verbände und andere Interessengruppen mitarbeiten können. Der Stadtrat hat bereits sechs Beiräte: Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Integrations- und Ausländerbeirat, Beirat gesunde Städte, Kleingartenbeirat und Wohnbeirat. Die Neuaufstellung als Beirat für Erinnerungskultur hätte den Vorteil, dass sich das Gremium auch anderen erinnerungspolitischen Themen widmen könnte und die Fokussierung auf den 13. Februar wegfallen würde.

Von Thomas Baumann-Hartwig