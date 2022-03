Dresden

Viele Menschen in Dresden engagieren sich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, öffnen ihre Herzen, Geldbörsen, Wohnungen, spenden Zeit. Torsten Nitzsche ist Stadtrat für die Freien Wähler, arbeitet als Lehrer – und ist am ersten März-Wochenende nach Krakau gefahren, um Kriegsflüchtlinge nach Dresden zu bringen.

„Wir haben zwei Kleinbusse gemietet und sind mit Sachspenden losgefahren“, berichtet der Stadtrat von der Fahrt, die eine Bekannte mitorganisiert hat, deren Mutter aus Weißrussland stammt. „Sie hat Sprachkenntnisse und Kontakte zu Familien, die wir in Krakau abgeholt haben.“ Es war keine Reise ins Ungewisse mit unklarem Ausgang, Nitzsche und seine Mitstreiter steuerten einen Anlaufpunkt in Krakau an.

Seit 2014 gut 1,5 Millionen Menschen nach Polen ausgewandert

„Meine Erfahrung ist, dass sich die Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken immer helfen“, sagt der Stadtrat – ein georgisches Restaurant mitten in Krakau wurde zum Stützpunkt für Sachspenden umfunktioniert. „Da gab es vielleicht noch drei Tische für den Restaurantbetrieb, die andere Fläche wurde als Lager genutzt. Polen kamen und brachten Waren des täglichen Bedarfs, Flüchtlinge kamen und holten das ab, was sie brauchten.“

Seit 2014 sind gut 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen ausgewandert. Deshalb sind viele Flüchtlinge in Polen jetzt bei Verwandten und Bekannten untergekommen, so Nitzsche, die Hilfsbereitschaft im Nachbarland sei groß. Mit sieben ukrainischen Frauen und drei Kindern traten die Dresdner die Rückfahrt an. Eine Mutter mit Kind reiste von Dresden aus gleich weiter nach Köln, die beiden haben Verwandte in Belgien und werden im Nachbarland Aufnahme finden.

Frauen hoffen auf schnelle Rückkehr in die Heimat zu ihren Männern

„Wir haben unsere Mitreisenden in Privatquartieren in Weixdorf und in von der Stadt angemieteten Hotelzimmern untergebracht“, sagt der Stadtrat, der seine Kontakte für die zügige Registrierung der Flüchtlinge genutzt hat. „Ein großes Lob an Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann, die uns schnell und unkompliziert unterstützt hat.“

Die meisten Frauen würden auf eine schnelle Rückkehr in die Heimat zu ihren Männern hoffen, sagt Nitzsche. „Sie befinden sich in einer Situation, mit der sie ganz schlecht umgehen können.“ Hier sei die Stadt gefragt und müsse aktiv auf die Flüchtlinge zugehen. „Viele von ihnen haben studiert und könnten schnell Arbeit finden“, glaubt Nitzsche. Besonders wichtig sei es aber, die Kinder zu unterrichten und zu beschäftigen. „Wir brauchen unkonventionelle Wege, könnten die Schulgebäude beispielsweise nachmittags dafür nutzen, wenn der reguläre Unterricht vorbei ist“, schlägt er vor.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nitzsche, der schon vor vielen Jahren Hilfstransporte nach Kroatien oder nach Weißrussland koordiniert hat, glaubt nicht, dass es mit Aufrufen im Internet getan ist. „Die Menschen müssen schon direkt angesprochen werden.“ Schüler aus der Ukraine sollten gesondert unterrichtet werden – möglichst von Lehrerinnen aus der Ukraine, glaubt der Stadtrat, der in einer Extremsituation geholfen und Flüchtlinge nach Dresden gebracht hat. „Dauerhaft kann ich das nicht tun, dafür ist die Arbeitsbelastung im Beruf und Ehrenamt zu hoch“, sagt er und fügt an: „Wir sehen aber gerade, dass es in Dresden eine großartige Willkommenskultur für Kriegsflüchtlinge gibt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig