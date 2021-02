Dresden

Dienstagfrüh hieß es in Dresden und Umgebung noch mal Schneeschippen und Auto freischaufeln. Zwischen drei (Klotzsche) und vier Zentimeter (Gohlis) Neuschnee verzeichnete der Deutsche Wetterdienst in Dresden.

Allerdings werden die Schneehöhen früh, 6.50 Uhr, gemessen, so Meteorologe Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Da auch später örtlich noch weiße Flocken fielen (bevor der Schnee in leichten Regen überging und örtlich für Glatteis sorgte), dürfte die Neuschneehöhe hier und da noch ein bisschen höher ausgefallen sein. Kein Vergleich aber zu Leipzig, wo noch mal bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fielen. Und kein Vergleich zum 8. Februar, dem mit 23 Zentimeter bislang schneereichsten Tag in diesem Winter.

Warum ist vom Tauwetter bisher nicht viel zu spüren?

Jetzt taut die weiße Pracht. Und zwar unaufhaltsam. Im Dresdner Elbtal allerdings etwas zögerlich, bestätigt Sebastian Manns. Denn vom Tauwetter, das für den Wochenbeginn prognostiziert worden war, spürten die Bewohner des Dresdner Elbtals am Montag noch nicht allzu viel.

„Hier bleibt die Kaltluft einfach erstmal liegen“, formuliert es der Meteorologe. „Auf den Bergen ringsum ist es aber schon wärmer“, hieß es am Dienstagvormittag. Doch schon im Laufe des Tages wurde die Kaltluft peu a peu aus dem Elbtal verdrängt. Denn am Rande von Tiefdruckgebieten auf dem nahen Ostatlantik strömt milde Meeresluft heran.

Wie sind die Wetteraussichten?

Die Temperatur könne, so sagt das Sebastian Manns, bis Ende der Woche sogar bis auf zehn Grad Maximum steigen, so dass der Schnee dann weitestgehend verschwunden sein werde. Es bleibe überwiegend bedeckt, nur selten schaue mal die Sonne zwischen den Wolken hervor. In den Nächten sei – wenn überhaupt – nur in sehr ungünstigen Lagen mit leichtem Frost zu rechnen. „Wir gehen von milden Nächten mit Temperaturen knapp über Null Grad Minimum aus.“

Wie ist die Hochwasserprognose?

„Wir haben jetzt bei Weitem nicht die Schneerücklagen wie 2006 und 2011“, weiß Karin Bernhardt, die Sprecherin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). „Im Einzugsgebiet der Elbe sind es etwa 25 Liter pro Quadratmeter, die jetzt zum Abfluss kommen, 2006 zum Beispiel waren es 90 Liter pro Quadratmeter“, macht Karin Bernhardt die Dimensionen deutlich. „Damals ging es vom Minus- gleich in den zweistelligen Temperaturbereich. Und dann fing es auch noch zu regnen an. Da floss das meiste Wasser oberirdisch weg.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen gehe das Landesamt gegenwärtig von einem „moderaten Tauprozess“ und „nicht von einem flächendeckenden Hochwasser in Sachsen“ aus, da sich die Temperaturen bis Donnerstag im einstelligen Bereich bewegen und keine größeren Niederschlagsmengen zu erwarten sind. Eine langfristige Einschätzung der Wasserstandsentwicklung könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht gegeben werden, so das LfULG.

Regnen könnte es allerdings auch in der Nacht zum Mittwoch. In den Vormittagsstunden ziehe der Regen dann ostwärts ab. „Bis zu fünf Liter pro Quadratmeter, also ein etwas stärkerer Landregen“, seien zu erwarten, so Ralf Schirrmeister, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst am Dienstagnachmittag. Und: „Ich denke nicht, dass es glatt wird.“

Lesen Sie auch:

3D-Modell zeigt Überschwemmungsgebiete in Dresden

Monsterfisch am Elbufer Dresden heißt „Erwin 23“

Mammutprojekt Weißeritzgrünzug in Dresden – wie viel von der Vision schon Wirklichkeit ist

„Wir gehen davon aus, dass das Tauwetter zweistufig einsetzt. Erst in den tiefen und mittleren Lagen und dann in den höheren Lagen. Unsere tschechischen Kollegen haben ihre Talsperren gut gesteuert und schon gezielt Wasser abgelassen, um Wasserrückhalteraum zu schaffen“, sagt Karin Bernhardt vom LfULG.

Am Dienstagmittag wurde am Pegel Dresden ein Wasserstand von 261 Zentimeter gemessen. „Der entsprechende Durchfluss von 476 Kubikmetern in der Sekunde liegt geringfügig über dem Mittleren Abfluss im Februar von 425 Kubikmetern in der Sekunde“, so das Landesamt. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sage für den Pegel Dresden einen Wasserstand von 260 Zentimeter am Mittwoch und von 265 Zentimeter am Donnerstag voraus.

Wie voll sind die Talsperren im Raum Dresden?

„Die Situation an den sächsischen Stauanlagen ist zur Zeit noch entspannt. Bei allen Talsperren sind die Hochwasserrückhalteräume frei, manche sind zudem aufgrund der Trockenheit im letzten Jahr noch nicht wieder am Stauziel. Unsere Stauanlagen können also viel Schmelzwasser aufnehmen“, gibt Katrin Schöne von der Landestalsperrenverwaltung gegenüber DNN Auskunft.

Bezüglich der Weißeritz verweist Katrin Schöne auf die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen, die vergangenes Jahr fertiggestellt wurden. „Damit kann der Fluss in etwa ein Hochwasser wie 2002 abführen, ohne dass große Schäden entstehen“, führt die Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung weiter aus.

Wo kann man sich zum Thema Hochwasser informieren?

Passend zum Tauwetter in Deutschland hat der Bund einen neuen digitalen Hochwasseratlas freigeschaltet. Dort können sich Fachleute und Bürger beinahe in Echtzeit über Pegelstände an Flüssen, Niederschlagsprognosen und Satellitendaten informieren. Eine kartographische Darstellung ermögliche es, die Lage auf einen Blick zu erfassen, teilte das Bundesamt Kartographie und Geodäsie mit. Das Informationsangebot ist kostenfrei, einen Zugang kann jeder über die Internetseite https://gdz.bkg.bund.de beantragen.

Aktuelle Informationen bietet aber auch das Landeshochwasserzentrum Sachsen im Internet unter umwelt.sachsen.de. Die aktuellen Füllstände der Talsperren veröffentlicht die Landestalsperrenverwaltung Sachsen im Internet unter https://www.ltv.sachsen.de/tmz/uebersicht.html

Füllstände Talsperren Die Stauanlagen, die für den Raum Dresden relevant sind, haben derzeit folgende Füllstände: Talsperre Malter: Füllstand 100%, freier Raum: 4,3 Millionen Kubikmeter Talsperre Klingenberg: Füllstand 76%, freier Raum: 5,3 Millionen Kubikmeter, davon rund zwei Millionen Kubikmeter Hochwasserrückhalteraum Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel: Füllstand 0%*, freier Raum: rund eine Million Kubikmeter. Das Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel ist ein grünes Becken. Es ist normalerweise leer und wird nur bei Hochwasser angestaut. Talsperre Kauscha: Füllstand 100%, freier Raum: 0,225 Millionen Kubikmeter Quelle: Landestalsperrenverwaltung Sachsen

Von Catrin Steinbach