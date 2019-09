Dresden

Die Touristen aus Holland schauen etwas verwirrt. Wo, bitte, sind sie hier gelandet? „Ist das noch Dresden?“, fragt ein bärtiger Familienvater. Bevor er den Goldenen Reiter entdeckt. Der Neustädter Markt, das Eingangstor zur Neustadt, hat sich zum städtebaulichen Problemgebiet entwickelt. Die Gehwegplatten bröckeln, an den Plattenbauten blättert die Farbe ab, im Brunnen Richtung Carolaplatz liegt Müll.

„Der Zustand ist unerträglich“, findet Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat. „Ich befürchte, dass es noch jahrelang so bleibt.“ Zwar hat die Stadtverwaltung einen Architekten-Wettbewerb für Neustädter Markt und Königsufer gestartet. Ein Siegerentwurf wurde gekürt, aber Zastrow sieht wenig Chancen für eine Umsetzung. „Der Entwurf enthält so viele Eingriffe und umstrittene Dinge. Es wird noch lange Streit geben“, glaubt der Liberale, der sich in der neuen FDP-Stadtratsfraktion um das Thema Städtebau kümmert.

So sieht der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs zur Bebauung des Neustädter Markts aus. Quelle: Anja Schneider

„Dieses Bild hat die innere Neustadt nicht verdient“

Die große städtebauliche Lösung stehe in den Sternen. „Deshalb sage ich: Es reicht. Stadt und Vonovia sind aufgefordert, Lösungen zu schaffen. Dieses Bild hat die innere Neustadt nicht verdient. Das kann sich Dresden nicht leisten.“ Dem Wohnungsunternehmen Vonovia gehören die unsanierten Wohnblöcke am Eingang zum Neustädter Markt, und Zastrow meint: „Niemand wird in der jetzigen Situation auf dem Wohnungsmarkt auf den Gedanken kommen, Wohnraum abzureißen. Die Blöcke werden bleiben und müssen saniert werden.“

Martina Pansa, bei Vonovia für die Dresdner Wohnungen verantwortlich, erklärte: „Wir möchten die derzeitige bauliche Situation unserer Bestände am Neustädter Markt verbessern.“ Aber die Planungen seien derzeit noch nicht an dem Punkt, bei dem ein Beginn der Sanierung und die Investitionshöhen klar seien.

Stadt sollte wenigstens die größten Schäden beseitigen

Vonovia wolle ein öffentliches Forum anbieten, bei dem es um die Zukunft des Platzes gehe. „Wir sind ein großer Akteur und verstehen uns als Teil der Stadtgesellschaft“, so die Regionalbereichsleiterin von Vonovia, „und wollen mit einer Gesprächsplattform allen Beteiligten und interessierten Dresdnern die Möglichkeit geben, sich erst einmal auszutauschen.“

Eine Ankündigung, die Zastrow durchaus begrüßt. Er sieht aber auch die Stadt gefordert, wenigstens die größten Schäden an dem Platz zu beheben. „ Dresden leistet sich so viele große Dinge. Da sollte es möglich sein, eine überschaubare Sache wie die Reparatur des Neustädter Marktes in Angriff zu nehmen.“ Der Reiseführer hat die holländischen Gäste längst ins Barockviertel geführt.

Termin:

Bürgerdialog „Wir am Neustädter Markt“, 4. September, 18 Uhr, Verkaufsraum Hauptstraße 18 – 20 (ehemals Elanza), Gäste sind Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Alexander Heber (Bürgerinitiative Neustädter Freiheit).

Von Thomas Baumann-Hartwig