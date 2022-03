Dresden

Ein Bundesgesetz regelt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dennoch wird die Thematik am Donnerstag den Stadtrat beschäftigen: Die AfD-Fraktion hat einen Eilantrag auf die Tagesordnung gesetzt, mit dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) aufgefordert werden soll, alle Handlungsspielräume zu nutzen, um Engpässe in der medizinischen Versorgung durch die Impfpflicht zu vermeiden. Beschäftigte der Stadt und städtischer Eigenbetriebe, die wegen der Impfpflicht nicht mehr an ihren Arbeitsplatz verbleiben können, sollen andere Stellenangebote erhalten.

Im Gesundheitsausschuss ist der Antrag mit drei gegen vier Stimmen bei drei Enthaltungen knapp gescheitert. Im gleichen Ausschuss erklärte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke), dass gut ein Sechstel der Beschäftigten in den relevanten Bereichen von Verwaltung und Eigenbetrieben nicht geimpft sei. Das verdeutlicht die Brisanz der Thematik: Kann es sich die Stadt leisten, in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel auf Hunderte Beschäftigte zu verzichten? Welches Signal sendet die Rathausspitze an das ungeimpfte Personal?

Seit 16. März werden alle betroffenen Einrichtungen registriert

Grüne-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky setzt auf Beratungsgespräche und will den Antrag ablehnen. „In den Einrichtungen, in denen jeder Beschäftigte ein Gesprächsangebot erhalten hat, ist die Impfquote hoch“, glaubt sie, dass ungeimpfte Beschäftigte noch umgestimmt werden können.

Noch sei es zu früh für Zahlen, sagt Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes, das mit der Umsetzung der Impfpflicht beauftragt ist. Seit 16. März werden erst einmal alle von der Impfpflicht betroffenen Einrichtungen in Dresden registriert. Danach könnten die Einrichtungen die ungeimpften Personen an das Gesundheitsamt melden.

„Es gibt keine fixe Zeitachse, in der die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchgesetzt wird. Es ist eine Frage der Einzelfälle und der sich nun in der Praxis stellenden Fragen zur Umsetzung“, erklärt Bauer das weitere Vorgehen und verweist auf ein spannendes Datum: Das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist auf den 31. Dezember 2022 befristet. Was danach kommt, weiß kein Mensch.

Ungeimpftes Personal ist dem Gesundheitsamt zu melden

Fakt ist: Krankenhäuser und Pflegedienste dürfen keine Beschäftigten mehr einstellen, die ungeimpft sind. Ungeimpftes Personal ist dem Gesundheitsamt zu melden, es gibt diverse Ausnahmeregelungen. Ar­beitsrechtlich betritt der Gesetzgeber bei der Impfpflicht Neuland: Kann ein Beschäftigter gekündigt werden, wenn er den Impfnachweis verweigert? Oder muss der Arbeitgeber eine Abmahnung aussprechen? Das klingt nach viel Arbeit für die Arbeitsgerichte.

In einem städtischen Eigenbetrieb gibt es immerhin schon konkrete Zahlen und eine klare Aussage: Fünf Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindereinrichtungen fallen unter die Impfpflicht, erklärte Leiterin Sabine Bibas. Acht Beschäftigte in diesen Einrichtungen würden nicht über einen Immunitätsnachweis verfügen. „Eine Freistellung vom Dienst für diese Beschäftigten oder die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen wird derzeit vonseiten des Eigenbetriebes nicht erfolgen. Vielmehr wird die Umsetzung der Beschäftigten in andere Kindertageseinrichtungen geplant, für deren Beschäftigte die Corona-Impfpflicht laut Infektionsschutzgesetzes nicht gilt“, erklärte Bibas.

Mit dieser Aussage hat sich ein Teil des AfD-Antrags erledigt. Die Fraktion hatte gefordert, ungeimpften Beschäftigten im Eigenbetrieb Kitas eine andere Beschäftigung anzubieten. Viele Probleme zum Umgang mit ungeimpften Beschäftigten werden bleiben – wie immer auch die Abstimmung zum AfD-Antrag ausgeht.

Von Thomas Baumann-Hartwig