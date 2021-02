Dresden

Wo sonst Diskokugeln für Partystimmung sorgen, bestimmen ab „““Mittwoch Desinfektionsmittel, Kochsalzlösung und FFP-2-Masken das Bild: Natalie Brindle, Tino Götz und Marvin Heinemann vom Verein Palais Palett öffnen vor dem Gelände des Clubs „objekt klein a“ auf der Meschwitzstraße 9 ihre Corona-Teststation. Seit der Coronakrise haben viele Teststationen in Dresden neu eröffnet. Das Angebot im Industriegelände hat zwei Besonderheiten: Getestet wird mit einer Gurgellösung. Und die Tester sind Kulturschaffende.

Arbeit für die Menschen in der Kulturszene schaffen

„Die Dresdner Kulturszene hat enorm unter der Situation gelitten. Wir wollen die Szene unterstützen, wo wir können, und zumindest Arbeit für die Menschen aus dem Bereich schaffen“, beschreibt Natalie Brindle die Motivation. Seit März 2020 ist es in den Clubs der Stadt still. Coronatests könnten jetzt Arbeit für die Menschen aus dem Kulturbereich und Sicherheit für die Bevölkerung bieten, so Brindle.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei „Corona FreePass“ gibt es keinen lästigen Nasen- und Rachenabstrich. Stattdessen müssen die Probanden mit einer Kochsalzlösung 20 Sekunden lang gurgeln. Anschließend spucken sie die Lösung in einen verschließbaren Becher, der binnen eines Tages von einem Stendaler Labor analysiert wird. Das ist laut Brindle für Stufe eins geplant.

Testergebnis als PDF in Englisch und Deutsch

Wenn später das Labor vom Kurier zweimal am Tag angefahren wird, könnte eine am Morgen getestete Person schon am Abend ihr Ergebnis in den Händen halten. Dieses erhalten sie auf ihr Smartphone. Sie können es als PDF-Dokument in deutscher und englischer Sprache ausdrucken – praktisch für Personen, die verreisen wollen oder müssen.

Für 34,95 Euro bieten die drei Kulturschaffenden den PCR-Test an. Geöffnet ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und sonnabends und sonntags von 15 bis 19 Uhr. Termine werden über ein Online-Formular vergeben.

Tagungs-Wochenende mit getesteten Personen

Präventives Testen könnte bei sinkenden Infektionszahlen ei­nen Ausstieg aus dem Shutdown bieten, glaubt Brindle: „Wir wollen uns mit unserem Angebot Stück für Stück das Leben zurückerobern.“ Personen, die negativ getestet seien, könnten 36 Stunden lang niemanden anstecken, da selbst bei einer zwischenzeitlichen Infektion die Viruslast dafür nicht ausreichen würde. „Da können wir beispielsweise zehn Leute testen und danach mit ihnen ein Tagungswochenende veranstalten. Es ist für uns enorm wichtig, unsere Kreativität wieder ausleben zu können“, zeigt Brindle eine Möglichkeit auf.

Anmeldung über Internet:dresden.coronafreepass.de

Von Thomas Baumann-Hartwig