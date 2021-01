Dresden

Wie schafft es ein Unternehmen, das eine Produktion hat und Kundentermine und Monteure, das Coronavirus vor der Tür zu lassen? „Testen“, nennt Frank Mrosowski, Gesundheitsmanager der Deutschen Werkstätten Hellerau, einen Schlüssel zum Erfolg. 400 Beschäftigte hat das Unternehmen und zehn Infektionen seit Beginn der Pandemie. „Zwei Mitarbeiter haben sich auf der Baustelle angesteckt. Die anderen waren im Homeoffice und haben sich im häuslichen Bereich infiziert.“

Ohne negativen Schnelltest kein Zutritt

Testen heißt für die Deutschen Werkstätten: Ohne aktuellen negativen Schnelltest gibt es keinen Zutritt zum Unternehmen in Hellerau. Nach der Betriebsruhe zwischen Weihnachten und Jahreswechsel ließ das Unternehmen 270 Beschäftigte am Standort testen. Resultat: Null positive Ergebnisse. Die Kosten für die Tests zahlen die Deutschen Werkstätten. Jeder Mitarbeiter kann sich so oft testen lassen, wie er es für erforderlich hält, erklärt Mrosowski. „Manchmal fährt man mit der Straßenbahn und es fährt ein Maskenverweigerer mit, der hustet und schnieft“, erläutert der Gesundheitsmanager. „Man hat ein ungutes Gefühl und kann es abklären.“

Seit Montag müssen die Hellerau-Mitarbeiter nur noch wenige Meter zur Teststation laufen: Die Johanniter haben ihr Corona-Testzentrum in der Waldschänke Hellerau eröffnet. Roy-Udo Heim, bei der Hilfsorganisation für die Testzentren verantwortlich, sieht es wie der Gesundheitsmanager: „ Schnelltests sind ein wichtiger Bestandteil der Pandemiebekämpfung.“ Die Johanniter haben früh in der Pandemie begonnen, ihre eigenen Mitarbeiter in der Pflege zu testen.

3500 Schnelltests seit November in Heidenau

Daraus ist das Testzentrum Heidenau an der Stadtgrenze zu Dresden entstanden, das im Mitte November mit Schnelltests auch für die Bevölkerung begonnen hat. Allein über die Weihnachtsfeiertage haben sich dort bis zu 700 Personen testen lassen. Insgesamt 3500 Tests haben die Johanniter seit November in Heidenau durchgeführt, so Heim.

Catherine Henrich führt die Labor-Analyse durch. Quelle: Dietrich Flechtner

Das Testzentrum in Hellerau steht nicht nur den Hellerau-Mitarbeitern offen, sondern allen Interessenten in Dresden. Von 8 bis 14 Uhr ist geöffnet, 45 Euro kostet das Angebot. „Die räumlichen Voraussetzungen sind ideal“, sagt Heim, „wir haben extra Bereiche für Anmeldung, Testung und die Wartezeit.“ 15 Minuten dauert es, bis das Ergebnis vorliegt.

Fünf Prozent der Tests sind positiv

Rund fünf Prozent der Schnelltests, so der Johanniter-Bereichsleiter, sind positiv. Die Betreffenden brauchen dann einen PCR-Test zur Absicherung, der in Heidenau bereits angeboten wird. „Wir suchen für Hellerau noch die Laborkapazitäten und hoffen, ab nächste Woche auch PCR-Tests zur Verfügung stellen zu können.“

Bis zu 100 Personen pro Tag können in der Waldschänke getestet werden, die Deutschen Werkstätten werden 120 Beschäftigte pro Woche vorbeischicken, kündigte Mrosowski an. „Wir schützen unsere Mitarbeiter, wenn ihre Anwesenheit im Unternehmen notwendig ist.“ Und nicht nur das Personal: Sämtliche externe Besucher müssen sich testen lassen, wenn sie die Unternehmensräume betreten wollen.

Verein Waldschänke profitiert als Vermieter vom Testzentrum

Die Werkstätten haben Anfang 2020 eine Niederlassung in China aufgebaut. „Da waren wir ganz nah dran an der Corona-Thematik. Das hat uns sensibilisiert“, sagt der Gesundheitsmanager. Geschäftsführer Fritz Straub liege aber auch viel daran, etwas für die Gartenstadt zu tun, als deren Teil sich die Werkstätten empfinden würden.

„Wir sind heilfroh“, sagt Peter Manthey, Vorsitzender des Vereins Waldschänke Hellerau, der die Räume an die Johanniter vermietet. Wegen der Coronakrise ist dem Verein ein Großteil der Einnahmen weggebrochen. Die Mieteinnahmen würden dabei helfen, das Kulturzentrum durch die Krise zu steuern, so Manthey.

