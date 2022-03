Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden rechnet damit, bis zu 9200 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Diese Zahl nannte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) am Donnerstagvormittag. Kaufmann forderte den Freistaat Sachsen auf, seiner Steuerungsfunktion gerecht zu werden und die Kriegsflüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel auf die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte in Sachsen zu verteilen. Bisher konzentrieren sich die Menschen in Leipzig, Dresden und Görlitz.

Stadt will 250 Wohnungen anmieten

Für die langfristige Unterbringung von Kriegsflüchtlingen will Dresden bis Mai 250 Wohnungen anmieten, erklärte Christian Knappe vom Sozialamt. Die Wohnungen würden vor allem dafür benötigt, derzeit in Hotelzimmern untergebrachte Flüchtlinge mit einer Unterkunft zu versorgen. Die Kapazitäten in den Hotels stehen der Stadt noch bis Ostern zur Verfügung, in Einzelfällen bis Mai.

Stand Donnerstagvormittag sind in Dresden 1915 Kriegsflüchtlinge in privaten Unterkünften und 1803 Menschen in kommunalen Unterkünften untergekommen. Unter den Flüchtlinge befinden sich nach aktuellen Angaben 1153 Kinder. 887 Flüchtlinge haben ein Quartier in Hotels gefunden, 891 müssen in Notunterkünften wie Turnhallen oder der Messe übernachten. 25 konnten Wohnungen beziehen.

Dresden braucht Übergangswohnheime

Dresden werde auch sein Angebot an Übergangswohnheimen ausbauen müssen, kündigte Kaufmann an. Es kämen nicht nur Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch verstärkt wieder Menschen aus Krisengebieten wie Afghanistan, Syrien oder Jemen. „Auch diese Menschen müssen wir unterbringen.“

Kosten steigen um 275 Prozent

Die im Haushalt geplanten Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen würden nach ersten Schätzungen um 275 Prozent übertroffen, so die Sozialbürgermeisterin. Sie forderte den Freistaat auf, die Kommunen bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen. „Wir brauchen eine zentrale Steuerung.“

Von Thomas Baumann-Hartwig