Dresden

Der 86-Jährige ist verzweifelt. „Ich bin mit Bus und Straßenbahn zum Hörsaalzentrum der Technischen Universität gefahren. Dort haben mich die Einweiser wieder weggeschickt.“ Der Rentner aus Dresden wollte seine Corona-Schutzimpfung auffrischen. „Booster“ wird die dritte Schutzimpfung genannt, die die Ständige Impfkommission allen Personen über 70 Jahren empfiehlt.

Zwei Mal umsonst die mühselige Anreise

„Wie komme ich zu einem Impftermin?“, fragt sich der 86-Jährige und rief bei der Stadtverwaltung an. „Mir wurden mehrere Impfstellen genannt. Ich sollte mindestens eine Stunde früher kommen, weil der Andrang so groß ist.“ Der 86-Jährige ist schwerbehindert und fragt sich, ob er eine Stunde in der Schlange stehen soll. Zwei Mal schon hat er sich auf die für ihn beschwerliche Reise gemacht – ins Waldschößchenareal und zur Uni. Zwei Mal hat er keine Impfung erhalten.

Freistaat Sachsen, Impfdrama, Teil 2. Vor wenigen Tagen hat das Land die Booster-Impfungen für alle ab 18 Jahre freigegeben. „Sächsische Hausärzte sind Hauptakteure“, heißt es auf der Internetseite des Sozialministeriums. „Mein Hausarzt impft nicht“, sagt der 86-Jährige. „Er sagt, dafür würden ihm die räumlichen und personellen Voraussetzungen fehlen. Außerdem sei das Wartezimmer so voll, dass er alle Hände voll zu tun habe.“

Ärztin: „Ich schaffe es nicht!“

Ein Eindruck, der sich nach DNN-Recherchen verstetigt. „Ich schaffe es nicht“, sagt eine Ärztin aus dem Dresdner Westen. „Meine beiden Sprechstundenhilfen sind krank, ich habe das Wartezimmer voll mit Erkältungspatienten und musste für die Grippeimpfungen eine Schwester aus dem Ruhestand holen.“

Termin für die Drittimpfung am 13. Januar 2022

In einer Arztpraxis in der Innenstadt sieht es nicht besser aus. „Es kommen immer mehr Corona-Patienten zu mir. Ich weiß nicht, wie ich die Schutzimpfungen organisieren soll“, hebt ein hörbar überarbeiteter Allgemeinmediziner die Hände. „Ich biete Termine an“, sagt dagegen eine Ärztin aus der Neustadt, „aber erst ab Januar.“ So habe sie einem Mittsechziger gerade erst einen Impftermin für den 13. Januar 2022 bestätigt. „Vielleicht findet er auch früher etwas, ich schaffe es nicht eher.“

Hoher organisatorischer Aufwand

Zumal der organisatorische Aufwand für die Auffrischungsimpfung hoch sei, das Honorar dagegen niedrig, sagt ein vierter Arzt. „Wer geboostert wird, hat seine Erst- und Zweitimpfung schon absolviert. Wieso es jetzt wieder einen neunseitigen Aufklärungsbogen gibt, kann ich nicht nachvollziehen“, so der Mediziner, nach dessen Erfahrung eine Grippeimpfung nur halb so viel Arbeit kostet wie eine Corona-Schutzimpfung.

Impfstelle des Städtischen Klinikums nicht zu erreichen

Wenn es die Hausärzte nicht tun und die mobilen Impfangebote völlig überlaufen sind, dann muss es eben die Impfstelle des Städtischen Klinikums sein. Bei einem ersten Anruf am Nachmittag ertönt eine – zugegeben fröhliche – Ansage vom Anrufbeantworter: Terminvereinbarungen sind nur Montag bis Donnerstag von 8 bis 9.30 Uhr möglich.

Also Augen zu und durch: Am Dienstag ab 8 Uhr mit Wiederwahltaste, bis es klappt. Es klappt nicht. 40 Versuche gehen ins Leere, weil immer besetzt ist. Ist eine telefonische Terminvergabe im Onlinezeitalter noch das Nonplusultra? „Wie komme ich zu einem Impftermin?“, fragt der 86-Jährige. Ehrliche Antwort? „Im Moment gar nicht.“

Hunderte in Blasewitz blieben einfach stehen

Diese Antwort entwickelt zunehmend soziale Brisanz. Als am Dienstagnachmittag vor dem Ortsamt Blasewitz mehreren hundert Wartenden erklärt wurde, dass die Kapazitäten nicht reichen und sie keine Impfung erhalten werden, blieben viele einfach stehen. Als Ausdruck ihres Protests. „Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht und so ruhig abläuft“, sagte einer der Wartenden. Gegen 16 Uhr traf eine Nachlieferung Impfstoff ein und etliche Wartende wurden doch noch geimpft.

Von Thomas Baumann-Hartwig