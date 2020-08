Dresden

Die städtische Tochtergesellschaft Stesad GmbH will bis zum Jahresende klimaneutral sein. „Der Prozess hat schon 2019 begonnen“, erklärt Geschäftsführer Axel Walther, „da haben wir unseren Stromtarif auf Wasserkraft umgestellt.“ Das sei aber nur der erste Schritt gewesen. „Wir haben den Fokus mehr und mehr auf die Dinge gelegt, die wir selbst in der Hand haben.“

Mitarbeiter können E-Bikes leasen

Im Bürogebäude an der Königsbrücker Straße ließ die Stesad die Beleuchtung komplett auf LED umstellen, die Fahrzeugflotte des Unternehmens wird mehr und mehr von Elektroautos dominiert. „Wir haben gerade erst wieder drei neue Fahrzeuge geordert“, so der Geschäftsführer, der seinen Beschäftigten das Modell „Job-Rad“ anbietet, bei dem diese E-Bikes über den Arbeitgeber leasen können. „Das Job-Ticket haben wir schon lange, für viele Termine können wir Dienstfahrräder nutzen.“

Am Gebäude liegt Fernwärme an. Das bedeutet einen Verbrauch von 80 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, den die Stesad kompensiert, indem sie ein Projekt der Naturschutzorganisation Wilderness unterstützt und für jeden Mitarbeiter ein Klassenzimmer im Urwald gekauft hat. Die Bäume werden in Kanada gepflanzt, es geht um 64 Quadratmeter Kompensationsfläche pro Mitarbeiter.

Als erstes städtisches Unternehmen klimaneutral

Auf dem Dach des Gebäudes in der Neustadt ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Den Auftrag hat das Unternehmen schon vergeben, der Strom wird zum Eigenverbrauch erzeugt. „Damit sind wir eigentlich klimaneutral“, so Walther. Als erstes städtisches Unternehmen in Dresden. Aber das Thema Nachhaltigkeit sei damit noch längst nicht ausgeschöpft. „Wir schauen uns jetzt unsere Lieferanten an.“

Wenn die Stesad einen Cent pro Sendung mehr bezahlt, könnten auch die Postdienstleister auf klimaneutrale Fahrzeuge umstellen, beispielsweise. „Wir müssen als Unternehmen leistungsfähig bleiben, wollen aber nicht nur Kompensation leisten, sondern die Prozesse aktiv gestalten.“

Nachhaltigkeitsbeauftragter prüft Vorschläge der Kollegen

Die Erfahrungen aus dem Corona-Lockdown könne die Stesad jetzt nutzen. „Die meisten Termine finden per Videokonferenz statt.“ Aus hygienischen Gründen sei Homeoffice zwar nicht mehr erforderlich, so Walther, aber die Stesad habe die Möglichkeiten für die Mitarbeiter deutlich erweitert. „Jeder, der zu Hause arbeitet, spart sich den Arbeitsweg.“ Natürlich bietet die Stesad auch Schulungen und Weiterbildung nicht in weiter Ferne an, sondern vorwiegend direkt vor Ort in Dresden.

Seit kurzem gibt es einen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen, der alle Vorschläge der Kollegen prüft. Was ist mit den Boilern unter den Waschbecken? Heizen diese an den Wochenenden durch und wie lässt sich das ändern? „Wir prüfen auch, ob wir ein Windrad aufs Dach bekommen“, sagt Walther, „aber das ist mehr eine symbolische Sache.“

Das Thema Nachhaltigkeit kommt an den Abendbrottisch

Beim Kaffee dagegen wurde es konkret. Das Heißgetränk ist für die Mitarbeiter gratis. „Wir haben uns überlegt, woher wir den Kaffee beziehen sollten. Kaufen wir fair gehandelte Ware ein oder unterstützen wir ein lokales Unternehmen?“, sei eine der Fragen gewesen. „Das“, ist Walther überzeugt, „tragen die Mitarbeiter auch nach Hause. Sie können am Abendbrottisch mitdiskutieren, wenn die Kinder von Nachhaltigkeit sprechen.“ Und beispielsweise auch privat Klassenzimmer im Urwald unterstützen.

Im nächsten Jahr will die Stesad den nächsten Schritt gehen und ihren Aufgabenbereich „Bauen“ in die Thematik Nachhaltigkeit mit einbeziehen. „Es geht beispielsweise darum, wie wir die graue Energie in den Baustoffen reduzieren.“ Der Schulcampus in Tolkewitz hat schon die Gold-Zertifizierung für Nachhaltigkeit erhalten, und Schulbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) plant den deutschlandweit ersten klimaneutralen Campus. „Diesem Thema stellen wir uns“, sagt Walther.

Kindertagesstätten in Holzbauweise errichten

Zumal Donhauser nicht nur klimaneutral bauen, sondern die Schulen auch klimaneutral betreiben will. „Wir haben beim Schulcampus Pieschen die Dächer begrünt, damit das Gebäude im Sommer nachts besser auskühlen kann“, so Walther. Die Kindertagesstätte in der Hopfgartenstraße wird in Holzbauweise errichtet, zwei weitere „Holz-Kitas“ seien in Planung. „Holz funktioniert gut als Baustoff, aber nicht überall.“

Die öffentliche Hand habe beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion, sagt der Stesad-Geschäftsführer und verweist auf das Vergaberecht, das jetzt auch klare Vorgaben zu dieser Thematik zulasse. „Wir müssen diese Möglichkeiten aber auch nutzen.“ Weder die Kosten noch Termindruck sollten dazu führen, in klassische Verhaltensmuster zurückzufallen und das Themas Nachhaltigkeit zu vergessen.

Umweltbürgermeisterin lobt Engagement der Stesad

Walther will auch mit Pilotprojekten Erfahrung sammeln. Die Sporthalle des Tschirnhaus-Gymnasiums sei zu großen Teilen aus Holz errichtet worden, weil das Planungsbüro diese Bauweise am Markt positionieren wollte. „Ich bin davon überzeugt, dass künftig auch in den Förderprogrammendes Bundes und des Freistaats ein Passus enthalten sein wird, der Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt.“

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) freut sich über das Engagement der Stesad. „Das ist vorbildhaft. Die Stesad spielt eine Vorreiterrolle bei den städtischen Gesellschaften“, so die Umweltbürgermeisterin, die auch auf die Stadtentwässerung verweist. Das Entsorgungsunternehmen deckt einen großen Anteil seines Energiebedarfs mit dem Faulgas aus den markanten Faultürmen.

