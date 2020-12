Dresden

Wenn wir uns 2020 in etwas übten, dann im Verzicht. Vom Italienurlaub bis zum Striezelmarkt nahm der Virus den Dresdnern alles, was er zwischen die Finger bekam. Um die Laune der Menschen zur Weihnachtszeit etwas zu heben, verwandelte der Dresdner Sandrino Löffler seinen Hellerauer Vorgarten kurzerhand in ein Winter-Wunderland.

Mit allem, was dazu gehört: überlebensgroße Weihnachtsfiguren, eine Eisenbahn, Lichterpyramiden und ein selbst montierter Briefkasten für Wunschzettel. Mit seiner kitschigen Idylle lockte Löffler nicht nur neugierige Nachbarn, sondern ganze Kindergartengruppen an. Bis sein Vermieter seine Meinung änderte.

Ende der Idylle aus „Brandschutzgründen“

Seit dem ersten Advent stand Sandrino Löfflers Weihnachtskulisse an der Beckerstraße. „Alles war genehmigt von Seiten des Vermieters“, erzählt der 34-Jährige. Jetzt, eine knappe Woche vor dem Fest, musste er die Stecker ziehen. Aus „Brandschutzgründen“, soll die Botschaft gelautet haben. Löffler verstand die Welt nicht mehr und versuchte nachzuhaken, doch eine schlüssige Erklärung sei sein Vermieter ihm schuldig geblieben.

15 Wunschzettel landeten im Briefkasten

Dabei sollte der weihnachtliche Vorgarten zeigen, dass manches eben doch noch geht im Coronajahr. „Für die Kinder“, sagt Löffler. „Es wurde ja schon so viel abgesagt.“ Von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends ließ er Luft in seine Weihnachtsfiguren pusten. In der Zeit leuchteten auch alle Lichter. Alles LED, „damit sich der Stromverbrauch im Rahmen hält“, erklärt der Hobby-Dekorateur, der eigentlich als Pfleger beim Deutschen Roten Kreuz arbeitet.

Der Briefkasten für die Wunschzettel war natürlich rund um die Uhr erreichbar. 15 Briefe landeten in den drei Wochen bei ihm. Damit kein Wunsch unerhört bleibt, schickt der Hellerauer alle Briefe an die „Weihnachtsmannadresse“ in Himmelpfort, beteuert er. Wenn die Frankierung fehlt, dann klebt er eine Briefmarke drauf.

Löffler will Vorgarten nun privat mieten

Die Leidenschaft fürs Fest hat der Dresdner von seiner Mutter, die immer „geschmückt, gemacht und getan“ habe. Bis zum April lebte Löffler mit seinem Sohn und seiner Frau in Wilschdorf, ohne Vorgarten. Musste er sich damals auf Balkon und Fensterbank-Deko beschränken, konnte er sich jetzt endlich „ausleben“. Drei Tage dauerte es, bis alles am rechten Fleck stand, vom Weihnachtsbaum über die Eisenbahn bis zum Weihnachtsmann, der auf einem mit Geschenken beladenen Rasenmäher sitzt. Doch jetzt steht alles wieder im Keller. Was nicht bedeutet, dass Löffler sein Vorhaben aufgegeben hat. Stattdessen plane er nun, das Stück Wiese vor seinem Haus an der Beckerstraße privat zu mieten, sodass ihm niemand mehr reinreden kann.

„ Beckerstraße wurde zur 30er-Zone“

Bereits zu Halloween machte Sandrino Löffler aus seinem Dresdner Vorgarten ein Kunstwerk, damals mit Spinnweben, Skeletten und Kürbissen. Die gruselige Installation sprach sich soweit herum, dass zwei Kindergärten und die Schulklasse seines Sohnes Pepe vorbeischauten. „Damals wurde die Straße automatisch zur 30er-Zone“, erzählt Löffler mit ein wenig Stolz. Und auch jetzt traten die Autofahrer auf der Beckerstraße automatisch auf die Bremse, sobald sie seinen Vorgarten erreichten.

Apropos Bremse – dass das diesjährige Fest so still wie nie zuvor ausfällt, damit hat Sandrino Löffler kein Problem. Weihnachtsmärkte und großer Trubel waren nie sein Ding. Stattdessen geht es für ihn um die Familie, darum, nochmal über das vergangene Jahr nachzudenken. Den Heiligabend wird Löffler daher mit seiner Frau, seinem Sohn und den beiden Katzen verbringen. „Im kleinen Rahmen“, sagt er. Denn darum gehe es – einmal im Jahr sich auf das Wichtigste zu besinnen und den Rest „abzuschalten“.

Von Laura Catoni