An Appellen fehlte es nicht: Eindringlich haben Eltern von Kindern an der 16. Grundschule schon auf ihre prekäre Platzsituation aufmerksam gemacht. Eine Änderung ist angesichts der aktuellen Aussagen aus der Stadtverwaltung aber nicht so schnell zu erwarten.

Die weitere Planung für eine Erweiterung „ist ausgesetzt“, teilte das Schulverwaltungsamt auf DNN-Anfrage mit. Dies liege an der noch ausstehenden Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 und „der damit vorzunehmenden Prioritätensetzung bei schulischen Investitionen“.

Kapazitäten äußerst knapp

Die Situation der 16. Grundschule an der Josephinenstraße ist aus verschiedenen Gründe problematisch: Sie gehört neben der 102., der 113. und der 10. Grundschule zum Grundschulbezirk Altstadt I, in dem seit Jahren die Kapazitäten äußerst knapp sind. Wohnungsneubau hat immer wieder für eine höhere Nachfrage gesorgt. Darauf musste an der 16. immer wieder der Erhöhung von drei auf vier Klassen pro Jahrgang reagiert werden. Ähnliches passiert in der 113. Grundschule.

Die Schulen platzen aus allen Nähten, wie die Eltern immer wieder monieren. An der 16. Grundschule kommt ein weiteres Problem dazu. Anders als viele andere Schultypen ist das Gebäude nicht vollständig unterkellert – ein Modellprojekt aus DDR-Zeiten. Damit müssen für die Speisenversorgung der Schüler Klassenräume genutzt werden, in anderen Schulen passiert das in Nebenräumen im Keller.

In der Altstadt sollte ein Neubau entstehen

Schon in der Vergangenheit haben die Eltern nach Angaben von SPD-Bildungspolitikerin Dana Frohwieser einen ganzen Katalog von Problemen aufgelistet: Die Unterrichtsqualität leidet durch die steigenden Schülerzahlen. Die Doppelnutzung von Räumen für Hort und Schule beeinträchtigt das Hortkonzept. Für die Essensversorgung ist zuwenig Platz.

Für die Lösung des Problems ist die Liste ähnlich lang: Die 10. Grundschule sollte mit der Förderschule für Erziehungshilfe auf der Zinzendorfstraße tauschen und so mehr Platz erhalten. Vierzügigkeit sollte nur aller zwei Jahre eingeführt werden. In der Altstadt sollte ein Neubau entstehen. Schultausch und Neubau werden zwar seit Jahren diskutiert, eine Lösung ist jedoch nicht in Sicht. Auch nicht durch etwas gesunkene Bedarfsprognosen.

Zwei Varianten übrig

Der Stadt ist das Dilemma an der 16. wohl bewusst: Ausgangspunkt für das Nachdenken über einen Ausbau sei die Notwendigkeit einer Erweiterung des Speisebereichs der 16. Grundschule „Josephine“, stellt die Verwaltung fest. Dazu seien „verschiedene Varianten entwickelt und hinsichtlich der funktionalen und baulichen Anforderungen bewertet“ worden. Die für die Schule bittere Erkenntnis: „Im Ergebnis musste die Ursprungsvariante einer Erweiterung im Innenhof verworfen werden.“

Übrig geblieben seien zwei Varianten einer Erweiterung an der Giebelseite – mit Unterkellerung oder ohne. Beide Varianten seien genehmigungsfähig und umsetzbar, setzten jedoch unter anderem auch eine komplette Brandschutzsanierung des Schulgebäudes voraus, heißt es aus dem Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU).

Mehr als 2,4 Millionen Euro reserviert

Zwar gab es noch keinerlei Baubeschlüsse für die Erweiterung. Geld hat die Verwaltung dafür aber sogar schon im Haushalt eingeplant. Insgesamt sind dafür mehr als 2,4 Millionen Euro reserviert. Doch passieren wird zunächst nichts. Bildungsbürgermeister Donhauser hat zunächst einen Dialogprozess mit den bildungspolitischen Sprechern der Fraktionen gestartet.

Dana Frohwieser spart nicht mit Kritik: Seit 2017 ziehe sich hier ein schulisches Trauerspiel hin, bei dem beim Schulbau Stadtratsbeschlüsse stoisch ignoriert würden. Selbst die eigenen Aussagen zu Bedarfen aus dem Schulverwaltungsamt werden augenscheinlich ignoriert, Planungen werden einfach angehalten und Schulen im Regen stehen gelassen. Kein einziges Bauvorhaben, keine Erweiterung weder der 16. noch der 10. Grundschule oder gar der beschlossene Neubau einer Schule käme irgendwie voran, die Verwaltung plane einfach nur ständig um.

Sie stehe immer gern für Dialogprozesse zur Verfügung, erklärte Frohwieser. Aber den Kindern, Lehrkräften und Erzieherinnen in den Schulen sei das nicht länger zuzumuten. Und: „Ich kann wirklich nur hoffen, dass der neue Beigeordnete und die neue Amtsleiterin hier endlich mal gründlich auskehren.“

