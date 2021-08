Dresden

In Dresden sind die Angebotsmieten in den vergangenen fünf Jahren um 13 Prozent gestiegen. Das hat jetzt das Immobilienportal Immowelt in einem Fünf-Jahresvergleich errechnet. Die Analytiker des Portals haben die Mieten in 80 deutschen Städten untersucht. In Dresden hat den Angaben zufolge die Kaltmiete im ersten Halbjahr 2016 bei sieben Euro pro Quadratmeter gelegen. Jetzt koste der Quadratmeter 7,90 Euro pro Quadratmeter.

Mieten steigen schneller als die Inflationsrate

Die Inflationsrate ist in den vergangenen fünf Jahren laut Immowelt um acht Prozent gestiegen. Heißt: Die Mieten in Dresden verteuern sich schneller als die allgemeinen Verbraucherpreise. Aber: Im Vergleich zu anderen Städten fällt der Anstieg in Dresden noch moderat aus. So sind die Mieten in Berlin von neun Euro im Jahr 2016 auf 12,80 Euro und damit um 42 Prozent gestiegen. In München müssen Mieter jetzt 19,20 Euro statt 15,50 Euro pro Quadratmeter zahlen – ein Anstieg von 24 Prozent.

Die ostdeutsche Großstadt mit dem höchsten Anstieg der Mieten ist laut Immowelt Leipzig. Hier kletterten die Mieten um 22 Prozent von 5,90 Euro auf 7,20 Euro. „Die sächsische Großstadt erfreut sich dank attraktivem Freizeit- und Kulturangebot, aber auch der renommierten Universität großer Beliebtheit bei jungen Erwachsenen und Familien. Die Einwohnerzahl steigt. Die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum ist die Hauptursache für den Preisanstieg. Dennoch ist das Preisniveau noch vergleichsweise niedrig“, erläutern die Immowelt-Analysten.

Nur Chemnitz bleibt sehr günstig

In Chemnitz sind die Mieten dagegen unterhalb der Inflationsrate in den vergangenen fünf Jahren um sechs Prozent gestiegen. Fünf Euro kostete der Quadratmeter 2016, jetzt sind es 5,30 Euro. In anderen ostdeutschen Städten ist es da deutlich teurer. So liegt die Durchschnittsmiete in Jena bei 9,60 Euro und in Potsdam bei 10,30 Euro.

Wird der Mietanstieg gestoppt?

Dresden liegt mit einer Durchschnittsmiete von 7,90 Euro auf dem Niveau von Städten wie Erfurt, Saarbrücken, Kassel, Paderborn, Bielefeld oder Dortmund. Wenn die Mietpreise mit der Bevölkerungsentwicklung zusammenhängen, dann werden die Steigerungsraten in den nächsten Jahren in Dresden niedriger: 2020 gab es coronabedingt einen Bevölkerungsrückgang, für die nächsten Jahre gehen die Statistiker von einem verhaltenen Wachstum und einer folgenden Stagnation aus.

Von Thomas Baumann-Hartwig