Dresden: Wie viele Schutzengel einem 62-Jährigen das Leben retten

Dresden

Andreas Matticka hat nicht nur einen Schutzengel. Dass der Elektriker aus Weißwasser putzmunter durch den Park am Standort Friedrichstadt läuft, ist ein kleines medizinisches Wunder. Das weiß der 62-Jährige. Er hat einen Krankenpfleger bei Google nachschauen lassen. „Meine Überlebenswahrscheinlichkeit lag bei 17 Prozent“, sagt der freundliche Mann und lächelt. „Ganz schön knapp.“

Nichts wurde besser

Am Morgen, erinnert sich Matticka an den Beginn seiner Leidensgeschichte, habe er ein Lachsbrötchen gegessen. Am Mittag begann der Bauch zu zwicken. „Ich habe mir gedacht, dass der Lachs vielleicht schon ein bisschen alt war und es bestimmt bald besser wird.“ Doch nichts wurde besser. „Am nächsten Tag wurde es immer schlimmer. Sitzen ging nicht, liegen ging nicht, stehen ging nicht.“

Einen Tag quälte sich der 62-Jährige, dann waren die Schmerzen plötzlich weg. Dafür ging der Blutdruck in den Keller. „Ich konnte nicht aufstehen.“ Als die Schmerzen zurückkehren, sprach seine Frau Katja ein Machtwort und rief den Notarzt. Es war der erste Baustein dafür, dass Andreas Matticka heute seine Geschichte erzählen kann.

Ärztin stellte die richtige Diagnose

Der zweite Baustein: Im Krankenhaus Weißwasser stellte eine Ärztin die richtige Diagnose. „Die Bauchschlagader ist perforiert, es tritt schon Blut aus“, sagte die Medizinerin nach einem Ultraschall und bestellte einen Rettungshubschrauber. Das Team an Bord des Hubschraubers verstand sein Handwerk und verabreichte Matticka die richtigen Medikamente. Er überlebte den Transport.

Stefan Ludwig, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Städtischen Klinikum Dresden. Quelle: PR

„Mir haben die Jungs wirklich leid getan“, sagt der 62-Jährige heute. „Sie hatten so eine Angst, dass ich ihnen unter den Händen wegsterbe.“ Schmerzen habe er nicht verspürt, sondern während des Fluges sogar etwas aus dem Fenster geschaut. In Dresden angekommen, ging es ohne Verzögerungen in den Operationssaal. Dort traf Matticka mit Dr. Stefan Ludwig auf den neuen Chefarzt der Gefäßchirurgie des Städtischen Klinikums Dresden.

Am 31. Oktober war die Intensivstation noch leer

„Ich habe alles mitbekommen, gefühlt sind 15 Leute um mich herumgesprungen“, beschreibt der Patient die ersten Minuten der Operation, die ihm das Leben retten sollte. „Nur zwischendurch war ich mal kurz weg.“ Andreas Matticka wachte auf der Intensivstation auf, die zu diesem Zeitpunkt noch fast leer war. Am 31. Oktober war die Operation. Nach drei Tagen konnte er wieder aufstehen. Jetzt, sechs Wochen später, schmiedet er Pläne für die Zukunft. Am Jahresanfang 2022 geht er in Rente, im Häuschen in Weißwasser gibt es viel zu werkeln.

„Herr Matticka hat großes Glück gehabt“, sagt Chefarzt Dr. Stefan Ludwig, „alle Rädchen haben ineinander gegriffen.“ Ende Oktober war die Corona-Situation noch vergleichsweise stabil, alle medizinischen Ressourcen standen zeitnah zur Verfügung. „Wir hatten sofort einen Operationssaal und konnten Material für die Operation aus dem Uniklinikum anliefern lassen.“ Heute keine Selbstverständlichkeit mehr, das Städtische Klinikum kann schon neun Operationssäle nicht mit Personal besetzen, weil Schwestern und Pfleger sich um Corona-Patienten kümmern müssen.

Das poröse Blutgefäß stabilisiert

Aneurysma des Bauchraums nennt der Mediziner das Krankheitsbild von Matticka, das poröse Blutgefäß wurde bei der OP mit einer Stent-Prothese stabilisiert. „Wir haben den Blutfluss gestoppt und in geregelte Bahnen gelenkt“, erläutert der Chefarzt am Telefon. Zum Interviewtermin mit Andreas Matticka Ende November konnte er nicht kommen: „Es war gerade ein Operationssaal frei“, entschuldigt er seine Abwesenheit.

Das richtige Team im Hubschrauber, das richtige Team im OP-Saal, das Leben von Matticka hing am seidenen Faden, aber er hatte ein Heer an Schutzengeln. Und den richtigen Zeitpunkt für seine lebensbedrohliche Erkrankung. „Heute würden die Chancen für ihn deutlich schlechter stehen als am 31. Oktober. So drastisch muss man das sagen“, erklärt der Mediziner.

Eine nur zwei Zentimeter lange Narbe

Nur zwei Zentimeter lang ist die Narbe, die den bald 63-Jährigen an den Moment erinnern wird, an dem er quasi neugeboren wurde. „Früher, vor der endovaskulären Ära musste der Bauchraum mit einem großen Schritt eröffnet werden. Da sind wir heute viel weiter“, erläutert Ludwig. Im Januar wird der Bauch des Patienten noch einmal mit dem CT untersucht. Dann kann Matticka in die ambulante Nachsorge gehen.

Schon der Vater war Chefarzt

Der gebürtige Dresdner Stefan Ludwig ist erblich vorbelastet, bereits sein Vater war Chefarzt der Allgemeinen Chirurgie in Friedrichstadt. Der 49-Jährige Sohn studierte in Dresden Medizin und absolvierte in Leipzig die Facharztausbildung, ehe er mehrere Jahre in Madison in den USA tätig war. 2006 wechselte er von Leipzig an das Universitätsklinikum Dresden, 2013 wurde er dort Oberarzt.

Dresdner mit Leib und Seele

Seit Oktober ist Ludwig Chefarzt am Städtischen Klinikum. „Der neue Hybrid-OP-Saal bietet beste Voraussetzungen für anspruchsvollste endovaskuläre Verfahren, offen-chirurgische Eingriffe, aber auch für die Kombination beider sogenannten Hybridoperationen“, sagt der Mediziner. Er betont das interdisziplinäre Vorgehen an der Klinik für Gefäßchirurgie mit täglichen Gefäßkonferenzen, auf denen die Vertreter der verschiedensten Fachgebiete Fälle und Verfahren besprechen.

Er sei Dresdner mit Leib und Seele, sagt Ludwig. „Ich liebe diese Stadt.“ Deshalb freue er sich umso mehr über die Chance, die sich ihm am Städtischen Klinikum biete. Matticka freut sich auch über einen Nebeneffekt seiner Erkrankung. „Ich rauche nicht mehr. Bis jetzt habe ich keine Entzugserscheinungen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig