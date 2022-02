Dresden

Matthias Richter wollte ihn unbedingt selbst zur Kinderintensivstation bringen – diesen riesigen Gong. Vorsichtig schiebt er ihn über die langen Gänge im Uniklinikum Dresden. Nur nicht in einer Tür steckenbleiben, das wertvolle Musikinstrument beschädigen. Für den Intensivmediziner ist der Gong nicht nur ein unmittelbar geschlagener, selbsttönender Klangkörper, sondern auch ein Heilmittel.

Von nun an wird sich jedes Kind auf dieser Station im Uniklinikum Dresden mit einem kleinen Konzert verabschieden. Wird die Bronze anschlagen, mal zart, mal forsch, je nachdem wie ihm gerade ist, jetzt in dem Moment, wenn es die Intensivstation verlassen darf, nach oftmals vielen schwierigen Tagen und Wochen. Richter ist davon überzeugt, dass solch ein Ritual hilft, schneller gesund zu werden. Er meint: „Wir wollen den Kindern was bieten, wo sie drauf hinzuarbeiten können. Wo sie auch sagen können, ja, ich habe den Gong gehört. Da durfte einer wieder nach Hause gehen. Ich will das auch schaffen.“ Richter ist fest davon überzeugt, dieses Instrument helfe nicht nur den Patienten, es unterstütze auch das Team, jeden Tag noch besser zu werden. Er sagt: „Das macht doch auch was mit uns. Das gibt doch auch uns Ärzten und Schwestern Hoffnung.“

Ein unbeschreiblicher Klang zum Abschied

Evangelos aus Lichtensee bei Riesa ist der erste Patient, der sich mit solch einem Gong verabschieden darf. Einen ganzen Monat lang haben die Ärzte und Pfleger hier um sein Leben gekämpft, jetzt ist der 16-Jährige genesen. Behutsam nimmt er den großen Schlegel in die Hand und streichelt damit den Gong. Ein leiser Klangteppich breitet sich aus. Und ein Lächeln im Gesicht des 16-Jährigen. „Trau dich ruhig mehr, schlag doch mal kräftiger zu“, ermutigt ihn der Mediziner. Und dann schlägt Evangelos tatsächlich zu. Einmal und noch einmal. Und steht da und staunt. Ein tiefes, dunkles Schwingen erfüllt die ganze Station und hallt lange nach. „Das ist ja wirklich ein Mutmacher, ein Zeichen der Hoffnung“, sagt er und findet für diesen langanhaltenden Klang kein anderes Wort als unbeschreiblich.

Evangelos ist einer der 800 jungen Patienten im Jahr, die auf der Kinderintensivstation medizinisch versorgt werden. Als der Zehntklässler am 21. Oktober zu Hause über Schwächeanfälle klagte, dachten die Eltern noch, er will die Mathearbeit schwänzen. Dann knickten ihm die Beine weg, verlor er jeglichen Halt. Wenig später riefen die Eltern den Notarzt an. „Dann ging alles ganz schnell“, erzählt Ines Ropos, die Mutter. Erst das Krankenhaus in Riesa, dann in Meißen. Noch am gleichen Abend aber kam von dort der Anruf, es werde immer schlimmer, Evangelos leide an einer seltenen Krankheit, am Guillain-Barré-Syndrom, er müsse sofort ins Uniklinikum.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Und dann ging alles Schlag auf Schlag,“ berichtet Frank Ropos , der Vater weiter. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie sich der Zustand verändert habe. Er erinnert sich: „Die Lähmungser­scheinungen breiteten sich von den Beinen nach oben aus. Er war bis zum Hals gelähmt, konnte nichts mehr bewegen. Das war das erste und natürlich ging das auch auf die Atemwege. Er wurde dann künstlich beatmet, erst über den Tubus, dann über den Luftröhrenschnitt.“

Das Guillain-Barré-Syndrom sei ein schweres neurologisches Krankheitsbild. Durch eine überschießende Autoimmunreaktion, häufig in Folge von Infekten oder auch bakteriellen Infektionen, werde die Myelinschicht der peripheren Nerven geschädigt, so dass die Nervenfasern keine Reize mehr übertragen können, erklärt Matthias Richter und weiter: „Das, was Evangelos erlebt hat, ist eine aufsteigende Nervenlähmung. Viele Menschen erholen sich innerhalb von einigen Wochen, aber es handelt sich trotzdem um eine lebensbedrohliche Erkrankung. Es kann sogar bis zum Herzstillstand kommen, so wie bei Evangelos.“

„So etwas wollen sie als Eltern nicht erleben“

Ines und Frank Ropos erinnern sich noch genau an diesen Tag auf der Intensivstation. Der Vater sagt: „Wir standen als Eltern neben dem Bett, genau zu dem Moment, als das Herz aussetzte. So etwas wollen sie als Eltern nicht erleben – wenn das Herz einfach nicht mehr schlägt. 20 Sekunden lang. Das ist eine Ewigkeit. Für uns war das unerträglich.“

Jetzt, vier Monate später, ist die Angst um den Sohn nur noch eine Anekdote. Evangelos konnte einen Monat später die Station verlassen, geschwächt, aber nicht mehr gefährdet. In der Rehaklinik in Kreischa lernte er dann wieder sitzen, gehen, laufen. Jetzt steht er hier und schlägt den Gong an. Matthias Richter sagt: „Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich jetzt diesen jungen Mann sehe. Wie er sich wieder komplett in sein altes Leben zurückgekämpft hat, wie kraftvoll er den Gong schlagen kann, wunderbar!“

Lesen Sie auch 20 Jahre Seelsorgezentrum an der Universitätsklinik Dresden – Rückzugsort Schnecke

Das Evangelos den Gong aber anschlagen konnte, das verdankt er beziehungsweise verdanken in Zukunft alle Kinder auf dieser Station dem Verein Intensiv Zeit. Dieser Verein wurde 2020 von Eltern ehemaliger Patienten und von Mitarbeitern des Dresdner Universitätsklinikums gegründet. Ziel ist es, den Kindern und Familien Un­terstützung zu bieten, die über die intensivmedizinische Versorgung hinausgeht und insbesondere auf die psychischen und sozialen Bedürfnisse eingeht.

„Jeder Grund zu Lachen, jedes Erfolgserlebnis und jede Ablenkung vom kritischen Krankheitsfall hilft entscheidend beim Genesungsprozess“, sagt Richter, und auch, dass er dankbar sei, dass es den Verein Intensiv Zeit gibt. „Für solch einen Gong zahlt keine Krankenkasse, für solch ein Heilmittel braucht es Unterstützer.“ Evangelos nickt und streichelt den Gong noch einmal – und lächelt wieder.

Von Adina Rieckmann