Dresden

Der Stadtteil Gorbitz weist auch im Jahr 2021 die höchste Schuldnerquote auf. 19,5 Prozent der Gorbitzer sind überschuldet, was heißt: Sie können ihre laufenden Ausgaben nicht mit ihren Einnahmen bestreiten. Die Quote ist im Vergleich zu 2020 um 0,3 Prozent gesunken. Am geringsten ist der Wert in der Ortschaft Langebrück mit 3,1 Prozent. Auch Weixdorf (3,4), Loschwitz/Pillnitz (3,7) und Bühlau/Weißer Hirsch (3,8) haben eine drei vorm Komma. Das weist der aktuelle Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Dresden Aumüller KG aus.

Die Quote für ganz Dresden liegt den Angaben zufolge bei 8,3 Prozent. Die geringste Schuldnerquote in Sachsen weist der Erzgebirgskreis mit 7,1 Prozent auf. In Leipzig liegt der Wert bei 8,9 und in Chemnitz bei 11,2. Seit 2016 sank die Überschuldungsquote in Dresden von damals 9,4 über 9,2 im Jahr 2019 auf 9,0 im vergangenen Jahr.

Aus der Quote geht hervor: In Dresden ist jede zwölfte Person im Alter ab 18 Jahre überschuldet. Das sind 38 322 Menschen, der Rückgang im Vergleich zu 2020 liegt bei 3303 Personen. „Das zweite Jahr in Folge hat sich in der Coronapandemie die Anzahl der überschuldeten Personen in Deutschland, Sachsen und Dresden verringert“, erklärte Andreas Aumüller, persönlich haftender Gesellschafter der Creditreform Dresden Aumüller KG. Die Überschuldungsquote gehe in Dresden in allen Stadtteilen zurück.

Entwicklung der Schuldnerquote Spiegelbild der Wirtschaftsentwicklung

Den stärksten Rückgang der Überschuldung registrierte Creditreform im Stadtteil Pieschen mit 2,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Zwar liegt Pieschen mit einer Quote von 17,1 Prozent immer noch an drittletzter Stelle in Dresden, aber 2017 lag die Quote noch bei 21,4 Prozent. Seitdem sind in Pieschen zahlreiche Neubauten entstanden, in die finanzstärkere Mieter eingezogen sind.

Die Überschuldungsquoten in Dresden Gorbitz 19,5 % Prohlis 17,5 % Pieschen 17,1 % Niedersedlitz 12,3 % Reick 10,8 % Friedrichstadt/Altstadt 10,8 % Kaditz/Mickten/Übigau 10,3 % Strehlen/Leubnitz 10,2 % Äußere Neustadt 9,9 % Löbtau 9,8 % Brießnitz/Leutewitz 8,8 % Trachau 8,7 % Innere Neustadt 8,3 % Südvorstadt 7,4 % Johannstadt 6,6 % Tolkewitz/Laubegast 6,1 % Luga/Meußlitz 6,0 % Coschütz/Gittersee 6,0 % Gruna/Seidnitz 5,8 % Weißig/Schönfelder Hochland 5,1 % Zschertnitz/Mockritz 5,1 % Plauen 5,0 % Klotzsche/Hellerau 4,9 % Gompitz/Steinbach 4,6 % Striesen/Blasewitz 4,4 % Bühlau/Weißer Hirsch 3,8 % Loschwitz/Pillnitz 3,7 % Weixdorf 3,4 % Langebrück 3,1 %

Die Entwicklung der Schuldnerquote sei ein Spiegelbild der regionalen Wirtschaftsentwicklung, erklärte Creditreform-Prokurist Thomas Schulz. Auf dem Arbeitsmarkt seien derzeit nur geringe Corona-Effekte messbar. Die Dresdner Wirtschaft habe sich als krisenfest erwiesen. Gleichzeitig hätte die Unsicherheit in der Coronapandemie in den Privathaushalten zu größerer Vorsicht bei den Ausgaben und einem sprunghaften Anstieg der Sparquote geführt.

Überschuldung ist nicht gleich Verschuldung

In den vergangenen Jahren, so Schulz, sei die Arbeitslosigkeit als Hauptgrund für eine Überschuldung deutlich zurückgegangen. Dafür würden Verbraucher durch längerfristige Niedrigeinkommen, aber auch eine unwirtschaftliche Haushaltsführung in die Schuldenfalle geraten. „Die Herausforderung für unser Bildungssystem wird zukünftig auch darin bestehen, den Schülern den richtigen Umgang mit Zahlungsmitteln aufzuzeigen und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln“, mahnt der Fachmann.

Eine Überschuldung liegt vor, wenn die betreffende Person ihre Zahlungsverpflichtungen nicht begleichen kann und ihr zur Deckung ihres Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kredite zur Verfügung stehen. Überschuldung darf nicht mit einer Verschuldung verwechselt werden, bei der eine Person zwar Schulden hat, diese aber sofort oder in Raten begleichen kann.

Von Thomas Baumann-Hartwig