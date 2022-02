Dresden

Es gibt Bewohner der Innenstadt, die schauen jeden Morgen sorgenvoll aus dem Fenster und hoffen, dass das Wetter nicht zu schön wird. Wind und Nieselregen dagegen führen zu Aufatmen. „Heute kommen sie nicht“, sagt ein Rentner, „heute habe ich meine Ruhe.“ Der gehbehinderte Mann kommt selten noch aus seiner Wohnung und kann nicht die Flucht ergreifen, wenn sie in der Stadt einfallen: Die jungen Männer mit E-Gitarre und Verstärker, die sich fast unter das Fenster des 78-Jährigen stellen und ihr Repertoire in einer Lautstärke zum Vortrag bringen, die manchen Tontechniker einer Heavy-Metal-Truppe blass vor Neid werden ließe.

„Ich verstehe den Sinn dieses Krachs nicht“, schüttelt der Rentner betrübt den Kopf, „ich werde hier oben vollgelärmt, obwohl ich doch nie im Leben nach unten gehen und dem Erzeuger des Lärms Geld geben würde. Er will doch die Leute auf der Straße ansprechen. Das geht auch ohne Radau.“ Vor Weihnachten sei es ganz schlimm gewesen, sagt der Anwohner. „Da haben sie hier den ganzen Tag über gespielt. Ich war mit den Nerven am Ende.“

Hat Dresden keine anderen Probleme als Straßenmusiker?, heißt es oft in kommunalpolitischen Kreisen. Wer in Striesen wohnt oder in Tolkewitz, aber auch in Pieschen oder Löbtau, der kennt sie nicht, die Barden, die sich locker mit dem Lärm eines startenden Düsenjägers messen können. Während die Kultur im Dezember im Lockdown saß, lärmten die jungen Männer unbehelligt auf der Straße. „Ist ja an der frischen Luft“, duldete das Gesundheitsamt das krawallige Treiben. Keine Infektionsgefahr in Sicht.

„Wozu muss der Lautsprecher sein?“

Dafür Nervenzusammenbrüche bei Anwohnern. Unzählige Mal haben Betroffene versucht, sich Gehör zu verschaffen. Der Petitionsausschuss hat eine um die andere Petition bearbeitet. Immer ergebnislos. Am 13. Juli 2021 gab es eine Expertenanhörung, seitdem herrscht Schweigen in den Gremien des Stadtrats. Wenn es auf den Straßen der Innenstadt doch auch so ruhig zugehen würde.

„Sie sollen doch spielen“, sagt der Rentner, „aber wozu muss der Lautsprecher sein?“ Er wolle auch keine Qualitätsdebatte. „Mir ist es egal, ob jemand gut oder schlecht spielt. Ich will auch nicht den ganzen Tag die Rolling Stones unter meinem Fenster spielen hören. Ich habe ein Menschenrecht auf Ruhe.“

Immerhin: Die CDU-Fraktion hat jetzt das Thema Straßenmusik im Stadtrat in Erinnerung gebracht. Die Sommersaison steht vor der Tür und damit eine Ganztags-Marter des Gehörs von Anwohnern und Beschäftigten im Stadtzentrum, wenn sich nichts tut. „Wir haben Zeitdruck“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Krüger, „wir müssen die Regeln so überarbeiten, dass diese den Belangen von allen gerecht werden.“ Künstler, Anwohner, Gewerbetreibende und Gastronomen müssten mit dem Regelwerk leben können. Bis zum 1. Juni sollte der Stadtrat eine neue Straßenkunst-Satzung verabschieden, findet Krüger.

Diskussion im Stadtrat müsste langsam mal in Gang kommen

Das Straßen- und Tiefbauamt, wegen der Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums für Straßenmusik zuständig, sieht durchaus Evaluierungsbedarf zur Satzung, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage des AfD-Stadtrats Heiko Müller. Das Verbot des Einsatzes von Verstärkern, die Einführung einer Mittagsruhe, einer Sonntags- und Feiertagsruhe und die Reduzierung von Spielbereichen müssten diskutiert werden. „Beschwerdeführende haben sich für Ruhephasen und gegen den Einsatz von Verstärkern ausgesprochen. Das Verständnis für Straßenmusik würde dadurch sehr verbessert“, sagt Hilbert.

Straßenmusik in Dresden Jeder, der sich für begabt hält, darf auf der Straße musizieren. Die Stadt hat 46 Zonen in der Altstadt und der Neustadt festgelegt, in denen Straßenmusiker auftreten dürfen. Spielzeiten sind von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Künstler dürfen jeweils eine halbe Stunde von der halben bis zur vollen Stunde spielen, dann ist eine halbe Stunde Pause. In den Sommermonaten darf jeder Künstler nur eine halbe Stunde pro Zone spielen, im Winter dagegen zweimal pro Zone. Es gibt keine Lautstärkebegrenzung. Die Künstler melden sich in einem Internetportal an. Die Anmeldung ist kostenlos. Die Verwaltung hat von 2017 bis 2021 76 148 Anträge auf eine Spielerlaubnis registriert. Im Jahr 2020 registrierte die Stadtverwaltung 120 Beschwerden über Straßenmusik, vor allem über die Lautstärke.

Die Diskussion im Stadtrat müsste nur langsam mal in Gang kommen. „Ich habe schon viel probiert“, sagt der Rentner und zeigt auf riesige Baukopfhörer. „Aber mit den Dingern höre ich das Gluckern in meinem Körper. Auch nicht schön.“ Man sei nicht sein eigener Herr in seinen eigenen vier Wänden, wenn unter dem Wohnzimmerfenster der Barde in die Saiten haut. Manchmal den ganzen Tag lang, unterbrochen von kurzen Pausen.

Von Thomas Baumann-Hartwig