Dresden

Wie ein Traumhaus sieht das Gebäude an der Schönfelder Straße in der Dresdner Neustadt nicht gerade aus. Doch hier in dem kleinen Eckladen geht es auch ganz buchstäblich mehr um die inneren Werte: Das „House of Dreams“ richtet sich an sogenannte Careleaver – junge Menschen, die gerade aus stationären Angeboten der Jugendhilfe herausgewachsen sind, aus staatlicher Betreuung entlassen werden.

Wohngruppen und ähnliches enden meist, wenn die Jugendlichen 18 Jahre alt geworden sind. Dann sind die jungen Menschen häufig auf sich allein gestellt, funktionierende Familienstrukturen, die ihnen bei den ersten Schritten ins Leben helfen können, fehlen meist. „Das House of Dreams ist ein Ort, wo sich die jungen Leute austauschen, informieren und beraten lassen können“, erklärt Björn Redmann. Er ist Gesamtkoordinator beim Kinder- und Jugendhilferechtsverein e. V., dem Träger des Zentrums. Das Geld kommt von der privaten Drosos Stiftung, die sich in Dresden auch schon beim Kinder- und Jugendbauernhof in Nickern engagiert hat. 160.000 Euro kommen bislang jährlich von der Stiftung.

Bundesweiter Vorreiter

Im Herbst 2019 ist das „House of Dreams“ in Dresden gestartet. Als erstes seiner Art bundesweit, wie es bei der Drosos-Stiftung heißt. Inzwischen gibt es ähnliche Projekte unter anderem in Hannover und Erfurt. Die Jugendlichen, die hier Halt finden, haben meist eine lange Odyssee hinter sich, Erfahrungen aus völlig zerrütteten Elternhäusern, berichten von Schlägen und ähnlichem. Sie kommen zwischenzeitlich in Pflegefamilien unter, durchlaufen nicht selten mehrere Heime oder Wohngruppen.

Kurz nach dem Start geriet das „House of Dreams“ gleich selbst in Turbulenzen. Kaum ein halbes Jahr war vergangen, als das Coronavirus zuschlug und alles lahmlegte. „Wir hatten im ersten Lockdown trotzdem nur zwei Wochen zu“, berichtet Projektleiterin Elsa Thurm. „Dann haben wir uns draußen in ganz kleinen Gruppen getroffen oder haben uns digital verabredet.“

Mittlerweile gibt es unter anderem digitale Spieleabende, Workshops, Kurse oder auch ein Workout-Angebot von Jessyca Kühn im Netz. Die junge Frau „hätte sich auch eine Familie gewünscht“. Doch das ist bei ihr und ihrer Mutter gründlich schief gegangen. Wohngruppen konnten das nie ersetzen. Irgendwann ist sie durch einen Flyer auf das Zentrum in der Neustadt aufmerksam geworden. „Wir müssen nicht hier sein, wir dürfen hier sein“, ist aus Jessycas Sicht einer der großen Unterschiede zum früheren Leben.

Vorurteile in den Köpfen

Seit zwei Jahren lebt die 20-Jährige in einer eigenen Wohnung. Im „House of Dreams“ erhielt sie Hilfe bei Anträgen, Ummeldung, Mietvertrag und anderem.

„Die Wohnraumsuche ist ein großes Problem“, berichtet Redmann. Careleaverinnen und Careleaver hätten „keine Eltern, die eine Bürgschaft unterschreiben“. Die Wohngruppenvergangenheit löse bei Vermietern bestimmte Bilder aus. Dabei würden alle Jugendlichen, die das Zentrum gerade betreut, derzeit eine Ausbildung machen. Jessyca absolviert gerade bei den Careleavern ihren Bundesfreiwilligendienst.

„Wir sind kein Jugendclub in der Neustadt“, stellt Redmann klar. „Jugendlichen sollte aber so geholfen werden, wie sie es brauchen, und nicht, wie andere es wollen“, blickt er „kritisch auf die Jugendhilfe“. Das Careleaver-Zentrum sei daher auch ein Beitrag, Verbesserungen anzustreben. Hier wird den Jugendlichen nicht nur geholfen, sie üben sich auch in Selbstverwaltung. Am 25. Januar steht das nächste „Plenum“ an. Bei allem, was das Zentrum betrifft, können die Jugendlichen mitreden, Verantwortung übernehmen.

Anregungen für Fachkräfte

„Wir wollen unsere Erfahrungen mit den Jugendlichen auch gegenüber Fachkräften aus der Jugendhilfe kommunizieren“, erläutert Redmann. „Wir raten sehr dazu, die Freiwilligkeit stärker in den Blick zu nehmen“, fügt er hinzu. Derzeit leide die Arbeit des Zentrums darunter, „dass keine attraktiven Präsenzveranstaltungen möglich sind“. Corona habe das Zentrum getroffen, mehr noch aber die Jugendlichen.

„Sie haben nur noch zu Hause rumgesessen, konnten niemanden mehr treffen“, sagt Elsa Thurm. Depressionen und Selbstmordgefährdung hätten deutlich zugenommen. Im Careleaver-Zentrum bieten sich Alternativen, hier stehen auch Computer, die die Aktion Mensch finanziert hat. Neben ihrem Workout-Programm geht Jessyca zum Karatetraining. Wie es beruflich einmal weitergehen soll, weiß sie noch nicht. Sie würde gern als Erzieherin arbeiten.

Die Drosos-Stiftung beteiligt sich für fünf Jahre an der Finanzierung. Mittlerweile ist der Zuschuss aber degressiv. Das Zentrum hofft darauf, dass die Stadt möglichst die Lücke füllt. Wertschätzung von außen kommt da wie gerufen. Im Dezember erhielt der Kinder- und Jugendhilferechtsverein für seine Arbeit mit dem „House of Dreams“ einen von vier Anerkennungspreisen aus dem „Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz“.

Zu wenig Einrichtungen dieser Art

Etwa 190.000 Kinder und Jugendliche lebten bundesweit in Heimen oder Wohngruppen. Sie hätten traumatisierende Erfahrungen gemacht, fehlende Sicherheit erlebt, hieß es in der Laudatio. Die Einrichtungen geben Halt und Struktur, könnten durch Personalwechsel und Schichtdienst jedoch Geborgenheit nur bedingt vermitteln. Mit der Volljährigkeit falle dann auch dieses Zuhause weg.

Ein soziales Netz, eine Familie, die den Schritt in die Selbstständigkeit begleiten, gebe es selten. Der Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. in Dresden fülle die Lücke: Das „House of Dreams. Careleaverzentrum und Careleaverarbeit in Sachsen“ sei mit verschiedensten Angeboten wie Kreativkursen für die Freizeit, gezielten Beratungsangeboten und alltagstauglichen Hilfen „ein fester Bezugspunkt für die jungen Menschen und begleitet ihren Start in ein eigenverantwortliches Leben“. Der Gesetzgeber, so hieß es bei der Preisverleihung, habe für diese Form der Unterstützung einen Rechtsanspruch verankert, aber es fehle an Einrichtungen, die das umsetzen. Um traumhafte Gebäude geht es da überhaupt nicht.

Von Ingolf Pleil