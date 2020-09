Dresden

Stadtplanungsamtsleiter Stefan Szuggat kündigt die Stadtrats-Vorlage für das dritte Quartal an, Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hält die Verträge für unterschriftsreif: Die Stadt hat einen Investor für das Fernbusterminal plus Fahrradparkhaus am Wiener Platz in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof gefunden.

Beide Vorhaben sind wichtige Eckpfeiler der Stadtentwicklung. Der Fernbusverkehr, wegen Corona derzeit auf ein Minimum geschrumpft, wurde in besseren Zeiten unstrukturiert auf der Bayrischen Straße abgewickelt. Reisende stolperten regelmäßig mit großem Gepäck über die befahrene Straße. Und: Die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof sind nicht minder unstrukturiert. Die Stellplätze reichen nicht aus, in ihrer Not stellen die Radfahrer ihre Fahrzeuge faktisch überall ab. Die Zustände schreien regelrecht nach Ordnung.

Modernster innerstädtischer Mobilitätsmix mit minimiertem Pkw-Verkehr

„Schwierige Immobilien und anspruchsvolle Flächen benötigen Spezialisten mit ausgezeichneter Marktkenntnis, Erfahrung und Innovationskraft“, heißt es auf der Internetseite der S & G Development GmbH. Dieser Projektentwickler will nach DNN-Informationen für Dresden gewissermaßen die ordnende Hand sein und Struktur in den Wiener Platz bringen. Als Referenz bringt S & G das Fernbusterminal mit Fahrradparkhaus in Leipzig mit. Für Dresden verspricht der Projektentwickler Großes – ein Multilayer-Infrastrukturterminal.

Für wen das zu viel Englisch ist: Es geht um die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger vom Fernbus bis zum Fußgänger, vom Fahrrad bis zur S-Bahn. Um einen „coolen“ öffentlichen Ort für alle, nicht nur für die Reisenden. Modernster innerstädtischer Mobilitätsmix mit minimiertem Pkw-Verkehr sei das Ziel, heißt es in den Unterlagen.

Neben dem Fernbusterminal und dem Fahrradparkhaus mit rund 500 Stellplätzen sollen Bürogebäude auf der Fläche am Hauptbahnhof entstehen. Diese Neubauten sollen die Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens garantieren und natürlich innovative Konzepte und moderne Arbeitswelten beinhalten. Einen „attraktiven Funktions- und Erlebnisraum mit Leuchtturmqualität“ verspricht der Projektentwickler und einen Mix aus öffentlichen, halb-öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen.

Fahrradparkhaus und Fahrradkaufhaus

Das Fahrradparkhaus selbst soll mit einem Fahrradkaufhaus verknüpft werden, in dem die Radfahrer eine Werkstatt und weitere Servicebereiche vorfinden. Für die Kunden des Kaufhauses soll es eine Teststrecke geben, auf der sie die Fahrräder vor dem Kauf ausprobieren können.

Für die Architektur soll das renommierte Büro Knerer und Lang verantwortlich zeichnen, das bereits qualifizierte Studien vorgelegt hat. Das ursprünglich für diesen Bereich avisierte Hochhaus spielt nach DNN-Informationen in den städtebaulichen Überlegungen keine Rolle mehr. Das höchste Gebäude soll über bis zu neun Vollgeschosse verfügen.

Es fehlen noch ein Stadtratsbeschluss und die Unterschriften unter die Verträge. Dann könnte Struktur in die städtebaulich und verkehrsplanerisch ungeordnete Situation am Hauptbahnhof kommen.

Veranstaltungshinweis: Donnerstag, 17. September, 17 Uhr: Bike & Ride, Vor-Ort-Begehung am Dresdner Hauptbahnhof, Treffpunkt Königspavillon.

