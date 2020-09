Dresden

Die Stadtratsfraktionen von Grünen, Linken und SPD sowie die beiden fraktionslosen Stadträte Maximilian Aschenbach (Die Partei) und Martin Schulte-Wissermann (Piraten) beantragen ei­ne aktuelle Stunde zum Thema „Kein öffentlicher Raum mehr in Dresden für rassistische, faschistische und andere menschenfeindliche Hetze!“ für die Stadtratssitzung am 15. Oktober.

In der Debatte soll die Frage thematisiert werden, wie die Landeshauptstadt Dresden einen Beitrag dafür leisten kann, dass der öffentliche Raum nicht für die Verbreitung von menschenverachtenden Botschaften missbraucht wird, erklären die Initiatoren. Es gehe auch darum, die Handlungsmöglichkeiten der Versammlungsbehörde im Umgang mit hassverbreitenden Kundgebungen zu erörtern.

Andere Städte hätten deutlich mehr Erfolg als Dresden

Menschenverachtende Aufzüge und Kundgebungen seien kein spezifisches Dresdner Phänomen, heißt es in dem Antrag. Andere Städte, die sich regelmäßig damit auseinandersetzen müssten, hätten jedoch deutlich mehr Erfolg dabei als Dresden, diesem menschenverachtenden Gedankengut etwas entgegenzusetzen. „Wir müssen auch in Dresden neue Wege finden, wie wir der Verbreitung von menschenfeindlichen Botschaften auf unseren Straßen und Plätzen besser als bisher die Grenzen aufzeigen oder sie verhindern können“, heißt es in dem interfraktionellen Antrag.

Für die gleiche Stadtratssitzung hat auch die AfD eine aktuelle Stunde beantragt. Thema: „Gescheiterte Integration – Kriminalität durch Migranten“.

