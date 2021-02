Dresden

Ein Vorlesungssaal, viele Studenten, drei Aufpasser: So oder so ähnlich läuft eine Klausur an der Technischen Universität (TU) Dresden in Normalzeiten ab. Da die Normalität seit Corona aber bekanntermaßen in weite Ferne gerückt ist, laufen die meisten Prüfungen in diesem Semester so ab wie die Lehre: online. So hatte es der TU-Prorektor für Bildung, Gerald Gerlach, im November als Reaktion auf den TU-Senatsbeschluss vom Oktober, laut dem alle fürs Wintersemester vorgesehenen Prüfungen trotz Corona stattfinden sollen, festgelegt.

Stellt sich sofort die Frage: Wer beaufsichtigt Studenten während der Klausur im Homeoffice? Die Antwort ist: niemand. Sogenannte Online-Aufsichtsarbeiten, bei denen die Prüflinge beispielsweise über die Webcam beobachtet werden, sind laut TU datenschutz- und prüfungsrechtlich nicht zulässig.

Stellt sich als nächstes die Frage, wie man garantiert, dass unbeobachtete Studenten nicht schummeln. Als Antwort darauf empfiehlt die TU ihren Dozenten in diesem Semester, Klausuren im Open-Book-Format zu konzipieren. Bei dieser Art von Prüfung ist der Blick in Hefte und Bücher erlaubt, da es nicht darum geht, Auswendiggelerntes wiederzugeben, sondern Wissen anzuwenden.

„Das ist auch viel mehr im Sinne eines echten, kompetenzorientierten Studiums“, sagt Lutz Thies. Er studiert Informatik und hat als Studentenvertreter bei der Erarbeitung der Richtlinien für den Corona-Hochschulbetrieb mitgearbeitet. Diese bewertet er als „studentenfreundlich“ – was die Umstellung auf Onlineprüfungen angeht, handle es sich jedoch nur um Empfehlungen, weshalb die Umsetzung am Ende von den Dozenten abhänge.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lassen sich Täuschungsversuche verhindern?

Und so bringt die Digitalisierung der Prüfungen neben der Abkehr vom Bulimielernen auch andere Neuheiten mit sich. Um ihre Klausuren täuschungssicher zu machen, setzen Dozenten beispielsweise auf zufallsgenerierte Fragefolgen, wodurch Person A und Person B, sollten sie sich zur Teamarbeit entschlossen haben, gleiche Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu sehen kriegen.

Eine andere Methode ist die lineare Frageführung, bei der die Prüflinge Aufgaben in vorgegebener Reihenfolge bearbeiten müssen. Ein Klick zurück ist dann nicht möglich, genauso wenig ein abschließender Fehlercheck. „Das macht unglaublichen Druck, vor allem, wenn man die ersten Fragen nicht auf Anhieb beantworten kann“, sagt eine TU-Studentin der philosophischen Fakultät, die nicht will, dass ihr Professor ihren Namen in der Zeitung liest. Zudem fehle so der Gesamtüberblick über die Klausur, was ein gutes Zeitmanagement unmöglich mache.

Medieninformatikstudentin Kat Letz geht es ähnlich. Sie hat vor ein paar Tagen ihre Probeklausur im Fach Betriebssysteme geschrieben, ebenfalls mit vorgegebener Aufgabenfolge. Ob ihre Klausur am 3. März auch so ablaufen wird, ist noch unklar. Dementsprechend hofft sie auf das Gegenteil.

Wie steht es um die rechtliche Grundlage?

Auch Studentenvertreter Lutz Thies sieht in der linearen Frageführung einen deutlichen Nachteil für die Prüflinge. Wie sie diese Herangehensweise rechtfertigt, beantwortet die TU auf DNN-Anfrage nicht und bezeichnet sie stattdessen als eine der „Neuerungen“ im Zuge der Umstellung aufs Onlineformat.

Für alle, die damit nicht zurechtkommen, verweist die Uni auf die aktuelle Freiversuchsregelung, eines der Instrumente zur „Abfederung der durch die Coronakrise verursachten Rechtsunsicherheiten“ aus dem Senatsbeschluss vom Oktober. Der Titel deutet es schon an: Der digitale Prüfbetrieb steht rechtlich auf dünnem Eis. Für gewöhnlich schreiben die Prüfungsordnungen der einzelnen Studiengänge fest, wie Prüfungen aussehen und ablaufen müssen, zu Klausuren im Homeoffice sagen sie nichts.

Damit unter den Bedingungen der Pandemie trotzdem geprüft werden kann, mussten also neue, fakultätsübergreifende Regeln der Hochschule her, in dem Fall die Grundsatzbeschlüsse des Senats, die wiederum auf einem Beschluss des Rektorats basieren, so die sinngemäße Erklärung der TU. Die Hochschule verweist hier auf die „Richtlinienkompetenz und grundsätzliche Allzuständigkeit der Rektorin und des Rektorates sowie der Zuständigkeit des Senats für Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Angelegenheiten der Lehre und der Formulierung von Grundsätzen zur Organisation des Lehr- und Studienbetriebs“.

Aufgrund der Dauer, die die Coronakrise mittlerweile einnehme, arbeite die Uni daran, die aktuellen Richtlinien in „formale Rechtsgrundlagen“ zu überführen. Für Studentenvertreter Lutz Thies wäre es die Aufgabe des sächsischen Wissenschaftsministerium gewesen, eine rechtliche Grundlage für den Online-Prüfungsbetrieb zu schaffen. „Stattdessen hat die Politik die Hochschulen sich selbst überlassen“, kritisiert er. Auch um das Risiko von Klagen auf Studentenseite zu minimieren, gebe es jetzt Lockerungen wie die Freiversuchsregelung.

Doch während die Uni an der einen Stelle lockert, wird an anderer angezogen. „Unser Professor hat schon angekündigt, dass er die Aufgaben gegebenenfalls schwieriger macht, um Manipulationsversuchen einen Riegel vorzuschieben“, sagt eine TU-lerin, die lieber anonym bleiben will.

Die Berichte einer Chemie-Masterstudentin und von Lutz Thies zeugen von der gleichen Sorge. Als mögliche Ursache vermutet Thies einen „Generalverdacht“ mancher Dozenten gegenüber Studenten, dass diese schummeln würden, sobald sie die Möglichkeit dazu hätten.

Im TU-Prorektorat für Bildung geht man „nach aktuellen Einschätzungen“ nicht davon aus, dass die Klausuren im Wintersemester „per se“ schwerer würden. Es seien alle Dozenten dazu angehalten, einen vergleichbaren Schwierigkeitsgrad zu finden, der den neuen Rahmenbedingungen und dem Prüfungsformat entspreche, heißt es auf DNN-Anfrage.

Währenddessen weist Lutz Thies auf die aktuelle Ausgangslage hin. „Viele von uns haben die Uni seit einem Jahr nicht von innen gesehen, manche sogar noch nie. Der Lockdown belastet uns alle psychisch. Und darunter leidet auch die Lernfähigkeit. Es wäre einfach utopisch, aktuell von uns die volle Leistung zu erwarten.“ Analoger Austausch mit Kommilitonen, direkte Gespräche mit Professoren, Lerntage in der Slub – alles Dinge, die das Studium über Zoom schwierig bis unmöglich macht.

Hinzu kommt die soziale Isolation. Welche Folgen das hat, weiß Sabine Stiehler. Sie leitet die psychosoziale Beratungsstelle des Dresdner Studentenwerks. Mit den veränderten Prüfungsbedingungen kommen die meisten gut zurecht, sagt die psychologische Beraterin, anders als mit dem „digitalen Leben schlechthin“. Die Anfragen in ihrer Beratungsstelle nähmen zu, genauso psychosomatische Beschwerden, Partnerschaftskonflikte und Zweifel am Studieren generell.

Wie gut läuft die Umstellung auf den Onlinebetrieb?

Eine weitere Anlaufstelle für Studentensorgen ist der digitale Corona-Kummerkasten, ein gemeinsames Projekt vom Studierendenrat und studentischen Senatoren. Hunderte Mails hätten sie seit Beginn der Krise erreicht, sagt Lutz Thies. Aktuell gehe es vor allem um eine große Planungsunsicherheit.

Trotz aller Bemühungen von Studentenvertretern und Fachschaftsräten hätten viele Professoren bis vor kurzem noch auf Präsenzklausuren gehofft. Möglicherweise auch deshalb erinnerte TU-Rektorin Ursula Staudinger am 8. Januar – da stand Dresdens 7-Tage-Inzidenz bei fast 250 – an das „Gebot der Stunde“, Präsenzklausuren zu vermeiden. „Da haben dann die letzten Professoren verstanden, dass es keine gute Idee ist, vor Ort zu prüfen“, vermutet Lutz Thies und berichtet von einer im Präsenzformat geplanten Matheklausur, die vier Tage vor Prüfungstermin abgesagt wurde. „Da waren die Leute schon lange im Lernmodus. Eine Studentin war für die Klausur sogar aus ihrer 600 Kilometer entfernten Heimat nach Dresden gefahren.“ Die Prüfung soll nun digital stattfinden, eineinhalb Monate später. Auf die Frage, wie er sein Manöver rechtfertigt, antwortete der betroffene Professor bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht.

Welches Risiko bergen Präsenzklausuren?

Für Alexander Lasch standen Präsenzklausuren „nie zur Debatte“, sagt der TU-Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Deshalb finden an seinem Lehrstuhl alle Prüfungen auf Distanz statt, die meisten davon im Open-Book-Format. „Zur Prüfungssituation gehört ja nicht nur, dass man ein erarbeitetes Hygienekonzept für einen Hörsaal umsetzt“, argumentiert Lasch, „sondern dass man auch bedenkt, dass Studierende mit dem ÖPNV zur Klausur kommen und davor wie danach vor dem Hörsaal warten.“

Wie die TU auf DNN-Anfrage mitteilt, finden ein Drittel der zentral gemeldeten schriftlichen Prüfungen in diesem Semester auf dem Campus statt, mit Hygienekonzept. Damit sei der Anteil digitaler Klausuren „sehr hoch“. Weniger zufrieden klingt der Bericht einer Studentin, die ihren Namen aus Angst vor negativen Konsequenzen nicht in der Zeitung lesen will. Sie könne nicht verstehen, warum noch so viele Prüfungen im Hörsaal stattfänden, wo doch seit einem Semester auf Präsenzveranstaltungen verzichtet und jeglicher Kontakt vermieden wurde. „Unsere Uni, die sich als Exzellenzuniversität rühmt, setzt uns damit unverhältnismäßig hohen Risiken aus.“

Für Senatsmitglied Lutz Thies liegt die Verantwortung hier nicht bei der TU per se, sondern bei jenen Professoren, die bis zum Schluss „gepokert“ und am Präsenzmodell festgehalten hätten. „Es ist nicht so, als hätten wir keine Zeit gehabt, uns auf einen digitalen Prüfungsbetrieb einzustellen“, sagt Thies. Dass es dennoch an vielen Stellen so kurzfristig und chaotisch abgelaufen sei, bezeichnet er als „bitter.“

Dagegen betont Alexander Lasch das Recht der Hochschullehrer, ihre Prüfungen so zu gestalten, wie sie es für angemessen halten. Demnach sei es ein „großes Glück“, dass überhaupt so viele auf das digitale Format umgestiegen seien. Zudem macht der Professor klar, dass die aktuelle Zeit auch für ihn und seine Kollegen eine schwierige ist. „Am Ende hat der Tag für uns alle nur 24 Stunden und wir sprechen hier von einer Phase, in der Lehrende mit Kindern keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten“, sagt Lasch. Daher brauche es, abgesehen vom Impfstoff, vor allem eines: Mehr Empathie, und zwar auf allen Seiten.

Von Laura Catoni