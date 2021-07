Dresden

Wieder auf dem Spielplatz toben, im Sportverein kicken, Oma und Opa umarmen: Die Coronakrise hat Kindern viel abverlangt, sie regelmäßig vertröstet und enttäuscht. Ähnlich geht es Kurt in dem Kinderbuch „Wo ist denn nur die Feuerwehr?“. Auf der Suche nach der neuen Wache braucht der blonde Junge einen langen Atem.

Ein Junge sucht die Feuerwehr

Auf 20 Seiten läuft er mit seiner Mutter die Straßen entlang, klopft an Türen und Tore – immer in der Hoffnung, die Feuerwehr zu finden. Stattdessen begegnen ihm die Müllabfuhr, eine Polizistin und ein Sanitäter. Den letzten Versuch wagt Kurt auf der Hebebühnenstraße, wo ihm ein großer Herr aufmacht. „Aba Junge, warum kiekstn so traurich?“, fragt der Schnauzbärtige im Blaumann mit Schraubenschlüssel in der Hand. „Eine Autowerkstatt ist toll, aber heute möchte ich doch zur Feuerwehr“, sagt Kurt, dem die Puste ausgeht. Doch der Mechaniker hat einen Tipp: Löschstraße, Hausnummer 112. Dort klopft der blonde Junge ein letztes Mal. Eigentlich hat er die Hoffnung schon aufgegeben. Doch sobald das Rolltor oben ist, erkennt Kurt, dass er es geschafft hat. Zur Krönung darf er mit seiner Mutter sogar beim Löschen helfen.

„Wo ist denn nur die Feuerwehr“ erzählt von der großen Suche des kleinen Kurts. Quelle: Anja Schneider

„Es geht ums Suchen, Finden und Durchhalten“, sagt Autorin Franziska Angermann. „Wo ist denn nur die Feuerwehr?“ ist ihr erstes Buch. Die Dresdnerin arbeitet in der Outlaw-Kindertagesstätte Rehefelder Straße und im Freitaler Familienzentrum „Regenbogen“. Dabei habe sie einen „Kinderbuchfimmel“ entwickelt, sagt sie. Die Idee, ein eigenes zu machen, entstand vor sechs Jahren, als sie bei ihrem Sohn Kurt am Bett saß. Auf der Suche nach der nächsten Gutenachtgeschichte fragte sie ihn, was darin vorkommen soll. Kurts Antwort: Die Feuerwehr.

Von den ersten Skizzen bis zum Endprodukt

Jedes Mal, wenn die Mutter ihrem Sohn die Geschichte erzählte, entstanden neue Bilder in ihrem Kopf. Irgendwann beschloss sie, die Bilder aufs Papier zu bringen. Also besuchte Franziska Angermann einen Illustrationskurs an der Dresdner Volkshochschule, schrieb Texte und entwickelte ein Storyboard, auf dem sie die verschiedenen Buchseiten skizzierte. Immer wieder setzte sich die junge Mutter an den Küchentisch in ihrer Wohnung im Hechtviertel, malte, zeichnete und fotografierte. Dann musste das Projekt wieder ruhen, weil der Familienalltag dazwischen kam. „Die Frage, wie weit ich mit dem Buch bin, wurde irgendwann zum Running Gag“, erzählt die 34-Jährige und lacht. Dass sie ihr Werk irgendwann vollenden würde, glaubte sie in manchen Momenten selbst nicht mehr.

Auf einem Storyboard skizzierte Franziska Angermann die verschiedenen Seiten. Sechs Jahre lang saß sie an ihrem Buch. Quelle: Anja Schneider

Dann kam der zweite Corona-Lockdown. „Der hat bei mir ein kreatives Potenzial freigesetzt“, sagt Franziska Angermann. Zusätzlich verschaffte ihr die pandemiebedingte Zwangspause Zeit, die vorher gefehlt hatte. Die Pädagogin und mittlerweile zweifache Mutter nutzte die ruhigen Winterabende für den Endspurt ihres Projekts.

Jedes einzelne Motiv scannte die Autorin ein. Manche sind gezeichnet oder fotografiert, andere gebastelt. Quelle: Anja Schneider

Veröffentlichung zum Weltfrauentag

Am 8. März, zum Internationalen Frauentag, war „Wo ist denn nur die Feuerwehr?“ fertig. Als die Buchidee entstand, war Kurt drei Jahre alt. Sechs Jahre später konnte er die Geschichte selber lesen. Auch wenn er aus dem Thema Feuerwehr rausgewachsen war – als er das Buch in den Händen hielt, war der Stolz groß, erzählt seine Mutter.

Ob das Buch beim jüngeren Publikum ankommt, konnte Franziska Angermann in ihrer Kita testen. „Am ersten Tag habe ich die Geschichte bestimmt sieben oder acht Mal vorgelesen“, sagt die Pädagogin. Dabei seien den Kindern jedes Mal neue Details aufgefallen – eine Maus im Sanitäter-Outfit, Vögel mit Polizeihut oder eine Blume, die mit einem Pflaster verarztet wurde. „Und am Ende haben alle mitgeklopft“, wenn Kurt es wieder an ei­ner Tür versuchte.

Mit ihrem Buch will Franziska Angermann nicht nur Kinder zum Durchhalten motivieren, sondern auch Erwachsene. „Ich hatte keine Ahnung von Dingen wie Photo­shop“, sagt sie. Aber der Wunsch, ein eigenes Kinderbuch zu kreieren, sei größer gewesen als die Zweifel am eigenen Können.

Weitere Kinderbuchideen

Beim Gedanken, ihr Buch zu verkaufen, hadert die Dresdnerin aber noch. „Eigentlich war das Buch nur für mich und Kurt gedacht“, sagt sie. Dennoch gibt es „Wo ist denn nur die Feuerwehr?“ mittlerweile fast 40 Mal. Auf eigene Kosten hat die Autorin ihr Buch wieder drucken lassen, im Kindergarten verteilt und an Freunde und Bekannte verschenkt. Da habe sie gemerkt, „dass es schon ganz cool wäre, das Buch auch zu vermarkten“. Zumal sie bereits Ideen für weitere Kinderbücher in petto habe.

Von Laura Catoni